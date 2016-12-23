В Белгородской области в 2017 году хотят увеличить зарплату учителям

25-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве и краже. Полиция в Старом Осколе завела три уголовных дела на 25-летнюю местную жительницу. Её подозревают в двух фактах мошенничества и краже. В полицию обратились жители нескольких регионов, которые пытались воспользоваться её услугами в соцсетях. Женщина предлагала предсказать судьбу, а оплату принимала на банковскую карту. Стоимость составляла от двух до 14 тысяч рублей.Полиция провела обыск в доме у подозреваемой и изъяла компьютеры, банковские карты, сим-карты и залоговые билеты из ломбардов. Также выяснилось, что она может быть причастна к ограблению своей 59-летней родственницы. В УМВД по Белгородской области рассказали, что подозреваемая присматривала за домом родственницы, пока та была в отпуске, и украла ювелирные украшения. Правоохранительные органы выясняют причастность подозреваемой к другим подобным преступлениям. Цепляешься ниточкой за гвоздь и разматываешь весь свитер. Это достаточно популярная шутка в мультфильмах. На схожем приёме построен сюжет фильма «Каждый первый». Исчезнувший кошелёк потянул за собой целую череду комический событий, где один за другим персонажи вносили свою лепту в общую задумку авторов картины. Идея будущих профессионалов кино из Санкт-Петербурга не нова — каждый не без греха. Так, полицейские, вызванные на место предполагаемой кражи, обнаруживают не кошелёк, а судимости официанта, махинации владельцев кафе, незаконных эмигрантов и даже просроченные платежи самой жертвы якобы совершённой кражи. Развитие событий вызывает смех и улыбку, но ритм повествования слишком вялый и монотонный. Если же планировалось показать медлительность работников правоохранительных органов, то не стоило распространять это на других персонажей: будь то глуповатая администратор, плохо говорящие по-русски работники, как пыльным мешком оглушённый мужчина, или жертва, вроде спешащая, но такая заторможенная. Картонно и наигранно ведут себя следователь и лейтенант. В результате от однообразных нефактурных персонажей страдает комедийная суть фильма. Может возникнуть ощущение затянутости, но со скукой помогает бороться весьма верно прописанный сценарий, в котором классическое единство места, времени и действия заворачивает пружину сюжета равномерно, но с небольшими моментами суеты в кадре. Проскальзывающие детали, как, например, полицейский, ворующий ящик спиртного, создают атмосферу фильма и прокладывают нить главной мысли даже в фоновых событиях. Статичность кадра лишает картинку некоторого ража и яркости: общие и избыточные крупные планы хороши для глубокого переживания событий и драматических образов персонажей, но в данном случае они лишь усугубляют ощущение неподвижности актёров и сужают и без того маленькое пространство. При этом авторам удалось раскрыть свои мысли в заявленной теме. Человеку присуще совершать ошибки, но их оценка — дело относительное. Авторы взяли за основу букву закона, и в таком случае доказанные факты становятся веским обоснованиям для наказания: штрафа, депортации и ареста. Но в пространстве картины остаётся возможность дать оценку происходящему и с позиции человеческой морали и бытовой справедливости. Жизнь сегодня сложна и запутана, возможно, стоит помогать оступившимся. Так сильно ли виновен работающий в России без документов белорус? Или есть ли шанс у сбежавшего официанта с судимостью не быть осуждённым за несовершенную кражу кошелька? Правильно ли тянул процедуру и вытягивал всю подноготную полицейский? Создатели «Каждый первый» дали свой предельно точный ответ, встав на сторону закона. В финале безнаказанным не ушёл никто. И сам следователь также попал в круг «каждых первых», унеся с собой груз переживаний и бремя ответственности. Несмотря на ряд недостатков, у зрителя остаётся хорошее послевкусие: у одних — от мысли, что «все получили по заслугам» или «я бы так не попал, я же порядочный», у других — от улыбки по отношению к нашей действительности, показанной одновременно без прикрас (хотя таких полицейских надо поискать, конечно), но без мутного и депрессивного состояния безысходности. Нам не удаётся сопереживать героям, слабовыраженным характерам, вызывающим ощущение надуманности, зритель сопричастен только показанной жизненной ситуации. А сегодня и в самых немыслимых передрягах может оказаться каждый, каждый первый. Так что не теряйте кошельки, а то вдруг и вам попадётся очень ответственный полицейский. Справка «Фонаря»«Каждый первый» — дипломная работа Николая Котяша, выпускника Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Фильм заслужил награды кинофестивалей «Арткино», «Питеркит», вошёл в число лучших российских короткометражек 2014 года по версии Молодёжного центра Союза кинематографистов. В 2014 году «Каждый первый» получил Гран-при V Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». А в 2015 году на Третьем фестивале молодёжного игрового и документального кино «Короткий метр» он признан победителем в номинации «Лучший игровой