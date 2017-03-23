​Автомобиль из проверенных рук. Почему покупать авто с пробегом безопаснее у дилера

По данным «Автостата», за весь 2016 год вторичный рынок автомобилей с пробегом вырос на шесть процентов до 5,19 миллиона штук. Однако специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к покупкам автомобилей у собственников: зачастую владельцы не рассказывают истинных причин продажи машины, и мало кто вкладывается в мощную предпродажную подготовку. Поэтому большинство автодилеров стремится создать собственную площадку для продажи автомобилей с пробегом: так покупатели подержанных автомобилей точно получат технически исправную машину.
Покупая автомобиль с пробегом, водитель покупает «кота в мешке»?
Ни о каком «коте в мешке» речи не идёт. Например, по словам руководителя отдела продаж автомобилей с пробегом Вячеслава Митарчана, в автоцентре «Тринити Моторс Эксперт» сотрудники проводят обязательную проверку всех поступающих к ним автомобилей. Регламентированный бланк диагностики содержит более 40 параметров осмотра. Специалисты проверяют лакокрасочное покрытие, техническое состояние автомобиля, работу световых приборов и всех салонных кнопок (стеклоподъёмники, панорамная крыша, магнитола и т.д.).
В малярно-кузовном цехе смотрят, была ли машина окрашена, заменялись ли в ней детали, сохранена ли кузовная геометрия. Историю каждого автомобиля рассказывают потенциальному покупателю и подкрепляют документами собственной экспертизы: будущий автовладелец должен знать обо всех нюансах своего нового, пусть и подержанного, автомобиля.
Насколько сильно отличаются цены на автомобили с пробегом от их аналогов без пробега?
Отличия, конечно, есть. При этом руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом автоцентра «Тринити Моторс Эксперт» Вячеслав Митарчан заверяет, что в ТМЭ никогда не корректируют спидометры, так как понимают, что каждый автомобиль — это лицо компании, и нужно быть честными с покупателями. Если у автомобиля большой пробег, то человеку в ТМЭ обязательно про это расскажут. Перед покупкой автомобилист будет знать, в каких ДТП побывала машина (если они были), что и когда в ней ремонтировали.
Если вдруг человек захочет сам сдать автомобиль автодилеру, что от него потребуется?
Есть несколько вариантов сдачи автомобиля: трейд-ин, комиссия или выкуп. В первом случае клиент сдаёт свой автомобиль, доплачивает и покупает новый (или условно новый, если он выбирает автомобиль с пробегом). На комиссию автоцентр берёт сложные автомобили: сначала специалисты проводят предпродажную подготовку, а потом выставляют автомобиль на продажу. Как только машину купят, первоначальный владелец получит деньги, а автоцентр — свой комиссионный сбор. Третий вариант — для тех, кому срочно нужны деньги или кто решил пересесть с автомобиля на велосипед: продавцу просто выплачивают деньги.
Как это бывает в «Тринити Моторс Эксперт»: если автовладелец уже точно определился, что хочет продать свой автомобиль, ему сперва нужно обратиться к менеджеру по приёму, который отправит машину на техническую экспертизу. После технической диагностики владельцу выдадут заключение: какие дефекты обнаружили специалисты и что необходимо заменить; а также назовут окончательную цену, за которую автодилер готов забрать автомобиль. Если клиента эта цена устроит, сотрудники автоцентра приступят к юридической проверке автомобиля и его владельца.
Если на этом этапе выяснится, что на автомобиль наложен арест, процедуру остановят до тех пор, пока собственник авто не привезёт справку, подтверждающую, что арест с имущества снят. Такая ситуация может возникнуть, если человек не платит алименты или не оплачивает коммунальные услуги, и судебные приставы накладывают арест на всё его имущество. Когда человек снимает арест, тогда он может перерегистрировать автомобиль на автодилера.
Допустим, автомобиль прошёл все проверки. Как дальше его готовят к продаже?
После того, как владелец продал свой автомобиль центру, машину отправляют в сервис. Специалисты заменяют детали, отработавшие свой ресурс, проводят малярно-кузовные работы, проверяют исправность всех световых приборов, доливают или заменяют рабочие жидкости.
Учитывая, что в Госавтоинспекции возникают проблемы с постановкой на учёт повреждённых автомобилей (трещина на лобовом стекле или бампер привязан на верёвочку, например), автодилер заменяет все дефектные части на новые. О заменённых деталях новому владельцу автомобиля обязательно расскажут.
После ремонта автомобиль отправляются на «чистку» — делают комплексную мойку кузова и подкапотного пространства, проводят сухую и влажную уборку в салоне, химчистку загрязнённых элементов салона.
Когда автомобиль полностью готов к продаже, его фотографируют и размещают предложение на сайте автоцентра. После этого автомобиль выезжает на площадку дилера — сюда можно подъехать и посмотреть на машину в живую и записаться на тест-драйв.