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Троим работникам СГОКа вручили государственные награды*

Двоим сотрудникам СГОКа присвоили звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации», а одного — наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Троим работникам СГОКа вручили государственные награды*

Трое шахтёров Стойленского ГОКа получили государственные награды. Указом президента РФ звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» присвоено мастеру ремонтного комплекса Александру Данилову. Мужчина работает на комбинате с 1984 года. В 2008 году Александра Данилова уже награждали почётной грамотой главы администрации Старооскольского городского округа за профессионализм и достижение высоких показателей в производстве.

Заслуженным шахтёром РФ также признали проходчика дренажной шахты Виктора Лапина. Мужчина строил горные выработки северного и юго-западного флангов шахты, камеры водоснабжения и участвовал в сооружении конвейера в корпусе крупного дробления.

Маркшейдера СГОКа Владимира Рыбакова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2008 году Владимиру уже вручали медаль «За заслуги» Совета депутатов Старооскольского городского округа. В 2013 году мужчина получил премию СГОКа «Золотой фонд», а в 2017 году — высшую корпоративную награду комбината — Почетный золотой знак I степени.

Свои награды стойленцы получат 26 октября на заседании Белгородской областной Думы.

Никита Пармёнов

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#СГОК #Стойленский ГОК #Старый Оскол
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