Сделка за один поход в банк. Как купить квартиру в новостройке по сниженной ипотечной ставке

У водителя не было документов на перевозимый груз. В четверг, 12 мая, в Валуйском районе пограничники задержали 59-летнего водителя КамАЗа, который перевозил более 10 тонн спиртосодержащей продукции без необходимых документов на груз.Также в этот день в Грайворонском районе сотрудники пограничного управления задержали ещё три автомобиля, гружёных автозапчастями и необходимыми для производства духов жидкостями, а также перевозивших крупный рогатый скот.Сейчас по всем этим случаям пограничники проводят проверки. Настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин рассказал об особенностях богослужения для детей-инвалидов. В Петропавловском храме села Обуховка Старооскольского городского округа уже год проводят адаптированные богослужения для детей-инвалидов. Такой храм в Старом Осколе единственный. Фото Натальи Мартыновой — Адаптированное богослужение — это закрытая служба для детей-инвалидов и их родителей. Так как у большинства детей есть отклонения в восприятии мира, мы разрешаем им делать во время службы всё, что угодно: ходить по храму и трогать что они хотят. Никто не будет их одёргивать или заставлять стоять смирно. Служба занимает не больше 40 минут, чтобы дети не утомлялись, А чтобы они не пугались, хор поёт не так громко, как на обычном богослужении, и я тише веду службу, — рассказал «Фонарю» настоятель Петропавловского храма Николай Бабкин. На службу семьи отвозят на автобусе. Инициаторами таких богослужений стали сами родители. В начале служба проводилась для шести семей из Обуховки, но в последний раз в храм пришло уже 25 детей. — Служба закрытая, чтобы не мешать другим прихожанам и чтобы прихожане не могли упрекнуть детей, что они неправильно ведут себя в храме — они могут начать тушить свечи, ходить по храму, кричать, как было последний раз. Но на других мероприятиях, которые мы организуем, здоровые дети свободно играют и общаются с детьми с отклонениями. Это очень важно для социализации и адаптации детей-инвалидов, ведь дети не делят людей на больных и здоровых и общаются с ними на равных, — сказал настоятель храма. В храме вместе с психологами работают с родителями. Им объясняют, что даже с отклонениями в развитии ребёнок может жить полноценной жизнью. Психологическую помощь оказывают не только родителям — на каждой службе есть психолог и мама-тьютор для того, чтобы ребёнок постоянно находился под вниманием профессионалов. — Цель храма — помочь родителям самим справиться с этой проблемой и показать детям, что они тоже могут жить в обществе. Эти люди не должны чувствовать себя изгоями, потому что не могут прийти на обычное богослужение со своими детьми, — пояснил Николай Бабкин. Фото Натальи Мартыновой2017 год храм апостолов Петра и Павла начал с проведения праздников для родителей и детей с ограниченными возможностями. После богослужения детей встретили Дед Мороз и Снегурочка из старооскольской творческой студии «Страна чудес». Они поздравили их с Рождеством. Аниматоры помогали участвовать в играх тем, кому было физически сложно. Дети вместе с родителями пели песни, водили хоровод, играли в «Карликов и великанов» и «Эх, заморожу!» и ели сладкую вату. В конце праздника рассказали стихотворения Деду Морозу и получили подарки. Подробности обещают сообщить после завершения рассмотрения дела. В пятницу, 27 ноября, редакция «Фонаря» получила ответ на свой письменный запрос с просьбой прокомментировать возбуждение ФАСом дела на губернатора Евгения Савченко и ряд белгородских предприятий.— Материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства объёмны и затрагивают большой перечень ответчиков, в настоящее время производится их детальное изучение, — говорится в документе за подписью первого заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики Ольги Павловой.Редакции также сообщили, что правительство области готовит мотивированное обоснование и собирает документы для представления свой позиции в Федеральной антимонопольной службе. Дополнительную информацию обещают предоставить после рассмотрения дела.Напомним, в понедельник, 23 ноября стало известно о том, что ФАС возбудило дело на губернатора Евгения Савченко по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Ответчиками по делу проходят также предприниматель Сергей Юдин и несколько предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства. Сотрудник ГУ МЧС по Белгородской области Антон Роганин наградила уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Андрей Кожемякин выиграл лицензию на Кубке мира по пулевой стрельбе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Белгородец Андрей Кожемякин будет участвовать в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной России по пулевой стрельбе. Сотрудник ГУ МЧС по Белгородской области выиграл квоту на участие в Паралимпаде на Кубке мира по пулевой стрельбе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата в Форт-Бенниге (США). Белгородский спортсмен завоевал победу в упражнении R-7 — стрельба из винтовки в положениях лёжа, стоя и с колена на дистанции в 50 метров. Андрей Кожемякин — 13-кратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и Кубков мира. Пулевой стрельбой он начал заниматься в 2005 году. Спортсмен работает диспетчером службы пожаротушения в ГУ МЧС по Белгородской области. Экспертам предстоит выяснить причины возгорания. Люди во время пожара не пострадали. В воскресенье, 4 октября, в 8:20 утра на хуторе Жданово в Яковлевском районе загорелась пассажирская «Газель». По данным ГУ МЧС по Белгородской области, пожар был потушен в 8:42. Водитель и несколько пассажиров маршрутки не пострадали. По свидетельствам очевидцев, машина сгорела практически полностью. