В облдздраве рассказали, сколько потратили на проект «Управление здоровьем»

В 2017 году на губернаторский проект «Управление здоровьем» потратили около двух миллиардов рублей. Деньги выделили из областного бюджета, средств территориального фонда обязательного медицинского страхования и внебюджетных источников. Об этом сообщил «Фонарю» департамент здравоохранения и соцзащиты области в ответе на редакционный запрос.

Для офисов семейного врача область за 332 миллиона купила оборудование, приобрела компьютеры на 65 миллионов и потратила на профессиональную переподготовку и повышение квалификации медработников 17 миллионов.

Также на строительство и ремонт офисов семейного врача и фельдшерско-акушерских пунктов из областного бюджета выделили 243 миллиона рублей. Из внебюджетных источников на возведение зданий и реконструкцию имеющихся помещений поступило 184 миллиона.

Сколько денег потратили спонсоры на строительство ФАПов и ОСВ, неизвестно. Белгородский облздрав такой информацией не обладает.

— В 2017 году в рамках проекта «Управление здоровьем» планируется отремонтировать и построить за счёт различных источников. 214 зданий под размещение ОСВ и ФАПов. Всего в 2017 году планируется к открытию 349 офисов семейного врача на сельской территории, — говорится в запросе.

В 2018 году регион собирается открыть офисы семейного врача в городских медицинских округах. На это потратят 2,5 миллиардов рублей, из которых около 300 миллионов выделят из областного бюджета.