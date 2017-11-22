«Что за трек-2». Команда «Альфа-Банка» [тизер]

Редакция «Фонаря» начинает новый сезон музыкального проекта «Что за трек?». Первыми участниками проекта стала команда операционного офиса «Альфа-Банк» в Белгороде. Увидеть выпуск целиком можно будет 23 ноября.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимального отрыва между лидерами, будет организован финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Ещё можно подать заявку на участие во втором сезоне. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

