В компании «Мираторг» рассказали, сколько потратили на экологию Белгородской области в 2017 году*

В Белгородской области компании подводят итоги Года экологии. Агрохолдинг «Мираторг» в 2017 году выделил на поддержание экологической безопасности в Белгородской и Курской областях более 61 миллиона рублей. Это на 22,2 процента больше инвестиций прошлого года.

Особое внимание в компании уделяли аспирационным системам и очистным сооружениям сточных вод. Они помогают очистить воздух и воду от опасных и вредных веществ, вырабатываемых в процессе производства. На это направление ушло 37,5 миллиона рублей. Порядка 24 миллионов рублей «Мираторг» потратил на разработку и согласование проектной и разрешительной документации на проведение лабораторных исследований. Благодаря им специалисты контролируют качество атмосферного воздуха и воды, обеспечивают требования в области обращения с отходами производства.

Также на «Мираторге» некоторые отходы используют в качестве вторичного сырья для производства товаров. Например, остатки плёнки, пластика, мукулатуры и других материалов не отвозятся на полигоны. Их передают в специальные организации, занимающиеся переработкой отходов.

— Мы чётко понимаем, что вырастить экологически чистые растения для производства комбикормов и последующего откорма здоровых животных можно только в условиях экологически благополучных регионов. Поэтому рассматриваем текущие затраты на выполнение природоохранных мероприятий как прямые инвестиции в качество нашей продукции, — отметили в пресс-службе агрохолдинга.