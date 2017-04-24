На стоянку нельзя будет оставить автомобили на улицах Калинина и Конева. Пресс-служба мэрии сообщает, что в Белгороде в районе Белой горы 4 августа с 18:00 из-за проведения реконструкции боя по освобождению города от немецко-фашистских захватчиков ограничат движение транспорта. На улице Калинина от железнодорожного переезда до улицы Студенческой на правой полосе проезжей части — при движении от автозаправки «Газпром» в сторону улицы Студенческая — организуют парковку для машин и отметят эту зону соответствующими знаками. По левой полосе дороги можно будет проехать в обоих направлениях — двустороннее движение автотранспорта организуют с помощью направляющих устройств и дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость до 20 километров в час и запрещающих обгон. Нельзя будет поставить машину на стоянку на правой полосе проезжей части при движении от улицы Студенческой в направлении железнодорожного переезда. Также в четверг, 4 августа, с 7:00 нельзя будет оставить машину на стоянку на улице Конева от малого проезда по улице Щорса до улицы Будённого, а также от улицы Конева до бульвара Юности в районе храма иконы Божьей Матери «Почаевская». Проехать по этим участкам нельзя будет с 17 часов 4 августа. Ограничения движения связаны с крестным ходом со списком чудотворной иконы «Почаевская».
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Негостеприимный приём для белгородцев. Как «Энергомаш» потерял пять очков на выезде в первенстве ПФЛ

В двух гостевых встречах белгородцы потерпели поражение от «Зенита» из Пензы – 2:4 и сыграли вничью с раменским «Сатурном» — 0:0.

Футбольная жизнь подопечных Виктора Навоченко идёт полным ходом. Матчи первенства ПФЛ в группе «Центр» проходят каждые выходные, и за последние две недели белгородцы успели провести несколько выездных встреч.

В 19-м туре чемпионата страны «Энергомаш» 16 апреля в Пензе сыграл против местного «Зенита» и добился неутешительного для себя результата. Уже за первые полчаса матча полузащитник Роман Концедалов сумел отправить два мяча в ворота хозяев поля и даже мог оформить хет-трик, но не сумел реализовать пенальти. Однако после столь воодушевлённого начала, белгородцы расслабились, за что и были наказаны соперником. Первый звоночек для гостей «прозвенел» после того, как Андрей Рыжиков и компания получили «гол в раздевалку» от Сергея Сипатова, который выскочил на рандеву с нашим голкипером — 1:2. С таким счётом команды ушли на перерыв.

Фото saturn-fc.ru

А уже по ходу второго тайма неожиданно для многих футбольный снаряд побывал ещё трижды за спиной белгородского вратаря, и что самое примечательное все голы пензенцы забили после 80-й минуты встречи. Амир Конов, Кирилл Муромцев и Александр Закарлюка своими точными ударами изменили ход неудачно складывающегося для хозяев матча и принесли «Зениту» волевую победу над белгородским клубом со счётом 4:2.

Всю вину за поражение и столь невыразительную игру своих подопечных взял на себя рулевой «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Возможность реабилитироваться у белгородских футболистов была спустя неделю, 23 апреля в Раменском, где соперником нашей команды стал «Сатурн», которому «сине-белые» в первом круге сенсационно уступили у себя дома с минимальным счётом. На протяжении всей встречи обе команды играли в атакующий футбол, показывая хорошую борьбу за мяч и раз за разом находя свободные пространства в оборонительных построениях соперника. Однако за 90 минут перевести «количество в качество» и открыть счёт на табло у футбольных коллективов так и не получилось. По- настоящему реальный шанс отличиться был у игрока подмосковной команды Никиты Юркова, который незадолго до финального свистка отправил футбольный снаряд в каркас ворот Андрея Рыжикова. В итоге матч завершился безголевой ничьей, которая не устроила ни одну из команд. Белгородцы потеряли очередные два очка.

Фото saturn-fc.ru

— Игра получилась боевая. Как такового футбола было мало, но хватало борьбы. Побеждает тот, у кого характер крепче, и тут получилось, что характер у нас одинаковый. Были моменты и у «Сатурна», и у нас, а забить никому не удалось. Благодарен ребятам за проявленный характер и самоотверженность, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Энергомаша» Виктор Навоченко.

Таким образом, по итогам выездного турне белгородцы смогли пополнить свою копилку лишь одним набранным баллом и с 34-я очками после 19-и сыгранных матчей по-прежнему занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая курского «Авангарда» уже на три балла.

Следующий матч для белгородцев будет крайне принципиальным и важным со всех точек зрения. В воскресенье, 30 апреля, всех белгородских любителей футбола ожидает «Чернозёмное дерби». В гости к «заводчанам» пожалует лидер первенства ПФЛ и извечный соперник белгородских футболистов — «Авангард» из Курска. Начало встречи в 17:00.

Илья Романов

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