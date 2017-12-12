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вторник, 12 декабря

В Белгороде в День Конституции провели акцию «Это мой дом»

Студенты Белгородского госуниверситета выборочно зажгли свет в своих комнатах, чтобы получилось название нашей страны.

Во вторник, 12 декабря, белгородская команда «Молодёжки ОНФ» в общежитии НИУ «БелГУ» провела акцию «Это мой дом». По задумке организаторов студенты одновременно включили свет так, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия».

— Я уверен, что мы сможем ещё больше сплотить наши команды в регионах. Молодых людей, которые присоединяются к нам и готовы вести работу вместе, становится всё больше. И у каждого свои потребности, свои желания, своё видение развитие будущего. И через такие акции в том числе мы сможем услышать каждого, — рассказал журналистам руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.
Фото: Антон Вергун

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#ОНФ #Общероссийский народный фронт #акция #НИУ БелГУ
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