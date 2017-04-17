В новом выпуске шоу «Танцуют все!» белгородцы показали один из лучших номеров

Я завидую, когда вижу чиновника, садящегося в красивый и недешёвый автомобиль стоимостью от миллиона рублей и больше. Цену автомобиля легко узнать, вбив в любой поисковик его марку, а если умеешь пользоваться порталом «Госзакупки», то можно также узнать год выпуска и много других интересных подробностей.Так вот — я завидую. Иногда воображаю, как утром он (ну или она) выходит из подъезда многоэтажки или из двора частного дома и садится в этот чистенький, сверкающий снаружи и благоухающий внутри автомобиль. Садится на переднее сиденье рядом с шофёром или на заднее и едет на работу. Если совсем раннее утро, то мчится по полупустым улицам просыпающегося города. Если на работу к восьми, а тем более к девяти, то уже, скорее всего, продираясь по пробкам. Может, смотрит в окно на другие машины, маршрутки, троллейбусы, людей, стоящих на остановке, рекламные щиты. Думает о чём-то своём, подмечает интересные детали. Может быть, едет погружённый в мысли, не замечая окружающего мира, а, может, и вовсе изучает какие-нибудь важные документы.В течение дня по важным своим чиновничьим делам он тоже перемещается на личном автомобиле с водителем. Не беспокоясь о месте для парковки, необходимости заправиться, возможно, даже не нервничая из-за обстановки на дорогах и лишь иногда реагируя на неаккуратных водителей. Не нужно беспокоиться и о ремонте машины, техническом осмотре, наличии страховки. Разве что плохие дороги, очевидные и водителям, и пассажирам, может заметить. Ну и пробки. Пробки трогают всех — и водителей, и пассажиров. Не понадобится вызывать такси, злясь на невнимательных диспетчеров и излишне разговорчивых лихачей за рулём какой-нибудь несвежей машины.Не нужно стоять на остановке в ожидании нужного автобуса, потея в жару и замерзая зимой. Не придётся огорчаться, усталым не обнаружив ни единого свободного места в салоне. Продираться сквозь плотную толпу раздражённых некомфортной ездой людей к выходу тоже не нужно. Никто не нахамит, не затопчет начищенные туфли. Водитель не отругает за слишком крупную купюру, не прищемит дверью на выходе или входе. Старые неопрятные автобусы и троллейбусы не становятся частью дня. Новые и красивые маршрутки не раздражают ездой не по графику и слишком ранним уходом с маршрута.В сильные дожди, когда вся городская ливнёвка не способна впитать воду, не приходится волноваться. В сильный снегопад, когда вся коммунальная рать не успевает очищать дороги, не нужно думать, где бы объехать сугробы и вызванные ими пробки. Если водитель нагло не нарушает правила дорожного движения, можно не беспокоиться и из-за внезапного вмешательства автоинспекторов.Можно даже не учиться водить, не учить правила дорожного движения, не покупать машину, выкраивая деньги, впутываясь в кредиты. Не злиться на несовершенство отечественных авто и дороговизну иностранных. Не знать точно цену бензина и масел, а, может, и не обращать внимания на их регулярный рост и ни разу не замеченное удешевление, не искать запчасти и хороших мастеров в проверенных автосервисах.Я не знаю, от каких забот на самом деле избавляет чиновников персональный автомобиль с водителем. Но от каких-то точно избавляет. Наверное, есть какое-то простое и понятное объяснение тому, почему чиновники разных уровней, даже в не очень больших городах, получили право иметь персональный автомобиль с водителем, оплаченный гражданами, которым они служат. Я даже надеюсь, что есть какое-то очень убедительное, которое избавит меня не только от зависти, но и одной, возможно, очень наивной мысли. Мне кажется, если бы чиновники ездили на личных авто, общественном транспорте, велосипедах, ходили пешком, то, может быть, не было бы некоторых явлений, что огорчают, раздражают и даже иногда злят людей, которым они служат? В областном центре работают 126 пивных магазина, большинство из которых находятся в жилых домах. В мэрии Белгорода поддерживают идею областного департамента экономического развития об ограничении продажи алкоголя. Власти беспокоит увеличение объёмов продажи пива. Сейчас в городе работают 126 пивных магазина, большинство из которых — почти 70 процентов — находятся на первых этажах жилых домов Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Многие пивные магазины открылись ещё в 2008 году, но за последние пару лет их количество увеличилось на десять процентов.— В настоящее время мы прорабатываем возможность ограничения работы предприятий по реализации спиртной продукции, в том числе и предприятий общественного питания, находящихся на первых этажа жилых домов, до 22:00, дабы не доставлять хлопот жильцам. В то же время мы прорабатываем варианты, при которых не пострадают и добросовестные предприниматели, — заявил Ершов.По словам чиновника, некоторые пивные магазины пытаются замаскироваться под заведения общепита, чтобы продавать алкоголь после десяти часов вечера. — Но у предприятия общественного питания, согласно нормам, должны быть два туалета — для клиентов и персонала. Возможность помыть руки, система вентиляций и вытяжек, а также квалифицированные повара. Налить пива в бокал недостаточно, — пояснил Ершов.Напомним, департамент экономического развития Белгородской области собирается предложить облдуме законопроект, в котором предлагается запретить продажу спиртного в магазинах на несколько дней в году. А в Международный день трезвости 11 сентября в регионе хотят запретить торговать алкоголем в кафе и ресторанах. Заместитель губернатора прокомментировала похищение ребёнка из перинатального центра. По словам Елены Батановой, похищенного ребёнка вернули в перинатальный центр Белгорода в два часа ночи 11 марта. — Его состояние удовлетворительное. На сегодняшний день оно остаётся таким же. В связи с тем, что ребёнок был недоношенным, он помещён в палату интенсивной терапии, проводятся все мероприятия, какие необходимы, — рассказала заместитель губернатора. По её словам, выписать девочку можно будет в течение двух-трёх недель. Елена Батанова заявила, что с мамой ребёнка готовы работать психологи. О причинах произошедшего, по словам заместителя губернатора, пока говорить рано. «Сейчас трудно ответить: все регламенты есть, порядки есть, прохождения, пребывания и так далее. Мы проводим проверку. Пока сейчас сказать ничего не можем», — пояснила Батанова, добавив, что в приезде специалистов из Министерства здравоохранения «необходимости нет». — Безусловно, к лицам, допустившим нарушения, будут применены меры административного воздействия, вплоть до увольнения. Нужно чётко установить ответственных, — сказала замгубернатора, пояснив, что служебная проверка будет завершена сегодня, 11 марта.Напомним, об исчезновении девочки из перинатального центра в полицию сообщили около двух часов дня 10 марта. Около девяти вечера того же дня стало известно, что ребёнок был похищен и его нашли в Курской области. В похищении подозревают 22-летнюю курянку. Женщина смогла свободно пройти в перинатальный центр, потому что была студенткой белгородского медколледжа и проходила там практику. На женщину завели уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Мужчина испортил заправочный пистолет и шланг и скрылся. Мировой суд в Белгородском районе постановил арестовать мужчину на десять суток за то, что он скрылся с места аварии. Автомобилист уехал с заправки, забыв вынуть из бака пистолет. Правонарушитель обжаловал решение в Белгородском районном суде, который снизил срок ареста до шести суток, потому что на момент вынесения решения автомобилист возместил владельцам заправки материальный ущерб за повреждённые шланг и пистолет. Детей с избыточным весом распределят по трём группам, для каждой из которых придумали свою программу профилактики ожирения. В Губкинском городском округе начали реализовывать проект по профилактике избыточного веса у детей. В нём участвуют все 76 детских садов и школ Губкина. Об этом сообщает сайт ТРК «Мир Белогорья». Сначала детям и родителям будут рассказывать, что даже незначительное ожирение — это уже болезнь. Для этого будут проводить «круглые столы» с учителями и врачами, анкетирование и лекции. На втором этапе полных детей, участвующих в проекте, распределят по трём группам в зависимости от их массы тела. С теми, кто попадёт в первую группу, будут работать по выстраиванию сбалансированного питания. В Губкине для этого уже разработали диетическое меню, которое рекомендовали использовать в детских садах и школах. Его главная особенность — еда с меньшим количеством соли и сахара, мясо нежирных сортов и большее количество овощей и фруктов. Участникам второй группы предложат заняться физподготовкой, а третьим — назначат лечение. Напомним, что год назад губернатор порекомендовал белгородским чиновникамзаняться проблемой лишнего веса у детей. — Сегодня проблема (избыточной массы тела у детей — прим. ред.) реально существует. Здесь, на мой взгляд, две причины. Первая — это беспорядочное питание, засилье фастфудов и малоподвижный образ жизни, вторая — недостаточный уровень осведомленности об этом важном вопросе самих родителей. Дети с избыточным весом — это потенциальные инвалиды, со всеми вытекающими затем последствиями, — сказал Евгений Савченко.Спонсор раздела Белгородцев приглашают поучаствовать в бар-олимпиаде «Неслабо умные» — шесть этапов по восемь вопросов в каждом. Здесь можно отдохнуть и проверить свой уровень эрудиции. В команде может быть от четырёх до восьми человек, оргвзнос — 300 рублей с человека. Игра начнётся в воскресенье, 23 октября, в 17:00 в ресторане «ГриннBeer». Зарегистрироваться на неё можно здесь. В ответе КС говорится, что полицейские могут доставлять в отдел пикетчиков только в том случае, если их жизни угрожает реальная угроза. Конституционный cуд РФ опубликовал Постановление по факту обращения белгородца Владимира Сергиенко, которого задержала полиция во время одиночного пикета в мае 2015 года и доставила в отдел без реальной угрозы его жизни и здоровью. Белгородец просил проверить конституционность положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции». В ответе КС признал конституционной норму закона «О полиции», которую обжаловал Сергиенко, но отправил дело активиста на пересмотр, уточнив, в каких конкретно случаях полицейские могут задерживать граждан во время мирного пикети
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В новом выпуске шоу «Танцуют все!» белгородцы показали один из лучших номеров

Жюри поставили The first crew 28 баллов — на сегодняшний день это самые высокие оценки белгородцев в проекте.

В воскресенье, 16 апреля, на телеканале «Россия-1» в эфир вышел пятый выпуск телепроекта «Танцуют все!». Белгородский коллектив The first crew на этот раз показал номер в стиле контемпорари. Это современный сценический танец, который включает в себя импровизацию и движения из джаз-фанка, йоги, восточных единоборств и других танцевальных техник.

— Этот танец был о том, что в мире очень много людей, и с одной стороны кажется, что мы все одинаковые, — мы подчеркнули это в одежде — но когда мы сходимся в пары, то наши оттенки полностью совпадают. Каждый из нас пытается найти человека, который как можно больше на него похож во взглядах, интересах, и, конечно же, потом это перетекает в чувства более серьёзные, — ответил на вопрос ведущих о смысле номера создатель и руководитель The first crew Егор Титаренко.

Проникновенный, до «мурашек по коже» (такую оценку выступлению белгородцев даст ведущая Ольга Шелест — прим. ред.) танец под песню IOWA «Одно и то же» стал самым успешным конкурсным выступлением белгородских танцоров на шоу.

— Вы, конечно, большие хитрецы, потому что то, что вы сегодня показали, это контемпорари, но он смешан хорошо с той экспериментальной хореографией, в которой вы хорошо разбираетесь. Я думаю, что этот проект должен послужить вам каким-то определённым трамплином для того, чтобы вы понимали, что ваши возможности намного больше чем то, что вам нравится изначально. Мне нравится, что вы стоите на каких-то своих основах, на своих принципах, что вы хорошо — в хорошем смысле этого слова — подражаете своим кумирам, но никто не запрещает нам находить новых. Для вас никаких границ нет. Раздвигайте их, и тогда, я думаю, что вы будете выглядеть гораздо более убедительными, чем вы выглядели в прошлый раз, потому что то, что вы показали сегодня, было на качественно другом уровне, — похвалил The first crew режиссёр и хореограф Егор Дружинин.

Белгородцы получили максимальные оценки за всё время участия в проекте: двое судей поставили им по девять баллов, а хореограф и актриса Алла Сигалова даже десятку.

— Вы меня тронули, я к вам подключилась, я подключилась к вашей истории. Мне понравилось то, что это было очень чистое высказывание. Чистое в личностном смысле, в человеческом смысле. Хореографический язык мне был очень интересен потому, что он точно работал на суть и на содержание того, что вы делали. Вы молодцы, ребятки. Я вас поздравляю! Самое главное, что вы рассказали историю, — оценила выступление белгородцев Алла Сигалова.

В итоге с 28 баллами The first crew стали вторыми по итогам пятого выпуска проекта «Танцуют все!». На один балл больше жюри поставили только красноярскому танцевальному коллективу Evolvers. После голосования зрителей шоу покинул ансамбль индийского танца «МАЮРИ» из Петрозаводска. Таким образом, в шестом выпуске телепроекта примут участие всего семь танцевальных коллективов.

Андрей Маслов

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#The First Crew #танцы
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