Область в ТОПе. Как активисты ОНФ подводили итоги работы за год в Белгородской области

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог»

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог» создан для того, чтобы власти при планировании дорожных работ учитывали мнение обычных людей. Активисты создали карту российских "убитых" дорог, на которой каждый мог добавить участок трассы, нуждающийся в ремонте, или проголосовать за отмеченные проблемные участки дорог. В Белгородской области на интерактивную карту нанесли 283 проблемных участка. Из них уже отремонтировали 89 участков. До конца 2018 года планируется восстановить ещё 60 дорог.

В этом году активисты добились ремонта нескольких проблемных участков в Белгороде на улицах Студенческая, Садовая, Победы, Гостёнская и на Белгородском проспекте. Именно на эти участки больше всего жаловались жители города. Кстати, «Фонарь» писал о том, как в апреле московские эксперты проверяли состояние дорог областного центра. Почитать об этом можно здесь.

Улица Садовая до реконструкции, фото Дмитрия Голуцкого Улица Садовая после реконструкции, фото пресс-службы ОНФ

Представители регионального отделения ОНФ добились установки светофора на опасном перекрёстке улиц Преображенская–Гостёнская и настояли на переносе дорожного знака на улице Энергетиков. Здесь постоянно сбивали пешеходов. Теперь максимальная скорость автомобилей у перехода снизилась на 30 километров в час.

Сейчас в ТОП-10 убитых дорог Белгородской области лидирует Старый Оскол. Напомним, в июле этого года Старооскольский городской суд оштрафовал администрацию города на 200 тысяч рублей за плохие дороги в Восточном микрорайоне города.

Дорога на улице Победы после ремонта. Фото пресс-службы ОНФ по Белгородской области

Проект «Генеральная уборка»

По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карты убитых дорог» в Белгородской области, в Старом Осколе в план ремонта на 2018 год включены участки дорог на улицах Сергия Радонежского, Алексеевская, Надежды и улицы микрорайона Восточный. Отметим, что на протяжении трёх лет Белгородская область входит в ТОП-3 лучших дорог по рейтингу ОНФ. В этом году наш регион обогнали Тюменская область и Республика Адыгея.

Для этого проекта также сделали свой сайт — «Интерактивная карта свалок». На ней любой человек может самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

На карту свалок Белгородской области жители нанесли 78 мест, 55 из них уже ликвидировали органы местного самоуправления с помощью эко-активистов ОНФ. Остальные — находятся в работе.

— Мы увидели, что это рабочий механизм для глав сельских поселений и городов. Они просматривают карту, видят красную точку у себя в районе и устраняют. Например, совсем недавно наши активисты обнаружили свалки в Белгородском районе, нанесли их. Администрация, не дожидаясь сигнала от нас, в течение нескольких дней сама убрала эти свалки, — рассказал куратор проекта «Генеральная уборка» Вячеслав Саламасов.

По словам активиста ОНФ, больше всего трудностей в Шебекинском районе. Сейчас там семь неликвидированных свалок, причём четыре из них — вокруг села Белянка.

Фото пресс-службы ОНФ в Белгородской области Фото пресс-службы ОНФ в Белгородской области

В настоящий момент эко-защитники вместе с представителями власти разрабатывают комплекс мер по доступному сбору твёрдых бытовых отходов в общественных местах, таких как Архиерейская роща, набережная реки Везёлки, городской пляж Белгорода, берега озера Угрим в Белгородском районе и других.

Центр мониторинга благоустройства городской среды

В 2017 году активисты контролировали реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Представители ОНФ следили за ходом строительных работ в 14 дворах и на трёх общественных территориях Белгородской области. Всего активисты провели 31 встречу с жителями ремонтируемых дворов и подрядчиками.

— Не везде складывались отношения подрядчиков с местными жителями домов, дворы которых реконструировали. Белгородцы отмечали низкое качество асфальтового покрытия, в сметах отсутствовали работы по благоустройству систем водоотведения. В итоге после проведения ремонта во дворах оставались места, где скапливалась вода от дождя, — сообщил сопредседатель регионального штаба Константин Хлебников.

Главной проблемой при реконструкции территорий являются сорванные сроки сдачи объекта. Так по документам ремонт двора должны закончить к сентябрю, а строители завершают реконструкцию в лучшем случае в ноябре. Нередко работы переносятся на весну. Поэтому общественники направили в органы власти предложение более строго контролировать сроки выполнения строительства.

Двор на Богдана Хмельницкого, 148 до ремонта Так он стал выглядеть после ремонта

Несмотря на проблемы, с которыми столкнулись местные жители, Белгородская область вошла в ТОП-10 лучших регионов по благоустройству дворов. Рейтинг был составлен по итогам встреч с гражданами и анализа сайтов, где размещены документы по ремонту дворовых территорий.

Прочитать подробнее о том, как проходил ремонт дворов в Белгороде в этом году, и с чем пришлось столкнуться горожанам, можно здесь.

Проект «Народная оценка качества»

Главная цель проекта — улучшить работу больниц, школ, детских садов и других социальных учреждений. Для этого создан сайт narocenka.ru, где каждый человек может выразить своё мнение о качестве работы той или иной организации и поставить ему оценку. В свою очередь, власти должны учесть требования местных жителей и исправить недостатки. Это контролируют активисты ОНФ.

В этом году представители организации добились реконструкции и установки освещения в детском деревянном городке в парке Победы в Белгороде, строительства пандуса для инвалидов в Борисовской центральной районной больнице, восстановления дороги для людей с ограниченными возможностями на проспекте Славы и многое другое.

Фото пресс-службы ОНФ по Белгородской области Фото пресс-службы ОНФ по Белгородской области

В следующем году активисты ОНФ хотят обратить внимание властей на состояние подземных пешеходных переходов в Белгороде. Спускаться в некоторые из переходов сложно и опасно не только инвалидам, но и здоровым людям.



Проект «Молодёжка ОНФ»

В этом году молодые активисты Общественного народного фронта организовали несколько акций. Одна из них — «Народная аллея героев». Юноши и девушки высадили рощу из 200 лип в селе Киселёво Белгородского района.

Активисты провели встречу двух поколений Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В ЦМИ встретились участники ВФМС в Москве в 1985 году и делегации от региона, которые ездили на фестиваль в Сочи в этом году. Представители старшего поколения рассказали, как проходил фестиваль 32 года назад.

Молодёжь также обновила пешеходный мост смайлов, который соединяет улицы Супруновская и Кирпичная в Белгороде.

Фото пресс-службы ОНФ в Белгородской области

— Проблем всегда очень много. Они на поверхности. Не очень благоприятна ситуация в экономике, есть социальная напряжённость. Это надо решать. Поэтому проекты будут и в дальнейшем реализовываться, — сказал Константин Хлебников.

Отметим, что также на территории Белгородской области реализуются и проекты ОНФ: «Профстажировки», «За честные закупки» и «Равные возможности – детям».