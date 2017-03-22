«Я, конечно, не святая». Как изменилась жизнь многодетной таксистки Юлии Афанасьевой после публикации на «Фонаре»

Деньги передали организации «Святое Белогорье против детского рака» на создание реабилитационного лагеря. Фото vk.com/kraski_gorodaВ воскресенье, 15 мая, в Белгороде прошёл благотворительный забег «Краски города». Его придумали организаторы и участницы конкурса «Краса Белогорья» и школа правильного бега I LOVE RUNNING. Вместе с претендентками на корону «Красы Белогорья» на трассе Олимпия-2 в забеге на двух дистанциях — один километр и 15 километров — участвовали около 100 человек.Руководитель «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк рассказала, что благодаря акции удалось собрать чуть больше 75 тысяч рублей. Все деньги, как и планировалось, потратят на создание летнего реабилитационного лагеря для детей. В каждой посещённой стране надо обязательно попробовать как минимум одно национальное блюдо — иначе поездка пройдёт впустую. Многие же путешественники сводят цель всей своей поездки именно к еде. Гастрономический туризм — явление далеко не новое. Тысячи любителей вкусной и красивой пищи отправляются ежегодно в Италию, Испанию, Чехию… Любители же экзотики спешат на восток — во Вьетнам, Китай и Таиланд. В нашем же случае все было по-другому.Перед нашей поездкой в Таиланд мы запасались заварными кашами и печеньем — курс доллара никак не располагал к питанию в кафе и в ресторанах. Сорвались во второй же день — началось всё с мангового шейка и риса с курицей, закончилось пятью килограммами экзотических фруктов. Еда в Таиланде продаётся практически на каждом углу в специальных макашницах.Макашницы представляют собой переоборудованные в передвижные кухни велосипеды, мотобайки и уличные палатки. По вечерам забавно наблюдать, как владельцы собирают продукты, привязывают стулья и уезжают: перед водителем — руль, слева — плита, рядом — стол для разделки.Пройти мимо макашниц просто невозможно. В особенности, когда ты знаешь, насколько всё вкусно и дёшево. Мы, к примеру, безвозвратно влюбились в пад тай с курицей: яичная лапша и курица с ростками, обжаренные в секретной смеси соусов и приправленные дробленым арахисом.Здесь можно найти всё, что угодно: рис и лапшу со всевозможными видами мяса и морепродуктов, блинчики, шейки и молочные коктейли, жареную рыбу, крабовые палочки и чёрт-знает-что-ещё во фритюре, насекомых и личинки, свежие очищенные фрукты, вареную кукурузу, шаурму и так далее.Кстати, фрукты всё же выгоднее покупать на рынке килограммами, а не на улице поштучно. Судите сами — один килограмм манго за 70 бат или один манго за 40 бат. Фрукты стоит попробовать все и выявить свои предпочтения. Нам больше всего приглянулись манго, папайя, личи, лонган и рамбутан. Дракон, карамбола и маракуйя — на любителя.На рынках, особенно местных, а не туристических, тоже можно найти много интересных вещей. Однажды на рынке в Краби мы рискнули взять себе рис с курицей. Тут же стояли столы, за которыми предлагалось есть. Условия интересные, вилки мы предпочли продезинфицировать.После внимательного изучения прилавков можно и вовсе потерять аппетит. Скажем так: на любителя. Есть тут и обычная для тайцев повседневная пища: рис, кальмары, сушёная рыба. На местном рынке туристов тоже довольно много, но тут уже не поторгуешься при покупке шести килограммов, как мы это проворачивали на туристическом.Если вам доведётся попасть на туристический фруктовый рынок в Ао Нанге, имейте ввиду, там продаются потрясающие шашлычки из курицы и свинины. Стоимость одной порции — десять бат, тут же можно взять пакет риса за десять бат. Рис абсолютно несолёный, неприправленный, без масла выполняет роль хлеба. Мясо обжарено на электрогриле в несравненном кисло-сладком соусе. Delicious.Вкус тайской еды довольно таки особенный. В одной тарелке может быть совмещено что-то безумно сладкое, невероятно острое, кислое и солёное одновременно. Фраза, которую должен выучить практически каждый турист: not spicy. Это, конечно, тоже не гарант, но что тайцу острое — то русскому смерть. Что тайцу не острое — то русскому острое. Лучше перестраховаться. Наши желудки выдержали испытания и острым, и солёным, и кислым. Антисанитарные условия приготовления пищи организм тоже воспринял спокойно. Главное — соблюдать элементарные правила гигиены (чистые руки, питьевая вода), протирать вилки влажными салфетками (пища-то обжарена, что с ней будет) и не бояться. Наслаждайтесь! Мошенники от имени властей рассылают письма, в которых просят перечислить деньги на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Белгородской области обратилось в полицию с просьбой провести проверку сообщений о мошенниках, которые просят жителей региона сдать деньги на помощь ветеранам ВОВ.— Все подобные сообщения о сборе средств — заведомо ложные и являются результатом действия мошенников, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Напомним, белгородец Иван Попельнюк рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о письме от имени правительства области, в котором его просили перечислить деньги на помощь ветеранам войны. Попельнюк вступил в переписку с авторами письма, но не перечислял им денег, потому что заподозрил мошенничество. В УМВД по Белгородской области сообщили, что пока не получали жалоб от жителей области на такой вид мошенничества. В апреле 2016 года возбуждено около 20 уголовных дел по обращениям жителей региона, ставших жертвами мошенников. Во многих случаях жертвы переводили деньги незнакомым людям за покупку различных товаров и сообщали реквизиты своих банковских карт. Очень интересными выдались последние дни апреля: депутаты раскрыли свои доходы, митрополит выступил с оригинальными заявлениями, губернатор озадачил общество идеей об «офисах семейных врачей». Под конец недели по центру города промаршировали коммунисты и верующие, подведя черту неделе неоднозначностей. Новый и первый майский «Что это было?» как раз об этом. Поехали. Участник коммунистической демонстрации 1 мая, фото fonar.tv — жители улицы Сумской к 5 августа получат персональный «подарок» от мэрии Белгорода — благоустройство своей улицы. Речь идёт об «обустройстве подъездов к частным домам, хозсубъектам, комплексном озеленении, реконструкции фасадов административных зданий и замене устаревших ограждений, изменению системы сбора и вывоза ТБО». На наведение порядка на Сумской чиновники собираются потратить 43 миллиона рублей. — на минувшей неделе в «Белогорье» рассказали о серьёзных изменениях в составе команды. Клуб покидают связующие Сергей Антипкин и Константин Лесик, доигровщик Дмитрий Красиков, либеро Роман Брагин, блокирующий Руслан Ханипов. Уходит и единственный легионер в составе «львов» Марко Ивович, с которым у команды закончился контракт. В клубе рассказали, что на его место приедут два иностранных игрока, пока их амплуа и фамилии не раскрываются. — в контексте 30-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС важной стала новость о будущем строительстве в Белгородской области первого в стране храма-памятника, посвящённого ликвидаторам последствий аварии. «Интерфакс» сообщил, что построят объект в селе Заломном. Любопытно и то, что, согласно сообщению агентства, местные жители сначала выступали резко против строительства храма, но затем инициаторам строительства удалось «переломить отношение людей». — Белгород бывает разным, но когда цветут тюльпаны, он однозначно прекрасен. — пришло время рассказывать о доходах — сначала белгородские депутаты, а затем и губернатор отчитались о заработанном за 2015 год. К некоторым народным избранникам вполне относится вопрос «И куда тратить такие деньжищи?»: глава «Агро-Белогорья» Владимир Зотов записал в актив 463 миллиона рублей, Сергей Гусев из «Славянки» задекларировал 400 миллионов, а Андрей Угаров из «Металлоинвеста» наработал на 278 миллиона. Несравнимо скромнее по бумагам живут либерал-демократы и коммунисты: молодой депутат от ЛДПР Алексей Ерёменко указал доход 253 тысячи рублей, а старооскольский коммунист Станислав Панов — 367 тысяч рублей. Ещё интереснее проследить за имеющимся во владении законодателей транспортом — здесь машины на любой вкус, а больше всего удивила… супруга депутата Мирошниченко, у которой огромный парк из легковых, грузовых автомобилей и десятки единиц сельскохозяйственной техники.— резонансное ДТП произошло вечером 26 апреля на пересечении Белгородского полка и Гражданского проспекта. Полицейский УАЗик мчался по делам с мигалкой, когда в него врезалась девушка на «Киа», никак не подозревавшая подвоха в своём движении на «зелёный». В результате стражи порядка оказались в больнице. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35961352_247739", -35961352, 247739, 'M2uqicMkndYDuYvDG0Jh7iT4v9c', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — в пасхальную неделю то и дело в СМИ мелькал митрополит Иоанн. Всё началось 26 апреля, когда владыка отвечал на вопросы белгородцев, которые они задавали в зале и до этого в сети. Встреча с митрополитом впервые транслировалась в прямом эфире в интернете, и тем, кто смотрел её, вряд ли было скучно. Владыка, например, сказал, что есть люди, которые «мешают митрополиту и губернатору в создании симфонии»; рассказал о своём отношении к строительству «Оранжевых островов», ЕГЭ, походам на кладбища в Пасху и ещё ко многим бытовым вопросам. При этом он не ограничивался односложными ответами. — к концу следующего года в Белгороде должно открыться уникальное для области медучреждение. 27 апреля руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вместе с митрополитом Иоанном, мэром Белгорода Константином Полежаевым и другими важными людьми заложил первый камень будущего нейро-ортопедического центра. Его возведут рядом со второй городской больницей на улице Губкина. «Каждый из нас состоит из суставов. Чем старше мы становимся, тем больше они дают о себе знать, в особенности людям пожилого возраста. Стало очевидно, что подобной медицинской услуги на территории Белгородчины не хватает. Поэтому мы, поразмыслив, решили заполнить эту пустоту: построить центр, приобрести самое современное оборудование, привлечь лучших врачей,
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четверг, 23 марта
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«Я, конечно, не святая». Как изменилась жизнь многодетной таксистки Юлии Афанасьевой после публикации на «Фонаре»

За две недели редакция получила около 20 писем от читателей, которые захотели помочь Юлии, другие журналисты заинтересовались историей белгородской таксистки, а управление соцзащиты помогло подключить в доме Афанасьевых газ.

После того, как 8 марта мы опубликовали историю матери пятерых детей Юлии Афанасьевой , на почту «Фонаря» пришло около 20 писем с просьбами дать телефон героини публикации. Люди хотели помочь вещами, деньгами, продуктами. Также нам написали несколько юристов, которые бесплатно были готовы проконсультировать девушку и помочь ей развестись с мужем. Это было единственное желание Юлии, в осуществлении которого она просила помощи.

На следующий день, 9 марта, девушке позвонили журналисты «Первого канала», на котором хотят рассказать историю белгородской таксистки ( вечером 22 марта стало известно, что журналисты планируют скоро приехать к Афанасьевым — прим. ред. ). Тогда же днём пришли сотрудники соцзащиты, сфотографировали печку и, как говорит сама Юлия, пообещали решить проблему с газом и отоплением. Сейчас она собирает необходимые для этого документы.

Вечером 9 марта в редакцию обратился муж Юлии, который заявил, что «история не так однозначна, как кажется на первый взгляд». Он сначала пообещал прислать документы, подтверждающие его слова, но потом заявил, что юрист ему порекомендовал не делать этого до суда.

Позже Олег Афанасьев прокомментировал свои взаимоотношения с супругой журналисту «Комсомольской правды», которая также подготовила материал о многодетной семье Афанасьевых.

— Я не собираюсь забирать у Юлии детей. Я считаю, что они должны жить с мамой. Я регулярно привожу продукты, учу с детьми уроки, оплачиваю сад. Если у нас с Юлей возникнут разногласия в воспитании детей или месте их жительства, мы все это будем решать мирным путём либо лично, либо через специальные органы, — заявил Олег Афанасьев.

Юлия на слова мужа реагирует спокойно.

— Я, конечно, не святая. У меня есть свои недостатки. Но как я себе могу позволить слабину, когда я работаю на машине? Это мой основной заработок. На мне пять детей, трое из которых сами о себе не могут позаботиться. Зачем я буду рисковать? Это глупости, — приводит слова Юлии «Комсомольская правда».

После обращения мужа редакция направила запросы в управления образования и соцзащиты Белгородского района, чтобы они предоставили информацию о проверках семьи Афанасьевых.

В управлении соцзащиты Белгородского района рассказали, что специалисты управления выезжали домой к Афанасьевым 9 марта. Они установили, что в доме чисто, тепло, у детей есть отдельные спальные места и еда. 15 марта в доме снова включили газовое отопление. Кроме того, в ведомстве отметили, что раньше—в 2012 и 2014 годах — оказывали семье Афанасьевых адресную материальную помощь, выплачивая по 10 тысяч рублей.

— Отношения в семье доверительные, дети заботятся друг о друге, играют вместе, Юлия Викторовна осуществляет регулярный контроль за посещаемостью детьми учебных занятий, их успеваемостью по учебным предметам, наладила взаимодействие с классными руководителями детей, посещает внеклассные мероприятия, обращается за консультациями к педагогическим работникам. Дети не пропускают занятия без уважительной причины, — пояснили в управлении образования администрации Белгородского района.

В ведомстве также добавили, что первый муж Юлии (отец Карины и Руслана), с которым они в разводе, исправно платит алименты, а последние несколько месяцев помогает и второй муж Олег.

Юлия призналась, что за всё это время был также и один не очень понятный случай. В субботу, 11 марта, в дом Афанасьевых пришли мужчины, которые представились электриками, правда никаких документов они женщине не показали. По словам Юлии, они пытались отключить дом от электричества за якобы имеющуюся задолженность в 30 тысяч рублей. На них была повседневная одежда, они приехали на машине без опознавательных знаков. Юлия отказалась пускать мужчин в дом и позвонила в редакцию. После того, как мы дали ей телефон юриста, и специалист попросил назвать организацию, из которой приехали «электрики», мужчины сразу же уехали.

20 марта активисты молодёжной организации «Новое поколение» Андрея Скоча решили сделать сюрприз для мамы — они пришли в костюмах героев сказок на выписку из дома малютки самого младшего из Афанасьевых.

— Я — нормальная мама, которая очень любит своих детей. Они — моя гордость и достоинство. Нам трудно, тяжело. Но они мне помогают, а я им. Старшая дочь Карина всегда за маленькими проследит. 10-летний Руслан то пыль протрет, то зеркало помоет. Разводы неимоверные, но старался же! Да, у нас бедновато, но чисто. Я приучаю детей к порядку, — приводит слова Юлии Афанасьевой «Комсомольская правда».
Текст: Никита Поников
Фото: Мария Потапенко

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#такси #Белгород #Белгородский район #управление социальной защиты Белгородской области
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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