«Я, конечно, не святая». Как изменилась жизнь многодетной таксистки Юлии Афанасьевой после публикации на «Фонаре»

После того, как 8 марта мы опубликовали историю матери пятерых детей Юлии Афанасьевой , на почту «Фонаря» пришло около 20 писем с просьбами дать телефон героини публикации. Люди хотели помочь вещами, деньгами, продуктами. Также нам написали несколько юристов, которые бесплатно были готовы проконсультировать девушку и помочь ей развестись с мужем. Это было единственное желание Юлии, в осуществлении которого она просила помощи.
На следующий день, 9 марта, девушке позвонили журналисты «Первого канала», на котором хотят рассказать историю белгородской таксистки ( вечером 22 марта стало известно, что журналисты планируют скоро приехать к Афанасьевым — прим. ред. ). Тогда же днём пришли сотрудники соцзащиты, сфотографировали печку и, как говорит сама Юлия, пообещали решить проблему с газом и отоплением. Сейчас она собирает необходимые для этого документы.
Вечером 9 марта в редакцию обратился муж Юлии, который заявил, что «история не так однозначна, как кажется на первый взгляд». Он сначала пообещал прислать документы, подтверждающие его слова, но потом заявил, что юрист ему порекомендовал не делать этого до суда.
Позже Олег Афанасьев прокомментировал свои взаимоотношения с супругой журналисту «Комсомольской правды», которая также подготовила материал о многодетной семье Афанасьевых.
— Я не собираюсь забирать у Юлии детей. Я считаю, что они должны жить с мамой. Я регулярно привожу продукты, учу с детьми уроки, оплачиваю сад. Если у нас с Юлей возникнут разногласия в воспитании детей или месте их жительства, мы все это будем решать мирным путём либо лично, либо через специальные органы, — заявил Олег Афанасьев.
Юлия на слова мужа реагирует спокойно.
— Я, конечно, не святая. У меня есть свои недостатки. Но как я себе могу позволить слабину, когда я работаю на машине? Это мой основной заработок. На мне пять детей, трое из которых сами о себе не могут позаботиться. Зачем я буду рисковать? Это глупости, — приводит слова Юлии «Комсомольская правда».
После обращения мужа редакция направила запросы в управления образования и соцзащиты Белгородского района, чтобы они предоставили информацию о проверках семьи Афанасьевых.
В управлении соцзащиты Белгородского района рассказали, что специалисты управления выезжали домой к Афанасьевым 9 марта. Они установили, что в доме чисто, тепло, у детей есть отдельные спальные места и еда. 15 марта в доме снова включили газовое отопление. Кроме того, в ведомстве отметили, что раньше—в 2012 и 2014 годах — оказывали семье Афанасьевых адресную материальную помощь, выплачивая по 10 тысяч рублей.
— Отношения в семье доверительные, дети заботятся друг о друге, играют вместе, Юлия Викторовна осуществляет регулярный контроль за посещаемостью детьми учебных занятий, их успеваемостью по учебным предметам, наладила взаимодействие с классными руководителями детей, посещает внеклассные мероприятия, обращается за консультациями к педагогическим работникам. Дети не пропускают занятия без уважительной причины, — пояснили в управлении образования администрации Белгородского района.
В ведомстве также добавили, что первый муж Юлии (отец Карины и Руслана), с которым они в разводе, исправно платит алименты, а последние несколько месяцев помогает и второй муж Олег.
Юлия призналась, что за всё это время был также и один не очень понятный случай. В субботу, 11 марта, в дом Афанасьевых пришли мужчины, которые представились электриками, правда никаких документов они женщине не показали. По словам Юлии, они пытались отключить дом от электричества за якобы имеющуюся задолженность в 30 тысяч рублей. На них была повседневная одежда, они приехали на машине без опознавательных знаков. Юлия отказалась пускать мужчин в дом и позвонила в редакцию. После того, как мы дали ей телефон юриста, и специалист попросил назвать организацию, из которой приехали «электрики», мужчины сразу же уехали.
20 марта активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча решили сделать сюрприз для мамы — они пришли в костюмах героев сказок на выписку из дома малютки самого младшего из Афанасьевых.
— Я — нормальная мама, которая очень любит своих детей. Они — моя гордость и достоинство. Нам трудно, тяжело. Но они мне помогают, а я им. Старшая дочь Карина всегда за маленькими проследит. 10-летний Руслан то пыль протрет, то зеркало помоет. Разводы неимоверные, но старался же! Да, у нас бедновато, но чисто. Я приучаю детей к порядку, — приводит слова Юлии Афанасьевой «Комсомольская правда».