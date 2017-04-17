В новом выпуске шоу «Танцуют все!» белгородцы показали один из лучших номеров

В воскресенье, 16 апреля, на телеканале «Россия-1» в эфир вышел пятый выпуск телепроекта «Танцуют все!». Белгородский коллектив The first crew на этот раз показал номер в стиле контемпорари. Это современный сценический танец, который включает в себя импровизацию и движения из джаз-фанка, йоги, восточных единоборств и других танцевальных техник.
— Этот танец был о том, что в мире очень много людей, и с одной стороны кажется, что мы все одинаковые, — мы подчеркнули это в одежде — но когда мы сходимся в пары, то наши оттенки полностью совпадают. Каждый из нас пытается найти человека, который как можно больше на него похож во взглядах, интересах, и, конечно же, потом это перетекает в чувства более серьёзные, — ответил на вопрос ведущих о смысле номера создатель и руководитель The first crew Егор Титаренко.
Проникновенный, до «мурашек по коже» (такую оценку выступлению белгородцев даст ведущая Ольга Шелест — прим. ред.) танец под песню IOWA «Одно и то же» стал самым успешным конкурсным выступлением белгородских танцоров на шоу.
— Вы, конечно, большие хитрецы, потому что то, что вы сегодня показали, это контемпорари, но он смешан хорошо с той экспериментальной хореографией, в которой вы хорошо разбираетесь. Я думаю, что этот проект должен послужить вам каким-то определённым трамплином для того, чтобы вы понимали, что ваши возможности намного больше чем то, что вам нравится изначально. Мне нравится, что вы стоите на каких-то своих основах, на своих принципах, что вы хорошо — в хорошем смысле этого слова — подражаете своим кумирам, но никто не запрещает нам находить новых. Для вас никаких границ нет. Раздвигайте их, и тогда, я думаю, что вы будете выглядеть гораздо более убедительными, чем вы выглядели в прошлый раз, потому что то, что вы показали сегодня, было на качественно другом уровне, — похвалил The first crew режиссёр и хореограф Егор Дружинин.
Белгородцы получили максимальные оценки за всё время участия в проекте: двое судей поставили им по девять баллов, а хореограф и актриса Алла Сигалова даже десятку.
— Вы меня тронули, я к вам подключилась, я подключилась к вашей истории. Мне понравилось то, что это было очень чистое высказывание. Чистое в личностном смысле, в человеческом смысле. Хореографический язык мне был очень интересен потому, что он точно работал на суть и на содержание того, что вы делали. Вы молодцы, ребятки. Я вас поздравляю! Самое главное, что вы рассказали историю, — оценила выступление белгородцев Алла Сигалова.
В итоге с 28 баллами The first crew стали вторыми по итогам пятого выпуска проекта «Танцуют все!». На один балл больше жюри поставили только красноярскому танцевальному коллективу Evolvers. После голосования зрителей шоу покинул ансамбль индийского танца «МАЮРИ» из Петрозаводска. Таким образом, в шестом выпуске телепроекта примут участие всего семь танцевальных коллективов.