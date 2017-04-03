В Белгороде весной хотят открыть новую поликлинику на Крейде

В мае на Крейде на улице Макаренко должна появиться поликлиника, которая будет работать по принципу государственно-частного партнёрства — жители микрорайона здесь смогут получать медпомощь бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования.
— Это частное учреждение, но мы оказываем услуги бесплатно для населения в рамках ОМС, точно также, как и все госучреждения. То есть пациент имеет все те же самые возможности получить медпомощь, как в госучреждении, только получает он её в частном учреждении, — цитирует председателя ООО «Медицинская инвестиционная группа» Ларису Громыко портал «БелНовости».
Пресс-служба администрации Белгорода поясняет, что инвестор за свои деньги проводит ремонт здания будущей поликлиники и закупает необходимую мебель. В новое здание переедет бывшая пятая поликлиника и филиал второй детской поликлиники. Чтобы жителям было удобнее добираться до медицинского учреждения, власти обещают продлить маршрут № 9 «Универмаг „Белгород“— Засечная» до улицы Макаренко.
Это одно из направлений проекта «Управление здоровьем», о котором «Фонарю» рассказывала заместитель губернатора Наталия Зубарева. В Белгороде по проекту в этом году сделают упор на открытии офисов семейных врачей не в действующих поликлиниках, а в отдалённых микрорайонах, в том числе ИЖС. Чиновники анонсируют открытие офисов семейных врачей в «Юго-западном» микрорайоне и «Новом-2».
— Для нас важно сделать так, чтобы это было удобно для жителей. Мы хотим дать им возможность получать медицинскую помощь в шаговой доступности. А семейным врачам — вести эффективную профилактику заболеваний или выявлять их на ранних стадиях, — считает заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева.