В мэрии Белгорода рассказали, куда жаловаться на плохую работу общественного транспорта

В пресс-службе администрации Белгорода рассказали, что мэрия и компании-перевозчики проверяют все жалобы белгородцев на задержку автобусов, но такие жалобы поступают нечасто. При этом в мэрии советуют жаловаться напрямую перевозчикам.
— Пассажирам эффективнее всего оставлять замечания и предложения о соблюдении регулярности движения пассажирского транспорта непосредственно перевозчику. Сообщить о проблемах можно по круглосуточному телефону диспетчерской МУП «ГПТ»: +7 (4722) 34-01-22, ООО «Белкомтранс»: +7 (4722) 34-02-79, ООО «Автомиг»: +7 (4722) 24-86-40, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.
Напомним, что ранее глава Белгорода Константин Полежаев объяснял, почему автобусы в городе могут приходить не вовремя. По словам чиновника, сбои в движении автобусов происходят из-за ограниченной пропускной способности городских дорог и большого количества других машин. Мэр Белгорода заверил, что если факты нарушения графика подтверждаются, ко всем нарушителям применяются дисциплинарные меры вплоть до увольнения. Позже в ответе на редакционный запрос в городской администрации рассказали, что за полгода в Белгороде не уволили ни одного водителя, но сделали замечания троим за несоблюдение расписания общественного транспорта.