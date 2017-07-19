​Легендарный вездеход. В Белгороде отметили юбилей автомобиля Lada 4х4

Региональное управление МЧС обещает сильный ветер и понижение температуры. В ближайшие выходные в Белгороде возможны дождь и мокрый снег. Об этом сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. В ведомстве рассказали, что в субботу, 2 апреля, также возможен сильный ветер скоростью 8–13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём до восьми градусов тепла, ночью — до пяти градусов выше нуля. По данным синоптиков, в воскресенье, 3 апреля, в Белгороде большую часть дня будет ясная и солнечная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём до семи градусов тепла, ночью — от +3 до +5 градусов. Евгений Савченко поручил провести круглые столы со специалистами, чтобы выяснить причины развития искривления позвоночника у школьников. В понедельник, 3 апреля, на заседании «малого» правительства региона губернатор Евгений Савченко после доклада своего заместителя — начальника областного департамента образования Наталии Полуяновой о работе ведомства и использовании здоровьесберегащих технологий обратил внимание присутствующих на распространении сколиоза (врождённой, приобретённой или посттравматической трёхплоскостной деформации позвоночника — прим. ред.) у школьников. По мнению губернатора Белгородской области, одной из главных причин, почему увеличилось количество детей со сколиозом, является использование в школах столов вместо классических школьных парт. — Я считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Необходимо провести круглые столы со специалистами, педиатрами, обменяться соображениями и опытом работы. Ведь ничто не может быть дороже, чем здоровье детей, — заявил Евгений Савченко. В Белгородской области прошли первые дебаты участников праймериз «Единой России», претендующих на место в Госдуме от региона. Лицом к лицу и к группам поддержки «конкурентов» встретились семь единороссов, в том числе бывший мэр Белгорода Сергей Боженов и депутат горсовета Юрий Дьячков, но авторами самых ярких высказываний этого дня оказались не политики. За ходом первых белгородских дебатов партии власти следил специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. В белгородских дебатах «Единой России» участвуют 23 человека. Самые известные из них: депутат Госдумы Андрей Скоч, замгубернатора Сергей Боженов, депутат облдумы Валерий Скруг и начальник управления молодёжной политики области Андрей Чесноков. Все они вместе с бизнесменами, работниками заводов, крупными руководителями Белгородской области претендуют на место в Госдуме. Дебаты — первый и обязательный этап для каждого из них, в ходе которого они «должны продемонстрировать, насколько хорошо умеют доносить свою позицию, умеют ли общаться с избирателями», — объяснил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Кто больше приглянётся россиянам, в партии узнают 22 мая, когда вся страна проголосует за одного или нескольких понравившихся кандидатов. В региональном отделении «Единой России» утвердили шесть тем дебатов. Первые дебаты в Белгороде проходили в студии «Мира Белогорья» и были посвящены поддержке предпринимателей, экономике и промышленной политике. Ведущая Елена Калугина анонсировала «открытую и конкурентную борьбу», по очереди представила участников дебатов и их группы поддержки — группки людей по шесть-восемь человек один за другим поднимались с мест и приветственно махали своему кандидату руками. Ведущая просила дебатёров обойтись без экстремистских высказываний и представила регламент: по полторы минуты на выступление, затем — вопросы от группы поддержки, в конце — заключительное слово от каждого из участников. Калугина дала слово первому выступающему, предпринимателю Андрею Беляеву. — Считаю необходимым продолжать политику увеличения производства, реализуя программу импортозамещения, как в сфере производства, так и в сфере сельского хозяйства, — без приветствий и обращений начал он чеканить текст с листа. Беляев посчитал нужным «создавать условия для привлечения иностранного капитала» в экономику России и Белгородской области; предприниматель говорил о необходимости автоматизации «тяжёлого человеческого труда», особенно — «на вредных производствах». Фото pg.er.ru Завершала первый круг дебатов главный специалист департамента строительства и транспорта региона Людмила Скрынникова. Она говорила о проблемах и единственная из всех обращалась не к белгородцам, а к россиянам. — На сегодняшний день у нас полная изношенность коммунальных систем. Необходимо строительство новых очистных сооружений, остро стоит вопрос об обеспечении чистой питьевой водой, — заявила Скрынникова. Она предложила стране целиком перенять опыт Белгородской области по созданию технопарков и учитывать мнение общественности при выделении грантов — кому, правда, осталось непонятным. Ведущая предложила перейти к вопросам. — Скажите, в чём причина того, что не ведутся инновационные разработки нашими специалистами? — спросил мужчина в первом ряду у кандидата Волабуева. — Не внедряются? — уточнил директор ассоциации жилищных организаций города. — Да, не внедряются. В чём проблема?! Волабуев в