фильм» среди авторов работ от 23 до 35 лет. Энергетики уже провели первый этап проверки сетей, повторная проверка ожидается накануне проведения экзаменов. «Белгородэнерго» провело первый этап проверки школ, где весной и летом белгородские школьники будут сдавать ЕГЭ. — Схемы электроснабжения образовательных учреждений региона приводятся в состояние максимальной надежности. Для оперативного решения вопросов установлена прямая телефонная связь с представителями муниципальных администраций и органов образования районов. В дни проведения аттестации дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей будет усилено, рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник центра управления сетями «Белгородэнерго» Алексей Брязгунов. Внеплановая диагностика проводится на трансформаторных подстанциях, линиях электропередачи, от которых запитаны образовательные учреждения, выбранные в качестве площадок для проведения единого госэкзамена, а также на вводно-распределительных устройствах самих школ. Энергетики уже завершили первый этап проверки энергооборудования. По результатам освидетельствования составлены акты обследования сетей электроснабжения школ, лицеев и гимназий. Второй этап пройдет непосредственно перед госэкзаменом. В Белгородской области экзамены будут проходить в 43 школах. Сдавать ЕГЭ будут 7,5 тысячи человек. Досрочный период сдачи ЕГЭ проводится с 21 марта по 23 апреля, основной — с 27 мая по 30 июня. Борисовский районный суд удовлетворил иск местной прокуратуры. Решения суда уже направили в Роскомнадзор. Прокуратура Борисовского района обнаружила 17 сайтов, где продавались дипломы высших и средних специальных учебных заведений. На нескольких сайтах предлагали купить поддельные удостоверения сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры. Районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал информацию с этих сайтов запрещённой к распространению на территории России. Решения суда отправили в Роскомнадзор, который заблокирует доступ к сайтам. — Распространение указанной информации подрывает основы правопорядка, нравственности, нарушает права и законные интересы граждан, препятствует нормальному развитию общественных отношений, — отметили в пресс-службе ведомства. Специалисты ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» проверили подстанции и линии электропередач и обезопасили от огня конструкции, находящиеся в лесах. В Белгородской области постановлением правительства ввели особый противопожарный режим до 5 июня. Из-за пожароопасного периода в «Белгородэнерго» усилили контроль за объектами и оборудованием, особенно тем, что размещено в лесах. В пресс-службе компании рассказали, что специальные пожарно-технические комиссии проверили подстанции, линии электропередачи и температурные режимы работы энергооборудования.— Чтобы не допустить возникновения низовых пожаров и обеспечить надёжную работу высоковольтных линий, проходящих по лесам, энергетики расчистили просеки и окопали опоры. По внешнему периметру подстанций 35–110 киловольт, подверженных распространению огня, создали защитные пахотные полосы шириной до двух метров, проверили работоспособность маслоотводов и другого маслонаполненного оборудования, а также систем пожарной сигнализации и противопожарного водоснабжения. Всю спецтехнику, приспособления и инструменты подготовили для оперативной ликвидации возможных неполадок в работе оборудования, — пояснили в пресс-службе.Энергетики предупреждают, что дополнительную угрозу возгорания создают расположенные в охранных зонах линий электропередачи мусорные свалки, склады лесо- и пиломатериалов и другие легко воспламеняющиеся предметы. Особенно опасно вблизи энергообъектов поджигать траву, разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, заправлять топливные баки, а также пользоваться зажигалками и курить. За нарушение этих правил виновники могут быть привлечены к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности. Персоналу компании выдали первичные средства пожаротушения, необходимые для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений на подстанциях и линиях электропередачи. Жители области по всем вопросам, связанным с работой электрических сетей, могут обращаться в соответствующий район электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» или по телефону прямой линии «Белгородэнерго» 13-50. Уголовное дело завели после того, как сотрудники управления собственной безопасности областного УМВД обнаружили видеозапись происшествия. Октябрьский суд Белгорода приговорил бывшего сотрудника ППС к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия. По данным областной прокуратуры, осуждённый избил двух задержанных — мужчину и женщину.— В феврале 2015 года в отделе полиции женщина помогла задержанному мужчине, пристёгнутому наручниками к батарее, встать с пола, несмотря на запрет полицейского. За это сотрудник ППС ударил женщину рукой по лицу. Когда мужчина попытался помешать полицейскому избивать женщину, тот ударил его ногой по спине, обхватил шею руками, повалил на пол и ударил рукой по лицу. У мужчины были сломаны три ребра, — рассказали в пресс-службе прокурату