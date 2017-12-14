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четверг, 14 декабря
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От палки до железа. Кто и как жил на территории Белгородской области тысячи лет назад

В нашем партнёрском проекте «Старая крепость» мы вместе с одноимённой белгородской компанией рассказываем об истории и современности. Предлагаем узнать больше о прошлом нашего региона, причём самом-самом далёком. Наш корреспондент пообщался с археологом, преподавателем историко-филологического факультета НИУ «БелГУ» Владимиром Сарапулкиным и узнал, что же было на месте Белгородской области тысячи лет назад. Ниже приводим рассказ белгородского археолога.

Палеолит. 100 тысяч лет назад

Приблизительно 100 тысяч лет назад на территории нынешней Белгородской области появился первый человек. Скорее всего, это был неандерталец либо его предшественник — гейдельбергский человек. Свидетельств этому немного. Например, в районе Старого Оскола нашли рубило, которым пользовались предки современных людей. Они пришли с запада, так как сами появились в Европе. Это единственный вид человека, который сформировался в Европе, остальные — потомки выходцев из Африки. Они мигрировали к нам, потому что у нас поменялся климат и им стало здесь комфортно.

Изображение arhmuzey.ru

50-40 тысяч лет назад

С юга начали приходить Homo sapiens (Человек разумный). Если неандертальцы напрямую не участвовали в формировании нашей культуры, то «сапенсы» — это заря современного человечества. Они появились в Африке, потом пришли на Ближний восток, а оттуда стали заселять Европу. Повторюсь, климат и ландшафт были абсолютно другими, поэтому наши предки активно путешествовали, особенно в ледниковый период: зима была очень холодной, а лето из-за солнца относительно тёплым. Много стоянок — постройки из костей мамонтов, палеолитическое искусство (пещерная живопись, антропоморфная скульптура малых форм из кости и камня, гравировка на кости и другое — прим. «Ф».) — нашли в Воронежской области. У нас в этом плане всё скромнее, но находки есть. Конечно, рано или поздно стоянки найдут и в нашем регионе.

40-12 тысяч лет назад

Начинает формироваться культура оседлых охотников на крупных стадных животных. Люди селились у воды, где проходили маршруты зверей: мамонтов, северных оленей, быков. Охота на мамонтов считалась искусством: в Европе нашли много росписей в пещерах. У нас, скорее всего, рисовали на мелу, потому что пещер не было. А мел недолговечный, поэтому свидетельства не сохранилось. Но у нас занимались скульптурой: делали статуэтки женщин и животных.

Могли жить на одном месте десятилетиями, потому что людей было мало, а животных много. Иногда на стоянках находят кости рыб, но рыбу не очень любили, так как вокруг было много мяса. При этом поселенцы не переставал путешествовать: могли ходить за 200–300 километров от лагеря за камнем. Или, например, у нас встречаются ракушки с побережья Чёрного моря. Вы должны понимать — они не были забитыми ребятами, и активно исследовали мир вокруг. Уже в то время приручили собаку. Видимо, на них ездили. Строили жильё до 50 квадратных метров из дёрна, земли и костей: что-то вроде круглых полуземлянок. Из дерева не строили, потому что его сложно было обрабатывать каменными орудиями.

Алкоголя, кстати, в это время ещё не было. В Африке, возможно, он был, потому что там даже у обезьян уже был развит ген, который отвечал за расщепление алкоголя. Его делали из забродивших фруктов: их могли есть или пытаться что-то готовить из них. У нас в Европе ничего такого не было, даже ягод, из которых что-то такое можно было бы сделать. Земледелие в принципе отсутствовало, только охота.

Мезолит. 12-8 тысяч лет назад

Примерно в это время растаял ледник на севере и начались радикальные климатические изменения. Стало тепло, и на нашей территории вместо степей появились леса. Климат изменил образ жизни местных животных, а вслед за ними и людей. Многие животные, которыми раньше питались люди, мигрировали на юг. Мамонты не смогли приспособиться и вымерли совсем. Есть версия, что их забили люди. Но мамонт это огромное животное, а оружием тогда были заточенные камни и палки. По разным оценкам единовременно на территории всей России жили примерно 3–4 тысячи человек. Они бы физически не могли уничтожить такое количество животных.

Зверей стало больше, но они стали меньше, а их ареал обитания увеличился. Надо было заново учиться охотиться на новую дичь. Раньше люди устраивали поселение на пути миграции стада, и мясо практически само к ним приходило. Теперь охотникам приходилось постоянно кочевать и искать новые места обитания животных. Женщины начинают заниматься собирательством. Появляются сезонные стоянки, которые неплохо изучены в нашем регионе: например, под Валуйками в селе Колосково. Ещё есть памятники около реки Тихая Сосна в Алексеевском районе.


Из-за постоянного движения племена людей начали дробиться на небольшие группы. Охота стала занимать большую часть жизни человека. Искусство практически исчезает, так как люди заняты выживанием.

Неолит. 8-7 тысяч лет назад

В конце мезолита и активно в неолите на Ближнем Востоке люди начинают заниматься сельским хозяйством. Появились первые скотоводческие и земледельческие коллективы. У нас на территории земледелия ещё нет: всё ещё холодно и сухо для растений. В Египте, например, почти нет шансов ничего не вырастить: мороза нет, воды много, солнца тоже.

В Европе люди начинают активно ловить рыбу, так как мяса не хватает, и делать керамику — технологии заимствовали с юга. Мы это знаем, потому что находим кости и части посуды на стоянках. Например, известная стоянка в селе Хохлово Белгородского района. Вообще у нас должно быть много стоянок, просто мы их ещё не нашли. Тогда уровень рек был ниже, поэтому сейчас стоянки либо затоплены, либо находятся под отложениями.

Кстати, примерно в это время наши люди начали употреблять наркотические растения. Ели грибы и другие растения. Всё это было вплетено в культуру: съел мухомор — пообщался с духами.

Энеолит. 7-5 тысяч лет назад

Энеолит — это меднокаменный век. На юге люди начинают обрабатывать камень и медь. Появляются медные крючки, шилья, подвески. Поменялась социальная организация, потому что на юге быстро развивается скотоводство. Из-за скота люди начинают воевать друг с другом. Выделяется отдельный социальный класс — воин, который защищает скот. Теперь женщины ещё и ухаживали за животными, а мужчины их охраняли и по возможности пытались грабить другие племена.

В зачаточном состоянии это происходило и в нашем регионе. Тоже появились скотоводы, которые ходили за своим стадом на юг. От туда они привозили и дорого продавали медные изделия, которые у нас ещё не умели делать.

Бронзовый век. 5-3 тысячи лет назад

Структура общества усложняется ещё сильнее. Появляется племенная «верхушка». Многочисленные наши курганы — это и есть результат становления элиты. Почти все курганы у нас — это 90 процентов курганы Эпохи бронзы. Там похоронены вожди и особенно достойные люди. Кстати, недавно мои ученики нашли в таком кургане скелета, которому 3-3,5 тысячи лет.

Фото Белгородской археологической экспертизы

На юге люди научились обрабатывать бронзу: появляются мечи, топоры, бронзовые наконечники у стрел. Соответственно воевать продолжают между собой ещё больше. У нас в это время всё спокойнее.

Если говорить о нашем регионе, то в этот период можно заметить одну особенность. В объезд Волоконовки есть дорога, рядом с которой раскопали два памятника, которые относятся к поздней бронзе. Во время раскопок постоянно встречали примитивные изделия из кремния. Сделаны они были хуже, чем у неандертальцев. Было видно, что люди не умели обрабатывать камень. У нас есть два таких памятника.

Что произошло? В археологии это называют сырьевым кризисом. Наше общество жило за счёт поставок с востока и юга. Например, с Урала нам приходила медь и бронза. И видимо, в какой-то момент поставки прекратились. Может враждебные племена перекрыли пути, а может просто кончилось сырьё на том уровне, где его могли добывать. Без сырья люди возвращались к примитивным технологиям и заново учились обрабатывать камень. Начинает развиваться земледелие.

