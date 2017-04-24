Негостеприимный приём для белгородцев. Как «Энергомаш» потерял пять очков на выезде в первенстве ПФЛ

Футбольная жизнь подопечных Виктора Навоченко идёт полным ходом. Матчи первенства ПФЛ в группе «Центр» проходят каждые выходные, и за последние две недели белгородцы успели провести несколько выездных встреч.

В 19-м туре чемпионата страны «Энергомаш» 16 апреля в Пензе сыграл против местного «Зенита» и добился неутешительного для себя результата. Уже за первые полчаса матча полузащитник Роман Концедалов сумел отправить два мяча в ворота хозяев поля и даже мог оформить хет-трик, но не сумел реализовать пенальти. Однако после столь воодушевлённого начала, белгородцы расслабились, за что и были наказаны соперником. Первый звоночек для гостей «прозвенел» после того, как Андрей Рыжиков и компания получили «гол в раздевалку» от Сергея Сипатова, который выскочил на рандеву с нашим голкипером — 1:2. С таким счётом команды ушли на перерыв.

Фото saturn-fc.ru

А уже по ходу второго тайма неожиданно для многих футбольный снаряд побывал ещё трижды за спиной белгородского вратаря, и что самое примечательное все голы пензенцы забили после 80-й минуты встречи. Амир Конов, Кирилл Муромцев и Александр Закарлюка своими точными ударами изменили ход неудачно складывающегося для хозяев матча и принесли «Зениту» волевую победу над белгородским клубом со счётом 4:2.

Всю вину за поражение и столь невыразительную игру своих подопечных взял на себя рулевой «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Возможность реабилитироваться у белгородских футболистов была спустя неделю, 23 апреля в Раменском, где соперником нашей команды стал «Сатурн», которому «сине-белые» в первом круге сенсационно уступили у себя дома с минимальным счётом. На протяжении всей встречи обе команды играли в атакующий футбол, показывая хорошую борьбу за мяч и раз за разом находя свободные пространства в оборонительных построениях соперника. Однако за 90 минут перевести «количество в качество» и открыть счёт на табло у футбольных коллективов так и не получилось. По- настоящему реальный шанс отличиться был у игрока подмосковной команды Никиты Юркова, который незадолго до финального свистка отправил футбольный снаряд в каркас ворот Андрея Рыжикова. В итоге матч завершился безголевой ничьей, которая не устроила ни одну из команд. Белгородцы потеряли очередные два очка.

Фото saturn-fc.ru

— Игра получилась боевая. Как такового футбола было мало, но хватало борьбы. Побеждает тот, у кого характер крепче, и тут получилось, что характер у нас одинаковый. Были моменты и у «Сатурна», и у нас, а забить никому не удалось. Благодарен ребятам за проявленный характер и самоотверженность, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Таким образом, по итогам выездного турне белгородцы смогли пополнить свою копилку лишь одним набранным баллом и с 34-я очками после 19-и сыгранных матчей по-прежнему занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая курского «Авангарда» уже на три балла.

Следующий матч для белгородцев будет крайне принципиальным и важным со всех точек зрения. В воскресенье, 30 апреля, всех белгородских любителей футбола ожидает «Чернозёмное дерби». В гости к «заводчанам» пожалует лидер первенства ПФЛ и извечный соперник белгородских футболистов — «Авангард» из Курска. Начало встречи в 17:00.