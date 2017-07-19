​Легендарный вездеход. В Белгороде отметили юбилей автомобиля Lada 4х4

В Белгороде отпраздновали юбилей полноприводного вседорожника 4×4. Впервые «Нива» вышла в серийное производство 5 апреля 1977 года, а с 2006 года она выпускается под названием Lada 4×4. Белгородские автодилеры — Lada Белгород, Lada Оскол, Lada центр «Спутник» — устроили семейный праздник в честь 40-летия автомобиля.
Семейный квест
Для гостей праздника организаторы устроили квест по типу туристического ориентирования, состоящий из пяти контрольных пунктов. Сначала нужно было повторить один из туристических узлов, потом — укомплектовать багажник (разобрать велосипед, перенести столитровый рюкзак, палатку, спальники и карематы из одной «Нивы» в другую). На выполнение этих заданий давалась одна минута. На контрольном пункте «Триал-спорта» проверяли умение складывать спальник — здесь не учитывали время, а проверяли аккуратность работы: края спальника не должны были торчать из чехла. Четвёртым этапом стало создание значка: на площадке расположилась мини-фабрика по производству значков. Сначала участники квеста вырезали картинку, потом готовили фурнитуру и соединяли все элементы в небольшом прессе.
Пятым пунктом оказалась «походная» фотозона с палаткой. На каждом этапе участникам квеста ставили специальные печати в маршрутный лист. Собрав пять печатей, обладатель листа получал набор фирменных подарков от организаторов — экоблокнот, рулетку, папку для автомобильных документов и фонарик.
Белый тест-драйв
Организаторы выставили на площадке весь современный модельный ряд автомобилей Lada — все автомобили были представлены в белом цвете. Можно было не только познакомиться с экстерьером и посидеть внутри, но и опробовать автомобили в действии. С площадки праздника автомобили постоянно выезжали на тест-драйв: в машину садилась семья из трёх-четырёх человек, и менеджер компании начинал тест-драйв. Выехав в город, менеджер предлагал сесть за руль кому-то из пассажиров.
Наибольшей популярностью пользовались автомобили Lada Xray, Kalina-Sport и «Приора». Сотрудники «Фонаря» прокатились на Lada Xray в максимальной комплектации, в которой установлены все необходимые для комфортного путешествия устройства вплоть до камеры заднего вида.
— Сколько стоит максимальная комплектация?
— Всего 700 тысяч рублей, — с энтузиазмом ответил менеджер компании.
Раритетный прогон
На площадке можно было прокатиться и на видавших виды «Нивах» 80-х годов. Проехав уже 300 тысяч километров, эти автомобили по-прежнему позволяют своим хозяевам срываться в путешествия по бездорожью. Причём владельцы охотнее катали гостей праздника на крыше, чем в салоне: так можно полностью прочувствовать дух этого автомобиля.
— Lada 4×4 по-прежнему остаётся на пике популярности, причём любят её не только в России, но и за рубежом. Например, много таких автомобилей колесит по Греции, — рассказал менеджер автосалона Lada Белгород.
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