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.«БелПресса» сообщает, что микроавтобус ехал из Белгорода в Строитель. Загоревшийся автомобиль был оборудован бензиновым двигателем. Медучреждение необходимо оборудовать для предотвращения побегов пациентов. Во вторник, 23 июня, областная прокуратура сообщает о передаче иска Грайворонского прокурора в районный суд из областного. В иске, поданном прокуратурой, требуют привести здание психиатрической больницы в Грайвороне в соответствие с приказом Минздрава «Об утверждении правил эксплуатации и охраны труда в психиатрических больницах». В частности, речь идёт об оборудовании окон рамами на скрытых запорах и остеклении их небьющимся стеклом. — Суд первой инстанции прекратил производство по делу в связи с тем, что не усмотрел нарушений в ненадлежащем оборудовании психиатрической больницы. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда удовлетворено представление прокурора Грайворонского района, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В сообщении прокуратуры отмечается, что цель иска — предотвращение возможных побегов пациентов, находящихся на принудительном лечении и представляющих опасность для общества. Жертва скончалась от ожогов, проведя в больнице 12 дней. Прокуратура передала в Губкинский городской суд дело по обвинении 71-летнего мужчины в сожжении 41-летней женщины. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с особой жестокостью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей».По версии следствия, в мае 2015 года пожилой мужчина во время ссоры со своей гражданской женой облил её спиртом и поджёг. Спустя 12 дней женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Семья Бабинских получила в подарок сертификат на поездку в Санкт-Петербург. Богдан и Татьяна Бабинские из Старого Оскола стали парой года по версии Wedding Awards — «главной свадебной премии Черноземья», — организатором которой является журнал Wedding. Об этом сообщает портал oskol.city.По словам организаторов премии, пока свадьбы в Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Курской областях отстают от столичных, но постепенно ситуация меняется.— Больше шоу-программ, меньше конкурсов, больше индивидуальности в декоре и меньше пафоса и, конечно, замечательная тенденция делать свадьбы сложные по режиссуре. Молодожёны готовы тратить бюджеты на сложные по сценарию свадебные проекты (мы не говорим о многомиллионных) — это большая заслуга всех профессионалов в целом, — цитирует официального представителя премии Евгению Важничую староосколький портал.Фото weddingawardschernozemye.ruПремия Wedding Awards вручается с 2013 года, но только в 2016 году появилась номинация «Пара года», победителем в которой и стали старооскольцы. Для свадебного торжества Богдан и Татьяна выбрали классический стиль «Белоснежная роскошь» и бело-золотые цвета. Сам праздник прошёл на базе отдыха «Металлург». Он обошёлся паре почти в 2 миллиона рублей. — Наша история любви началась с истории хорошей дружбы и перетекла в что-то большее... Я проводила время с друзьями, и моя подруга попросила Богдана проводить меня до дому, так как было уже темно. Когда мы шли, мы разговаривали, смеялись, сдружились. После этого Богдан понял, что влюбился. А я поняла, что приобрела замечательного друга, но тогда, увы, я была занята... Время шло, мы начали сближаться всё ближе, и тут уже дружба перешла в любовь. Он смог растопить моё сердце, и в какой-то момент я поняла, что такое настоящая любовь, — рассказала Татьяна Бабинская организаторам конкурса. Старооскольцам подарили поездку в Санкт-Петербург на отдых, и, как пояснили «Фонарю» организаторы конкурса, они намерены воспользоваться подарочным сертификатом этой весной. Поводом для проверки стало коллективное заявление жителей района «Левобережный». Белгородские антимонопольщики оштрафовали местную управляющую компанию на 1 миллион рублей. ООО «Муниципальная управляющая компания № 1» нарушила закон «О защите конкуренции», потому что препятствовала работе провайдеров и операторов связи, которые хотели разместит своё оборудование в домах подконтрольных компании. — Поводом для возбуждения дела послужило коллективное заявление жителей района «Левобережный»в Белгороде. Из него следовало, что управляющая организация, приступившая к управлению многоквартирными домами, где собственниками жилых помещений являются заявители, создает всяческие препятствия для деятельности провайдеров и операторов в сфере предоставления услуг широкополосного доступа к сети и оказ