​В Белгороде пройдёт форум для IT-специалистов

В пятницу, 17 февраля, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт форум для IT-специалистов. На IT NETWORK #BELGOROD выступят руководители белгородских IT-компаний, которые расскажут о своих проектах и ответят на вопросы из зала. Например, один из спикеров форума Фёдор Жерновой расскажет об опыте серийного производства стартапов и о методах взаимодействия с разными фондами.
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Организаторы объясняют, что форум будет полезен тем, кто уже давно занимается IT, либо только начинает увлекаться этой сферой.
— IT NETWORK — это отличная возможность заявить о себе, своём проекте, познакомиться с другими участниками IT-сообщества и найти сотрудников и партнёров. Это мероприятие будет полезно абсолютно для всех участников IT-сообщества, — поясняют организаторы.
Начало в 18:00. Бесплатная предварительная регистрация здесь.