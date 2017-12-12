В Белгороде в День Конституции провели акцию «Это мой дом»

Во вторник, 12 декабря, белгородская команда «Молодёжки ОНФ» в общежитии НИУ «БелГУ» провела акцию «Это мой дом». По задумке организаторов студенты одновременно включили свет так, чтобы из светящихся окон сложилось слово «Россия».

— Я уверен, что мы сможем ещё больше сплотить наши команды в регионах. Молодых людей, которые присоединяются к нам и готовы вести работу вместе, становится всё больше. И у каждого свои потребности, свои желания, своё видение развитие будущего. И через такие акции в том числе мы сможем услышать каждого, — рассказал журналистам руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.