«Назад к лихим 90-м». Как Белгородское УФАС искало нарушения в действиях администрации Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс»

В среду, 19 июля, в Белгородском УФАС прошло открытое заседание, на котором комиссия УФАС огласила решение по делу о нарушении администрацией Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс» антимонопольного законодательства. В сентябре 2016 года мы уже писали о старооскольких маршрутчиках, которые организовали флешмоб, составив из автобусов надпись «Путин, помоги!». Таким образом водители пытались привлечь внимание общественности к якобы имеющемуся сговору между администрацией Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс», в результате которого был монополизирован рынок перевозок в городе. После этого белгородское УФАС возбудило дело по материалам Старооскольской городской прокуратуры в отношении администрации города и ООО «ТрансАльянс» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
14 февраля старооскольские маршрутчики проиграли дело администрации Старого Оскола в Арбитражном суде. На судебном заседании представители мэрии предоставили подтверждения того, что «Осколпастранс» неоднократно нарушал транспортное законодательство, расписание и схемы движения автобусов. Предыдущее заседание комиссии УФАС прошло 20 июня. Тогда комиссия пришла к выводу, что в договоре между старооскольской мэрией и ООО «ТрансАльянс» «имелись существенные признаки нарушения антимонопольного законодательства», и признала доводы администрации об отсутствии нарушений несостоятельными. В УФАС отложили дело, чтобы дать возможность администрации устранить нарушение, но руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров сказал, что пока администрация лишь откладывает дело.
— Мы придерживаемся ранее высказанной позиции. Да, мы затянули срок действия договора, но это связано, по большей части, с техническими вопросами: закон, регулирующий данные правоотношения, очень «сырой», и прежде чем подготовить документацию для проведения повторных торгов, нам было необходимо и практику изучить, и для себя проверить ряд обстоятельств, чтобы понять, как это всё будет работать. В данный момент документация о проведении торгов на пассажирские перевозки находится на согласовании в Старооскольской городской прокуратуре — сказал представитель администрации, попросив комиссию приложить к материалам дела сопроводительные письма, отправленные в прокуратуру.
Представитель ООО «Осколпастранса» Оксана Сивакова, комментируя речь юриста мэрии, заявила, что администрацию не пугает заключение об обстоятельствах дела, подготовленное 27 июня, потому, что уже 11 июля мэрия отправила начальнику управления транспортных связей Игорю Труфанову письмо без номера, в котором говорилось, что 12 маршрутов, переданных без проведения конкурса муниципальному бюджетному учреждению, с 11 июля снова переходят ООО «ТрансАльянс» до проведения конкурса.
— То есть, а Васька слушает да ест, — отреагировал на это заявление руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров.
Индивидуальный предприниматель Валентина Бессараб говорит, что когда она узнала о том, что «Осколпастранс» расторгнул договор с администрацией, тоже захотела обслуживать маршруты до решения суда. Женщина, имея 47 автобусов, написала заявку на осуществление перевозок в администрацию, но там её проигнорировали.
— Через месяц мне прислали ответ из администрации, в котором говорилось: «Предоставьте следующие документы для участия». Моя заявка поступила 25 августа. Какой пакет документов предоставил «ТрансАльянс» за ночь, если о расторжении договора было объявлено в 17:00 23 августа, а в 5 утра 24 августа якобы все документы были подготовлены и предоставлены «ТрансАльянсом»? Причём при проверке прокуратуры бухгалтер «ТрансАльянса» сказала, что никаких документов у неё на момент заключения договора не было. Как я могла участвовать в конкурсе, если договор уже был составлен за ночь с «ТрансАльянсом»? — возмущается Валентина Бессараб.
Юрист администрации говорит, что от Бессраб пришла «голая» заявка — без документов, которые необходимо собрать для осуществления перевозок. Организаторы конкурса не стали её рассматривать. Новые договоры не заключались с другими перевозчиками после того, как истёк срок договоров с «ТрансАльянсом» (администрация могла заключать договоры лишь на 180 дней, последний договор с ООО «ТрансАльянс» истёк в апреле 2017 года) потому, что в администрации не хотели нарушать систему пассажирских перевозок.
— Вы понимаете, что происходит? По факту с апреля между городом и «ТрансАльянсом» нет договора. Водители выходят на маршрут и платят по 300 рублей в день «ТрансАльянсу», который даже права не имеет с них собирать. Труфанов — начальник управления транспорта, в «ТрансАльянсе» работает его жена, и он перекачивает все эти маршруты себе в карман. Если поступают какие-то жалобы, то их принимает жена Труфанова. Его кум является директором службы дорожных комиссаров в Старом Осколе, комиссары не предают данные ГИБДД, поэтому у них нет полной картины ДТП с участием автобусов ООО «ТрасАльянс», — поясняет Валентина Бессараб.
По словам женщины, у неё даже есть письмо, присланное одному из перевозчиков, в котором говорится, что с теми, кто не будет пользоваться услугами дорожных комиссаров, расторгнут договор о пассажирских перевозках. «Осколпастранс» и Валентина Бессараб проанализировали и зафиксировали, что у ООО «ТранАльянс» только за один месяц было 26 ДТП.
Комиссия УФАС признала администрацию Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции» и выдала старооскольской мэрии предписание о прекращении соглашения с ООО «ТрансАльянс», нарушающего антимонопольное законодательство.
— То, что происходит сейчас в Старом Осколе, — это отсылка к лихим 90-м. Это ни в какие рамки не вписывается, просто удивительно.... Я понимаю, если бы это был какой-нибудь захудалый муниципалитетик или сельское поселение. Но Старый Оскол — это крупный город. Как в нём можно отдавать [маршруты] кому попало без конкурса? Вот пришло два представителя, им почему-то не дали, а дали другим. Это в чистом виде нарушение антимонопольного законодательства! — высказался Сергей Петров после вынесения решения.