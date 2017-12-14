В Белгородской области «Ростелеком» предлагает «коробочные решения» мобильного интернета для бизнеса*

«Ростелеком» в Белгородской области запускает так называемые «коробочные решения» мобильного интернета для малого и среднего бизнеса, которые позволят клиентам иметь доступ к высокоскоростному интернету в любой точке страны.

— С помощью комплекта «Интернет для бизнеса» предприниматели могут легко и максимально быстро подключить свой офис, салон красоты или склад к 4G интернету, — цитирует пресс-служба «Ростелекома» директора по маркетингу бизнес-сегмента Сергея Таболина. — Наше решение позволит руководителям больше не задумываться о сложных схемах организации интернет-доступа для своих мобильных сотрудников. Оборудование — мобильное и простое в эксплуатации.

Стоимость подключения составляет один рубль, ежемесячная плата — 750 рублей, при этом скорость интернет-соединения будет до 100 Мбит/c. Подробности можно узнать на сайте.