В Белгородской области в 2017 году хотят увеличить зарплату учителям

В Белгородской области в 2017 году учителям проиндексируют зарплату на 3,8 процента. Депутаты областной думы на последнем в 2016 году заседании внесли изменения в закон «О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных программ».
— Заместитель губернатора Белгородской области Наталия Полуянова отметила, что фонд оплаты труда педагогических работников (включая учителей) общеобразовательных организаций области с 1 января 2017 года индексируется на 3,8 процента, фонд оплаты труда других работников общеобразовательных организаций проиндексируют на 3 процента (к среднегодовому фонду 2016 года, для сохранения уровня октября 2016 года), — пояснили в пресс-службе областной думы.