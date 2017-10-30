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В Белгороде синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

В Белгороде синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области, с 30 октября по 1 ноября белгородцев ожидает неблагоприятная погода. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, туман и усиление ветра до 23 метров в секунду.

Во время непогоды спасатели города рекомендуют белгородцам быть осторожными и внимательными на дорогах, ставить автомобили в гараж или вдали от деревьев и слабо укреплённых рекламных конструкций, стараться реже выходить на улицу и не оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайной ситуации спасатели рекомендуют звонить по телефону «112».

Текст: Екатерина Лобановская
Фото: Антон Вергун

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