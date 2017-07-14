В Белгородской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды. В пятницу, 14 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются сильные дожди, местами грозы и град. Будет дуть юго-восточный ветер, который может меняться днём на юго-западный, его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут доходить до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около 13-18 градусов тепла, а днём обещают — 21-26 градусов, при прояснениях местами до 30 градусов тепла.
В субботу, 15 июля, в регионе местами пройдут небольшие дожди, возможен град и грозы. Ночью западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днём — 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 13-18 градусов тепла, а днём синоптики обещают до 27 градусов выше нуля.