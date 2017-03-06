Сделка за один поход в банк. Как купить квартиру в новостройке по сниженной ипотечной ставке

Хочу взять жильё в ипотеку. Есть ли какие-то специальные предложения?
Да, Сбербанк предлагает сниженную ипотечную ставку 10,4 процента годовых на квартиры в новостройках Белгорода. Такую ставку можно получить, если напрямую покупать квартиру у трёх застройщиков-партнёров банка: АО «ДСК», ООО «ОНИКС» и ООО ИК«Улитка». Список застройщиков актуален на момент публикации.
Почему только у этих строительных компаний?
Они первые подключились к услуге «Электронная регистрация». Для клиента, который покупает квартиру у одной из этих компаний, есть два бонуса: та самая сниженная ставка по ипотеке и возможность оформить сделку за один визит в офис банка. То есть, выбрав квартиру в новостройке, вы просто приходите в банк и подписываете кредитный договор. Сбором и оформлением остальных документов занимаются сами сотрудники Сбербанка, регистрация договора долевого участия происходит без поездки в Росреестр или МФЦ. В среднем сделку оформляют около пяти рабочих дней без участия клиента.
А по-другому получить такую ставку нельзя?
Нет. Такая ставка бонусная и работает только при соблюдении всех условий: покупать квартиру надо напрямую у застройщика, который зарегистрировался в системе «Электронная регистрация». При этом ставка по акции для застройщиков 10,9 процента. Акция действует до 31 мая 2017 года. После этой даты условия, могут измениться.
— В прошлом году у нас была ипотека с государственной поддержкой: ставка была 11,9 процента, затем она снизилась до 11,4 процента. Теперь же с 20 февраля текущего года она стала от 10,9 процента годовых. В 2016 году Сбербанк запустил проект совместно с Росреестром по «Электронной регистрации». Клиенты получили возможность подавать договоры долевого участия на регистрацию из офиса застройщика. Те застройщики, которые начали с нами сотрудничать и тоже заключать сделки в электронном виде, получили дополнительную скидку в полпроцента — так и получилась итоговая ставка 10,4 процента годовых. Ставки на вторичное жилье тоже снизились. Теперь они от 11,25 процента, — поясняет Полина Котова , начальник сектора жилищного кредитования, отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка.
Хорошо. А есть из чего выбрать квартиру?
Да, выбор есть. Хоть в акции и участвуют пока только три застройщика, но они занимают значительную часть рынка городского жилья. Например, компания АО «ДСК» предлагает квартиры в новом жилищном комплексе «Гостёнский». Комплекс расположен на одноимённой улице в центре города и имеет всю необходимую инфраструктуру. Квартиры там стоят около 55 тысяч рублей за квадратный метр: «однушка» площадью 38 квадратных метров обойдётся примерно в 2,2 миллиона рублей.
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Строительная компания ООО ИК «Улитка» предлагает квартиры в строящемся микрорайоне «Улитка-2». Например, однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр с балконом и отделкой под ключ будет стоить 1,7 миллиона рублей. В квартире уже есть обои, ламинат и сантехника. В новом микрорайоне также будет вся необходимая инфраструктура, включая школу и торговый центр.
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Компания ООО СК «Оникс» занимается малоэтажным строительством и предлагает квартиры в трёхэтажных домах в посёлке Северный и микрорайоне «Пригородный», который находится напротив ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Например, на стадии строительства, цены на однокомнатные квартиры здесь начинаются от 1,4 миллиона рублей. Двухкомнатную можно купить за 2,1 миллиона рублей. Все квартиры продаются под чистовую отделку, с опцией индивидуального отопления. Их площадь начинается от 30 квадратных метров.
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В субботу, 11 марта, в «МегаГРИННе» пройдёт ярмарка жилья ведущих партнёров Сбербанка. Здесь можно будет узнать о ценах на жильё в Белгороде, Воронеже и даже в Санкт-Петербурге.
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