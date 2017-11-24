В Белгородской области открыли первую баню с баром по проекту губернатора

В четверг, 23 ноября, в посёлке Троицкое Губкинского района открылся первый комплекс «Банные усадьбы Белогорья». Парилку с баром построили по проекту «Сельские бани», который анонсировал губернатор Евгений Савченко в феврале этого года. Инвестором первой такой бани в Троицком стала компания «Старая крепость». Она потратила на строительство и благоустройство территории около 16 миллионов рублей.

Баню возводили и благоустраивали в течение четырёх месяцев — с августа по ноябрь. Сегодня в двухэтажном здании есть раздевалки, комната отдыха, парилка, душевые и кафе-бар «Старая крепость». Здесь местные жители могут уже сейчас купить напитки одноимённой пивоваренной компании. Также в кафе-баре в дальнейшем планируют продавать продукцию других местных производителей.

Если губкинцы решат пойти в баню в понедельник или вторник, то час банных процедур им обойдётся в сто рублей с человека. Со среды по воскресенье с 12 до 16 часов двухчасовой сеанс будет стоить 400 рублей, а с 16 до 22 часов — 500 рублей. Дети до семи лет могут отдыхать вместе с родителями бесплатно. Льготы предоставляются инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, военнослужащим и студентам.

За отдельную плату гостю предложат массаж, травяную или пивную ванны, пилинги, помывки и парения.

В планах руководства банного комплекса сделать на втором этаже ещё одну зону отдыха. Возможно, это будет салон красоты, фитнес-клуб, бильярдная или массажные кабинеты.

— Наша компания является инвестором пяти таких проектов в области. В Губкинском районе мы открыли первую «Банную усадьбу». До начала декабря планируется открыть такие комплексы в Волоконовке и поселке Большетроицкое Шебекинского района. Ещё два наших проекта в Красной Яруге и Яковлевском районе начнут работать с мая 2018 года, — рассказал директор «Старой крепости» Сергей Сиротенко.

До июля 2018 года в регионе планируют построить 20 «банных усадеб».

Справка «Фонаря»

В феврале 2017 года Евгений Савченко анонсировал программу «Русская баня». Он заявил, что в селах и районных центрах должны быть построены около 300 бань вместе с барами. По словам главы региона, если одна торговая точка будет предположительно производить в день по сто литров пива, то с продаж будет поступать 1 миллион рублей в бюджет.

Напитки в кафе-бары должна поставлять пивоваренная компания «Старая крепость». Главная цель проекта, по словам губернатора, — создать дополнительные рабочие места, более комфортные условия проживания и сформировать позитивное отношение к сельскому образу жизни. Планируется, что строить банные комплексы будут местные компании. Их выберут власти районов, которые подали заявку на участие в программе. Какие компании уже сейчас участвуют в проекте, кроме «Старой крепости», пока неизвестно.

— Мы частенько с друзьями выбираемся в парилочку. Бывали во многих местах города и района и не всегда встречали должного качества обслуживания и условий. Если подобный проект будет исполнен на надлежащем уровне, да ещё и с пивными рядами, будем только рады приехать в эти заветные места, — рассказал «Фонарю» в феврале 2017 года преподаватель одного из белгородских вузов, когда корреспондент попросил его оценить проект «Сельские бани».

Многие опрошенные белгородцы положительно оценивали саму идею строительства бань в регионе, но не все одобряли, что рядом с банями будут строить бары. Тогда же наш журналист попытался получить комментарий о губернаторском проекте у предпринимателей, которые содержат бани в регионе, чтобы узнать о том, насколько этот бизнес рентабельный. Ни одна из 12 организаций, куда мы позвонили, не смогла уделить время на это, сославшись на отсутствие руководителей на рабочем месте, а в одной из бань нам предложили написать на электронную почту и дождаться ответа.