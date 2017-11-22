$ 59,46
 69,82
฿ 484 к
-2 °C
среда, 22 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

«Что за трек-2». Команда «Альфа-Банка» [тизер]

Участниками первого выпуска второго сезона проекта «Что за трек?» будут сотрудники операционного офиса «Альфа-Банк» в Белгороде.

Редакция «Фонаря» начинает новый сезон музыкального проекта «Что за трек?». Первыми участниками проекта стала команда операционного офиса «Альфа-Банк» в Белгороде. Увидеть выпуск целиком можно будет 23 ноября.

Второй сезон «Что за трек?» будет состоять из семи выпусков, по завершению которых определится победитель. В случае равенства количества отгаданных мелодий или минимального отрыва между лидерами, будет организован финал для команд, отгадавших наибольшее количество мелодий.

Ещё можно подать заявку на участие во втором сезоне. Для этого нужно написать на почту pr@fonar.tv и сообщить о своём желании. Об условиях участия мы сообщим дополнительно.

Анастасия Череп

Читайте также

#что за трек? #что за трек #музыка #Альфа-Банк
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости