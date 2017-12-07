«Чеширское небо» Дмитрия Черниченко. Памяти поэта

Зима. Жизнь продолжается. В ноябре страна отметила День народного единства и столетие Октябрьской социалистической революции, но незамеченным в культурной жизни Белгорода остался день рождения поэта Дмитрия Черниченко. Кто он? Многие не знают и не обязаны знать. Дмитрий Черниченко — это человек, который есть и которого нет. Ему не было и 30 лет, когда он трагически погиб в автокатастрофе в августе 2014-го. Черниченко жил в селе Меняйлово Алексеевского района. Окончил исторический факультет БелГУ и работал учителем ОБЖ. Водил учеников летом в походы. Жил обыкновенной жизнью. Уже прошло три года с того трагического дня, и очередной его день рождения близкие празднуют без него. Ещё одним поводом поговорить о Диме могла бы стать его вышедшая в 2016-м году книга. Это сборник стихов, который выпустила на собственные деньги его мама. Та книга, которую он не увидел при жизни...
***
Как вы поняли, Дмитрий Черниченко — поэт. И здесь не скажешь, что он был поэтом. Он им и остаётся, поэтому я в самом начале и написал, что Дмитрий Черниченко — человек, который есть и которого нет.
Хороший повод для обсуждения в культурном пространстве — выход книги. Пусть даже и не в тот день, когда она вышла. Главное, что она читаема, и о ней говорят. Книга вышла внушительная, почти 500 страниц. Она называется «Чеширское небо». Одно из стихотворений, которое можно там прочесть, называется «Сельский футурист», его я взял для заголовка этого материала. Это стихотворение имеет в скобках пометку «Подражание Вознесенскому». Если прочитать всю книгу, то читатель в разных произведения может услышать имена тех поэтов, которые больше всего повлияли на автора. Это и Иосиф Бродский, и Сергей Есенин, и Борис Рыжий, и, конечно же, Андрей Вознесенский. Но это не все имена. Хотя у стихотворения такой подзаголовок, но это оригинальное произведение, так как здесь нет копирования стиля или манеры другого поэта, а есть своеобразная переработка этого стиля и создания хоть и похожего, но своего стихотворения. В «Сельском футуристе» ярко и точно передана сущность сегодняшней действительности российского села.
***
Четырёхстенный вакуум[1],
Я в нём
Планктоном
Будто тонным
Сел
Осел,
Оселоселоселоселосело
Село —
Мой дом...
«Оселоселоселоселосело» — эта строка читается «осело село», но при долгом произнесении можно одновременно услышать и слово «село», и слово «осёл». Получается, что с одной стороны «село осело», то есть оно умирает, жизнь отсюда уходит, но с другой — появляется образ трудяги, упорства, победителя над тяжёлыми условиями — образ осла. Конечно, его можно рассматривать так, как оно чаще всего встречается в русской языковой картине мира: как глупого и упрямого животного, но мне представляется, что в нём заложено большее: это ещё и выносливое, сильное животное, которое может трудиться и своим упрямством добивается поставленной цели. На мой взгляд, здесь этот осёл всё-таки символизирует образ трудяги, который побеждает монотонные условия труда и тяжести жизни.
Ещё в этом стихотворении автор спрашивает: «Ты, ма?»:
Маты
Матыматыматыматыма
Ты, ма?
Снова одновременно слышим и «маты», и «ты, ма». Автор будто видит две реальности: в одной — маты, серость, пьянство, быдло, а в другой — природу, красоты, чувствует родное, и понимает, что она «ма».
Черниченко заканчивает стихотворение описанием активного действия:
Топор в кулак,
Всё взвесил,
Иду
Рубить свой лес
На щепки слов.
У стихотворения открытый финал: поэт не объясняет, зачем будет рубить лес. Возможно, он хочет построить свой дом, а может просто намерен вырубить его, как Лопахин вырубил вишнёвый сад. Читателю остаётся лишь догадываться, какой вариант ему ближе.
Вернёмся к началу «Сельского футуриста». Здесь автор говорит:
Я в нём
Планктоном
Будто тонным
Сел...
Планктон — согласно одному из метафорических значений, это креативный класс. Причём сегодня креативный класс — это не только менеджеры и столичные актёры. Это, прежде всего, учителя, врачи и другие люди, которые не только созидают в своей профессиональной отрасли, но и влияют на современную культуру и искусство. На мой взгляд, как раз учителя и врачи в сельской местности и являются более подлинным креативным классом, чем представители столичного бомонда. Но и учителя, и врачи - это люди, которые учились в городе, и они уже не настолько типично сельские жители, как те же доярки, пастухи и комбайнёры. Они как бы свои, но в то же самое время чужие. Они жители двух пространств: свои и чужие в городе и такие же в деревне. Возможно, это рождает отчуждённость от этих обоих пространств, хотя сами представители сельского креативного класса остаются их частью. Автор, с одной стороны, чувствует родственность и родное, а с другой — отчуждение, и от этого ему никуда не деться.
Лирический герой становится сельским футуристом: нелепым — с одной стороны, и гармоничным — с другой. Этот лирический герой живёт одновременно в двух пространствах: в деревне и городе. И оба этих места для него одновременно родные, естественные, но временами он чувствует там себя приёмышем. Лирический герой сильно и одинаково любит город и деревню, хотя они могут быть ему неприятны внешне. Такое существование героя можно встретить и в других стихотворениях Черниченко. К слову, на пересечении этих двух пространств автор и встретил свою смерть, когда ехал из Белгорода домой в деревню...
***
Своё знакомство с книгой я начал не с начала, а с конца. Это похоже на фильм, который начинается со смерти героя, но затем нас постепенно погружают в историю жизни героя и рассказывают, как он пришёл к этой развязке. В конце книги идут посвящения Дмитрию Черниченко от друзей, они начинаются с двух стихотворений Даши Черниченко, сестры Димы. После посвящений в сборнике опубликованы прозаические тексты автора. В одном из небольших рассказов-эссе Дмитрий рассказывает о своём походе в горы в Краснодарском крае. Прозу сменяют стихи, и этот блок начинается со стихотворения, которое озаглавлено «Последние». Скорее всего, оно у автора вообще не имело названия, и, возможно, было незаконченно.
...крючья вдеты, тягучи ручьи[2]
и внутри всё крючки. всё почти!
всё — почти добежал до конца.
далеко ли ещё, эй, пацан!?
через месяц тебе умереть —
вспоминая тебя, мне терпеть
слёзы осени в грудь, как ножи...
умирая, так хочется жить.
так не хочется — хочется жить
по-другому! — так поздно уже,
что не видно над гривою зги.
замедляясь, быстрее беги
даже если не можешь...пока!
до свидания! свет у ларька
обжигает нам крылья, лети!
мы случайны, нам не по пути.
по звезде, по тоске, по ножу —
это лезвие правит межу
между болью и пустотой...
что устал, милый мой? ну, постой.
Кто-то в этих строках услышит пророчество близкой смерти. Да, действительно во многих стихах Димы есть мотив смерти, но, на мой взгляд, это не пророчество собственной смерти. Поэт смотрит в глаза Бытию, а смерть — неотъемлемая её часть. Размышление над смертью, бренностью Бытия — это нормально для поэта, и, на мой взгляд, именно такое размышление делает поэта поэтом. Поэзия — это пляска со смертью, но не пророчество своей смерти. Хотя, возможно, Черниченко всё же предчувствовал её, и его интуиция указывала, что это событие должно скоро произойти. Возможно.
Смерть всегда непредсказуема, сколько её не предсказывай. Конечно, ощущение, осмысление, созерцание может перейти в действие, как у Маяковского или Есенина, но у Димы совершенно иная история. Он не играл со смертью, он размышлял над вечными темами, от которых человеку не уйти, если он задумывается о смысле жизни, пытается ощутить мир, переведя его в художественные образы. Эти образы трансформировались в книгу, которую назвали «Чеширское небо». Видимо, как иное небо, которое является пристанищем для человеческих душ, которые там обретают вечность. Думаю, именно поэтому и дано такое название. Книга стала этой иной обителью для души Димы Черниченко. Но мы сразу вспоминаем также улыбку чеширского кота из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В этой книге отражается вся абсурдность человеческого Бытия. Эту абсурдность чувствовал и автор. Кот растворяется, остаётся улыбка — поэт уходит, остаются стихи. Стихи остались. А значит, где-то остаётся живым поэт, продолжая улыбаться нам...
***
Если вам попадётся эта книга, обязательно загляните в неё и задержитесь. Я уверен, что вы не пожалеете. Читайте на здоровье. Потому что за эту книгу отдана жизнь — жизнь поэта Дмитрия Черниченко.
Читать подборку стихотворений Дмитрия Черниченко
***
Вся наша жизнь — это тетрадь
Быть собой
Тонны стен, а в стеблях стук
Достать Евангелие
Достать Евангелие — плакать
***
меня вы справедливо называли чёрным,
Каламбур
Если собака родилась крылатой,
***
Я помню как
***
я говорить хочу о мире —
Сельский футурист
Четырехстенный вакуум,