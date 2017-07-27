В Белгородской области ожидаются дожди, грозы и град

Главное управление МЧС по Белгородской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе. По информации белгородских синоптиков, в пятницу, 28 июля, в области при сохранении жаркой погоды могут также быть дожди с грозами и усилением ветра, а в отдельных районах — с градом. Днём будет жарко — до 35 градусов тепла, скорость ветра будет достигать от пяти до десяти метров в секунду, ночью — температура будет около 20 градусов, а скорость ветра — до восьми метров в секунду. Также метеорологи сообщили, что во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.
Спасатели советуют гражданам воздержаться от долгого нахождения на жаре, разжигания костров, а также просят соблюдать правила безопасности в быту и на водоёмах.
— В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру службы спасения «112», «101» и телефону доверия ГУ МЧС в регионе +7 (4722) 39-99-99, — напоминают в пресс-службе ведомства.