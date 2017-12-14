Проект «Культурный регион» запустил туристические маршруты по Белгородской области*

В Белгородской области открыли культурные онлайн-маршруты по региону. Теперь на сайте или в мобильном приложении IT-проекта «Культурный регион» жители и гости области могут выбрать или создать самостоятельно интересный туристический маршрут, узнать актуальную афишу дня или недели, купить билеты на спектакли, выставки и концерты.

Для желающих посетить сразу несколько мероприятий в разных учреждениях культуры авторы проекта создали пакетный билет. Сегодня пользователям доступно восемь таких билетов. Один из них — «Музейный декабрь». В нём собраны самые популярные выставки этого месяца. Те, кто купит билет «Изящная экскурсия», прогуляются с опытным гидом по главным достопримечательностям Белгорода.

Также белгородцы могут побывать на концертах и крупных культурных событиях в режиме онлайн с помощью стрим-трансляций в социальных сетях.

— Первый такой прямой эфир уже успешно состоялся 3 декабря во время концерта «Симфо-рок» из зала Белгородской государственной филармонии. Его посмотрели около 680 тысяч человек. Это очень вдохновляющие показатели. Уникальный для России проект «Культурный регион», уверен, будет способствовать продвижению бренда области далеко за её пределами. Мы прогнозируем, что уже в будущем году он поможет значительно увеличить внутренний и въездной туристический поток в Белгородскую область, — прокомментировал начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский.

IT-проект «Культурный регион» создан при поддержке администрации Белгородской области и компании «МегаФон». Напомним, что в ноябре «МегаФон» запустил для жителей Белгорода, Старого Оскола и Губкина сверхскоростной интернет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит в секунду.

— Наш уникальный для Белгородской области проект представляет самый современный подход к организации культурного досуга – это цифровая повестка нашей компании в действии. «Культурный регион» меняет представление о традиционных экскурсиях в музеи, библиотеки, выставочные залы или по популярным местам отдыха региона. Уже в будущем году в учреждениях культуры появятся интерактивные квесты, где с помощью современных технологий смартфон станет главным проводником посетителей. Цифровая система мгновенно синхронизируется с гаджетом и «оживляет» экспонаты – свою историю они расскажут сами, а также поделятся интересными фактами. Во многом это станет возможно благодаря широкой доступности скоростных интернет-услуг нашей компании, — сказал директор белгородского «МегаФона» Михаил Туровский.

Воспользоваться возможностями «Культурного региона» можно на сайте проекта или скачать приложение в App Store или Google Play.