Железный век. 3–1,5 тысячи лет назад

Сырьевой кризис — явление, которое существовало не только у нас. Но если в нашем регионе люди возвращались к примитивным технологиям, то в развитых регионах (Ближний Восток, например) человечество пыталось найти замету. Так люди начали обрабатывать железо. О железе знали давно и ценили его за необычный стальной серый блеск. В основном из него делали украшения. В быту материал не использовали, потому что не умели обрабатывать. Да и нужды не было, ведь были медь и бронза.

Раскопки в Красногвардейском районе, фото Белгородской археологической экспертизы

Кстати под Герасимовкой в Валуйском районе нашли самый древний предмет из железа в Восточной Европе. Это был биметаллический нож: железное лезвие и медная рукоять. По всей видимости, он попал к нам, как предмет торговли. Это невероятно дорогая вещь. Как и всё железо тогда.

В это время на нашу землю с юга приходят скифы и, скорее всего, просто порабощают местное населения. Обкладывают данью. Скифы состояли из скотоводов и земледельцев. Они богатые и хорошо вооружённые люди — мощная военная сила. Кто-то из них постоянно кочует, а кто-то остаётся на захваченных территориях. Так у нас появились скифские городища и крепости.

Ещё у нас есть несколько курганов в Красненском и Алексеевском районах, где захоронены представители их элиты. Это были очень богатые люди — в их курганах находили оружие, золотые и серебряные украшения. Это как если бы сегодня в гроб умершего человека клали космический корабль. Просто тогда, например, железный топор стоял столько, что семья из четырёх человек могла жить полгода. А у скифов этого железа в погребениях была куча.

1,5 тысячи лет назад

В Европе начинает формироваться культуры ранних славян. На нашей территории обитала пеньковская культура, которая распространилась от нынешней Харьковской области до Молдавии. Пеньковцы строили небольшие поселения у рек и водоёмов. Жили в прямоугольных или круглых полуземлянках: выкапывали яму глубиной полметра, по периметру ставили деревянные столбы и делали кровлю из камыша или соломы, которые присыпали землёй. Внутри ставили печку из песчаника.

В быту занимались животноводством и земледелием. В основном выращивали пшеницу и ячмень. Всё это уже начинали обрабатывать железным инструментом, потому что умели обрабатывать металл. Помимо железа люди продолжали пользоваться керамической посудой и делать гребни, иголки и шила из кости.

Партнёр проекта

Пивоваренная компания «Старая крепость» дочернее предприятие белгородской кондитерской фабрики «Белогорье». Раньше компания называлась «Белогорье и К», её основали в 2006 году. Завод компании находится в Корочанском районе. На нём производят квас, минеральную воду и лимонад, но основной продукт компании пиво.

— Мы обновили технику, но не меняем нашу рецептуру. Принципиально она не изменилась с тех времён, когда в районе начали варить пиво. На основе настойки из пророщенного зерна, ячменя, с добавлением минеральной воды, дрожжей и хмеля путем брожения получаем натуральный напиток с небольшим содержанием алкоголя, — рассказывает Алексей Сергеевич Сиротенко, директор «Старой крепости».

Компания продолжает развиваться и реализовывать новые проекты. Так, в марте 2017 года в Короче заработал фирменный кафе-бар «Старая крепость». Заведение расположилось в цокольном этаже бывшего купеческого дома XIX века, который считается объектом культурного наследия: в сентябре 1918 года в нём формировался 6-й Корочанский повстанческий полк. А в конце ноября в Губкинском районе открыли первый комплекс «Банные усадьбы Белогорья». Парилку с баром построили по проекту «Сельские бани», который анонсировал губернатор Евгений Савченко в феврале этого года. Инвестором бани в Троицком стала компания «Старая крепость».

Текст: Дмитрий Голуцкий
Фото: Екатерина Лобановская

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