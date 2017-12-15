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пятница, 15 декабря
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В белгородских центрах продаж «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-гипермаркета AliExpress*

Посылки доставляют в 413 центров продаж компании.

В компании «Ростелеком — Розничные системы» начали выдавать заказы из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Компания реализует проект совместно с основным логистическим партнёром AliExpress — компанией DPD. Это один из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

— Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах «Ростелекома» в более чем 300 городах по всей России, — отметила коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Екатерина Петропавловская.

Уже сегодня заказы из популярного интернет-гипермаркета доставляют в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома». Покупатель может на месте проверить содержимое посылки.

Екатерина Лобановская

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#Ростелеком #Белгородская область
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