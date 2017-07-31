В Белгородской области выбрали лучших экскаваторщиков

В карьере рядом с селом Великомихайловка Новооскольского района прошли соревнования экскаваторщиков. Это один из этапов конкурса «Лучший строитель Белогорья-2017».
Водители экскаваторов разбивали скорлупу яиц ковшом, забивали футбольный мяч в ворота, проезжали на экскаваторах через полосу препятствий, зубьями ковшов переносили воду, укладывали покрышки в стопку. По словам участников, самым сложным заданием для них было поместить в трубы разного диаметра прикреплённый к ковшу экскаватора железный прут.
В итоге третье место занял Александр Филиппов из «Автодорстрой-подрядчик», вторым стал Алексей Жигайло из «Белдорстрой», а победителем соревнований признали Олега Фирсова из «Валуйкидорстроя».