уверенной, яркой манере, глаза в глаза объяснил мужчине, что это происходит из-за отсутствия законов, обязывающих делать это. Тот удовлетворённо кивал. Литеева с «Сокола» спросили, что инновационного можно придумать в сфере информатизации общества. Начальник бюро главного конструктора философствовал: «Если бы не было интернета, никто бы не создавал сайтов. А если будет костяк, то вокруг костяка обязательно появится малый и средний бизнес, который будет развивать все эти направления». Беляеву припомнили его слова о привлечении иностранного капитала в Россию. Предприниматель объяснил, что не видит ничего плохого в появлении новых производств в стране: кроме создания новых рабочих мест, это хорошо, потому что производства будут контролироваться государством — например, именно власти, по его версии, будут указывать поставщиков руководству компаний. Отечественных поставщиков, конечно же. Дьячкова спросили, как можно противостоять выводу капитала за рубеж. «Те меры, которые сейчас формируются в стране, — это правильно. Особенно это касается тех людей, которые связаны с властью. Я считаю, что люди, представляющие народ, — их капитал должен работать в стране», — объяснил депутат. Его группа поддержки вступила в бой со своей атмосферой. Замруководителя белгородской «Молодой Гвардии» Павел Чефранов попросил совета у предпринимателя Беляева, как начинать бизнес. Известный в узких кругах белгородский активист Сергей Селищев обвинил Волабуева в изменении национальной идеи страны: «Владимир Владимирович Путин объявил идею в патриотизме. Вы предлагаете эту идею снести и развивать мощностя ( стиль изложения вопроса автором сохранён здесь и далее — прим. ред.)? Тогда давайте посмотрим на 70 километров в сторону Харьковской области. Или что вы предлагаете?». Директор ассоциации жилищных организаций не смутился, ответив, что идея должна исходить из потребностей жителей — то есть фактически подтвердил, что хочет «снести и развивать мощностя». Группа поддержки Боженова, скриншот youtube.com Боженов начал первым и за 40 секунд рассказал о демографии, сохранении здоровья здоровых людей и духовно-нравственном воспитании молодёжи — идеи, уже известные широкой публике из выступлений губернатора Евгения Савченко. Иван Бородавкин говорил о куда более приземлённых вещах. Он рассказал о своих детях и о том, как сложно попасть в детские сады. «Да, на данный момент мне повезло, оба моих сына обучаются в новом детсаду, и всё хорошо, но с этим нужно что-то делать», — рассуждал кандидат. Ещё он заявил, что хотел бы поговорить о школьниках, которым «очень большой объём знаний пытаются дать, тем самым мы получаем человека, который не способен к мышлению». При этом, по словам Бородавкина, русский человек — человек творчества, так что «не нужно сковывать его этими рамками». Дьячков призвал развивать экономику, эффективно использовать средства, сохранить нормы и принципы, и повысить уровень социальных стандартов. Что бы это ни значило. Георгий Голиков задаёт вопрос кандидату в депутаты, скриншот youtube.com Литеев ещё минуту в красках рассказывал, как хорошо на селе сейчас, ничего нового на будущее не придумав. Задать вопрос Боженову от группы поддержки Бородавкина вызвался Александр Пыж. — Многие школьники жалуются на ситуацию, когда они вынуждены зазубривать свои уроки. В связи с этим много вопросов возникает к ЕГЭ. Это то, что нам нужно, или всё-таки, будучи депутатом Государственной думы, кто-то из вас поднимет этот вопрос на должном уровне? Под дипломатичным «кто-то» Александр явно понимал Боженова — вопрос же он всё-таки адресовал именно ему. Глава департамента образования области долго подходил к сути ответа и в итоге сказал: «Мы видим, что сейчас, к сожалению, готовится человек, умеющий грамотно нажимать нужные кнопки или зазубривать ответы. Мне кажется, что эту ситуацию надо менять». Один из самых сложных вопросов достался кандидату Литееву — у него спросили, что он думает о пенсионерах, которые половину своей зарплаты тратят на лекарства, а вторую — на коммунальные расходы. Начальник бюро главного конструктора признался, что всё это правда, и предложил создавать отечественные предприятия, которые будут выпускать более дешёвые лекарства. «Не стоит забывать, что все пенсионеры, которые прожили жизнь, проработали на предприятиях. […] Может быть какая-то поддержка со стороны бизнеса, это надо приветствовать. Старость грозит всем, вопрос этот надо решать». — Через девять дней мы будем отмечать юбилей одного исторического события. Когда наши основные конкуренты спросили себя «почему они первые в космосе?, (то — прим. ред.) провели исследование и выяснилось, что русский школьник Ваня знает в разы больше, чем школьник Джон. Нужно ли прививать интерес к знаниям? — спросили у Боженова. Кандидат отвечал долго и развёрнуто, но смысл в том, что да, нужно. Бородавкина спросили, что, по его мнению, надо изменить в отношениях между вузами и будущими работодателя выпускника. — Все мы видим множество грузчиков с дипломами о высшем образовании по «топовым» специальностям. С чем это связано? Все хотят идти на модные специальности, несмотря на то, какие востребованы, — ответил он. Кандидат добавил, что отсутствие опыта тоже является большой проблемой. «Необходимо вводит