В Белгородской области построят байк-парк и проведут лагерь для детей, победивших рак

Шесть региональных организаций получат госфинансирование на реализацию 11 проектов. Проект «Милосердие детям» регионального отделения Российского фонда милосердия и здоровья получил 2,5 миллиона рублей. В сентябре областные власти уже выделяли на этот проект 500 тысяч рублей. По информации «БелПрессы», цель проекта — помочь детям-сиротам, находящимся на лечении в больнице.

Студия театрального творчества «Синяя птица» получила около 2,2 миллиона рублей на создание комнаты, в которой обычные дети и дети с аутизмом смогут общаться друг с другом. Это поможет развить таланты детей-аутистов и адаптировать их к самостоятельной жизни в обществе.

Фонду «Святое Белогорье против детского рака» выделили 1,1 миллиона рублей на выездной реабилитационный лагерь «Мы можем всё!» для детей, победивших рак.

Около 1,3 миллиона рублей получил фонд«Река добра», который помогает больным детям и пожилым людям. Эти деньги пойдут на строительство помещений для песочной терапии в Белгороде, Майском и Строителе. Такой метод лечения придумали психологи НИУ «БелГУ». Он заключается в двухмесячном курсе игр и упражнений на песке, через которые пациенты избавятся от своих страхов и смогут выплеснуть свои душевные переживания.

Также в регионе постоят байк-парк «Меловые кручи», на который выделили около 3 миллионов рублей.

Напомним, что в декабре 2015 года мы публиковали журналистское расследование о том, какие белгородские организации получают президентсткие гранты и с какими сложностями сталкиваются участники и победители этого конкурса.