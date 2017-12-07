Стали известны победители конкурса социальных проектов «Навстречу переменам»

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» подвели итоги третьего Всероссийского конкурса социальных предпринимателей. В финал прошли десять перспективных проектов, из которых члены жюри выбрали пять лучших. Как и планировалось изначально, каждый победитель получил 1,2 миллиона рублей, а все авторы, попавшие в финал, — информационную поддержку в своём регионе.

В 2017 году победителями признали проект «Детям о важном» Натальи Ремиш из Москвы; мобильное приложение для обучения детей с аутизмом жителей Ростова-на-Дону Киры Меснякиной и Александры Сарелайнен; интерактивное научное шоу против развития вредных привычек у подростков Елены и Андрея Панфёровых из Пензы; центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья — идею жительницы Омска Ирины Зимницкой и телепрограмму «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей Татьяны Мерзляковой из Казани.

В этом году с помощью благотворительного сервиса Tele2 фонд впервые выделил средства для пролонгации финансовой поддержки одного из победителей прошлых лет — Дарьи Березиной из Петрозаводска. Её проект «Дети-детям» второй год участвует в программе инкубатора и выиграл грант по итогам 2015 года. Девушка создаёт доступную и востребованную систему альтернативной коммуникации для неговорящих детей. Проект дополнительно получит 1,2 миллиона рублей и продолжит участие в программе профессионального развития.

Всего в конкурсе в этом году участвовали более 400 социальных предпринимателей, в том числе несколько представителей Белгородской области. Проекты судили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Берёзкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word Ирина Гофман и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова.