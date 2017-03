«Я, конечно, не святая». Как изменилась жизнь многодетной таксистки Юлии Афанасьевой после публикации на «Фонаре»

Деньги передали организации «Святое Белогорье против детского рака» на создание реабилитационного лагеря. Фото vk.com/kraski_gorodaВ воскресенье, 15 мая, в Белгороде прошёл благотворительный забег «Краски города». Его придумали организаторы и участницы конкурса «Краса Белогорья» и школа правильного бега I LOVE RUNNING. Вместе с претендентками на корону «Красы Белогорья» на трассе Олимпия-2 в забеге на двух дистанциях — один километр и 15 километров — участвовали около 100 человек.Руководитель «Святого Белогорья против детского рака» Евгения Кондратюк рассказала, что благодаря акции удалось собрать чуть больше 75 тысяч рублей. Все деньги, как и планировалось, потратят на создание летнего реабилитационного лагеря для детей. В каждой посещённой стране надо обязательно попробовать как минимум одно национальное блюдо — иначе поездка пройдёт впустую. Многие же путешественники сводят цель всей своей поездки именно к еде. Гастрономический туризм — явление далеко не новое. Тысячи любителей вкусной и красивой пищи отправляются ежегодно в Италию, Испанию, Чехию… Любители же экзотики спешат на восток — во Вьетнам, Китай и Таиланд. В нашем же случае все было по-другому.Перед нашей поездкой в Таиланд мы запасались заварными кашами и печеньем — курс доллара никак не располагал к питанию в кафе и в ресторанах. Сорвались во второй же день — началось всё с мангового шейка и риса с курицей, закончилось пятью килограммами экзотических фруктов. Еда в Таиланде продаётся практически на каждом углу в специальных макашницах.Макашницы представляют собой переоборудованные в передвижные кухни велосипеды, мотобайки и уличные палатки. По вечерам забавно наблюдать, как владельцы собирают продукты, привязывают стулья и уезжают: перед водителем — руль, слева — плита, рядом — стол для разделки.Пройти мимо макашниц просто невозможно. В особенности, когда ты знаешь, насколько всё вкусно и дёшево. Мы, к примеру, безвозвратно влюбились в пад тай с курицей: яичная лапша и курица с ростками, обжаренные в секретной смеси соусов и приправленные дробленым арахисом.Здесь можно найти всё, что угодно: рис и лапшу со всевозможными видами мяса и морепродуктов, блинчики, шейки и молочные коктейли, жареную рыбу, крабовые палочки и чёрт-знает-что-ещё во фритюре, насекомых и личинки, свежие очищенные фрукты, вареную кукурузу, шаурму и так далее.Кстати, фрукты всё же выгоднее покупать на рынке килограммами, а не на улице поштучно. Судите сами — один килограмм манго за 70 бат или один манго за 40 бат. Фрукты стоит попробовать все и выявить свои предпочтения. Нам больше всего приглянулись манго, папайя, личи, лонган и рамбутан. Дракон, карамбола и маракуйя — на любителя.На рынках, особенно местных, а не туристических, тоже можно найти много интересных вещей. Однажды на рынке в Краби мы рискнули взять себе рис с курицей. Тут же стояли столы, за которыми предлагалось есть. Условия интересные, вилки мы предпочли продезинфицировать.После внимательного изучения прилавков можно и вовсе потерять аппетит. Скажем так: на любителя. Есть тут и обычная для тайцев повседневная пища: рис, кальмары, сушёная рыба. На местном рынке туристов тоже довольно много, но тут уже не поторгуешься при покупке шести килограммов, как мы это проворачивали на туристическом.Если вам доведётся попасть на туристический фруктовый рынок в Ао Нанге, имейте ввиду, там продаются потрясающие шашлычки из курицы и свинины. Стоимость одной порции — десять бат, тут же можно взять пакет риса за десять бат. Рис абсолютно несолёный, неприправленный, без масла выполняет роль хлеба. Мясо обжарено на электрогриле в несравненном кисло-сладком соусе. Delicious.Вкус тайской еды довольно таки особенный. В одной тарелке может быть совмещено что-то безумно сладкое, невероятно острое, кислое и солёное одновременно. Фраза, которую должен выучить практически каждый турист: not spicy. Это, конечно, тоже не гарант, но что тайцу острое — то русскому смерть. Что тайцу не острое — то русскому острое. Лучше перестраховаться. Наши желудки выдержали испытания и острым, и солёным, и кислым. Антисанитарные условия приготовления пищи организм тоже воспринял спокойно. Главное — соблюдать элементарные правила гигиены (чистые руки, питьевая вода), протирать вилки влажными салфетками (пища-то обжарена, что с ней будет) и не бояться. Наслаждайтесь! Мошенники от имени властей рассылают письма, в которых просят перечислить деньги на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Правительство Белгородской области обратилось в полицию с просьбой провести проверку сообщений о мошенниках, которые просят жителей региона сдать деньги на помощь ветеранам ВОВ.— Все подобные сообщения о сборе средств — заведомо ложные и являются результатом действия мошенников, — сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Напомним, белгородец Иван Попельнюк рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о письме от имени правительства области, в котором его просили перечислить деньги на помощь ветеранам войны. Попельнюк вступил в переписку с авторами письма, но не перечислял им денег, потому что заподозрил мошенничество. В УМВД по Белгородской области сообщили, что пока не получали жалоб от жителей области на такой вид мошенничества. В апреле 2016 года возбуждено около 20 уголовных дел по обращениям жителей региона, ставших жертвами мошенников. Во многих случаях жертвы переводили деньги незнакомым людям за покупку различных товаров и сообщали реквизиты своих банковских карт. Очень интересными выдались последние дни апреля: депутаты раскрыли свои доходы, митрополит выступил с оригинальными заявлениями, губернатор озадачил общество идеей об «офисах семейных врачей». Под конец недели по центру города промаршировали коммунисты и верующие, подведя черту неделе неоднозначностей. Новый и первый майский «Что это было?» как раз об этом. Поехали. Участник коммунистической демонстрации 1 мая, фото fonar.tv — жители улицы Сумской к 5 августа получат персональный «подарок» от мэрии Белгорода — благоустройство своей улицы. Речь идёт об «обустройстве подъездов к частным домам, хозсубъектам, комплексном озеленении, реконструкции фасадов административных зданий и замене устаревших ограждений, изменению системы сбора и вывоза ТБО». На наведение порядка на Сумской чиновники собираются потратить 43 миллиона рублей. — на минувшей неделе в «Белогорье» рассказали о серьёзных изменениях в составе команды. Клуб покидают связующие Сергей Антипкин и Константин Лесик, доигровщик Дмитрий Красиков, либеро Роман Брагин, блокирующий Руслан Ханипов. Уходит и единственный легионер в составе «львов» Марко Ивович, с которым у команды закончился контракт. В клубе рассказали, что на его место приедут два иностранных игрока, пока их амплуа и фамилии не раскрываются. — в контексте 30-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС важной стала новость о будущем строительстве в Белгородской области первого в стране храма-памятника, посвящённого ликвидаторам последствий аварии. «Интерфакс» сообщил, что построят объект в селе Заломном. Любопытно и то, что, согласно сообщению агентства, местные жители сначала выступали резко против строительства храма, но затем инициаторам строительства удалось «переломить отношение людей». — Белгород бывает разным, но когда цветут тюльпаны, он однозначно прекрасен. — пришло время рассказывать о доходах — сначала белгородские депутаты, а затем и губернатор отчитались о заработанном за 2015 год. К некоторым народным избранникам вполне относится вопрос «И куда тратить такие деньжищи?»: глава «Агро-Белогорья» Владимир Зотов записал в актив 463 миллиона рублей, Сергей Гусев из «Славянки» задекларировал 400 миллионов, а Андрей Угаров из «Металлоинвеста» наработал на 278 миллиона. Несравнимо скромнее по бумагам живут либерал-демократы и коммунисты: молодой депутат от ЛДПР Алексей Ерёменко указал доход 253 тысячи рублей, а старооскольский коммунист Станислав Панов — 367 тысяч рублей. Ещё интереснее проследить за имеющимся во владении законодателей транспортом — здесь машины на любой вкус, а больше всего удивила… супруга депутата Мирошниченко, у которой огромный парк из легковых, грузовых автомобилей и десятки единиц сельскохозяйственной техники.— резонансное ДТП произошло вечером 26 апреля на пересечении Белгородского полка и Гражданского проспекта. — резонансное ДТП произошло вечером 26 апреля на пересечении Белгородского полка и Гражданского проспекта. Полицейский УАЗик мчался по делам с мигалкой, когда в него врезалась девушка на «Киа», никак не подозревавшая подвоха в своём движении на «зелёный». В результате стражи порядка оказались в больнице. Владыка, например, сказал, что есть люди, которые «мешают митрополиту и губернатору в создании симфонии»; рассказал о своём отношении к строительству «Оранжевых островов», ЕГЭ, походам на кладбища в Пасху и ещё ко многим бытовым вопросам. При этом он не ограничивался односложными ответами. — к концу следующего года в Белгороде должно открыться уникальное для области медучреждение. 27 апреля руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вместе с митрополитом Иоанном, мэром Белгорода Константином Полежаевым и другими важными людьми заложил первый камень будущего нейро-ортопедического центра. Его возведут рядом со второй городской больницей на улице Губкина. «Каждый из нас состоит из суставов. Чем старше мы становимся, тем больше они дают о себе знать, в особенности людям пожилого возраста. Стало очевидно, что подобной медицинской услуги на территории Белгородчины не хватает. Поэтому мы, поразмыслив, решили заполнить эту пустоту: построить центр, приобрести самое современное оборудование, привлечь лучших врачей,