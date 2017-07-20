«Назад к лихим 90-м». Как Белгородское УФАС искало нарушения в действиях администрации Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс»

Подозреваемому в создании наркопритона грозит до четырёх лет тюрьмы. В Старом Осколе полицейские обнаружили квартиру, служившую наркопритоном в течение трёх последних месяцев. В это время в квартире было четыре человека и 37-летний хозяин квартиры. Полицейские нашли в квартире шприцы и посуду, которую использовали для приготовления наркотиков. На старооскольца завели уголовное дело. За организацию либо содержание наркопритона ему грозит до четырёх лет тюрьмы. Мария Королёва ушла из дома 17 октября и до сих пор не вернулась. УМВД Белгорода объявило в розыск 17-летнюю жительницу областного центра Марию Королёву. Девушка ушла из дома 17 октября и её местонахождение до сих пор неизвестно.Приметы пропавшей белгородки: рост 160–165 сантиметров, среднего телосложения, чёрные волосы до плеч, карие глаза, на правом запястье татуировка в виде иероглифов. Она была одета в чёрное пальто с разноцветным орнаментом и тёмные брюки. При себе у неё был рюкзак красного цвета и розовый пакет. Всех, кто может сообщить информацию о пропавшей девушке, просят звонить по телефонам +7 (4722) 31-01-28, 26-32-82 или 02.Фото belgorod.mvd31.ru Проиграв полуфинал казанскому «Зениту» и «утешительный финал» новосибирскому «Локомотиву» с «сухим» счётом 0:3, белгородцы оказались за чертой призёров Суперлиги 2017 года. В Москве завершился волейбольный сезон 2016-2017 года. Во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина 10 и 11 мая состоялись решающие баталии за медали первенства страны. Увы, в числе соискателей наград не оказалось белгородского клуба, хотя подопечные Геннадия Шипулина и вышли в квартет сильнейших, однако оказались в нём, увы, на самом последнем месте. Фото belogorievolley.ruВ среду, 10 мая, наш клуб, занявший на предварительном этапе второе место в своей подгруппе, встречался с непобедимым казанским «Зенитом». За минувший год для обоих коллективов это была уже пятая очная встреча, в предыдущих четырёх безоговорочные победы праздновал клуб из Татарстана с общим счётом 12-2 по сетам. В московском полуфинале болельщики, приехавшие поддержать белгородцев, надеялись увидеть настоящий волейбольный спектакль, но его в очередной раз не произошло — зрители воочию лицезрели волейбольный разгром белгородцев. «Зенит» как всегда начал встречу очень уверенно и мощно, без оглядки на соперника. Пушечные подачи кубинца Леона, непробиваемый блок и великолепные атакующие действия Михайлова с минимумом собственных невынужденных ошибок стали залогом успеха для действующего победителя Лиги чемпионов. Шансов зацепить хотя бы партию у «львов» было крайне мало. В итоге во всех игровых отрезках можно было наблюдать полное доминирование казанских волейболистов, которые не позволили белгородцам даже выйти из 20 очков. Счёт матча — 3:0 (25:16, 25:17, 25:18). Самыми результативными в составе победителей стали Леон и Михайлов, на двоих набравшие 35 баллов, а лучшим белгородским снайпером стал Роман Данилов, на счету которого всего шесть(!) очков. Фото belogorievolley.ruУступив в полуфинальной встрече, «львы» спустя сутки, 11 мая, были вынуждены играть «утешительный» финал за бронзовые медали чемпионата страны с новосибирским «Локомотивом», который в своём полуфинале также «всухую», но в равной борьбе проиграл хозяевам турнира — московскому «Динамо». В матче за третье место разыгрывались не только бронзовые медали сезона, но и путёвка в самый престижный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов, а потому обе команды понимали, что стоит на кону в этой встрече, однако заветный пропуск достался тому клубу, кто больше этого хотел. С самого начала встречи было заметно, что настрой и желание сибиряков сыграть в Лиге чемпионов был выше, чем у «львов». Стартовая партия порадовала зрителей напряжённой и равной борьбой за каждый мяч со стороны обеих команд. В середине сета сибиряки имели гандикап в шесть баллов, однако удачный выход Романа Порошина, помог «львам» догнать соперника в счёте. Но игра в «кошки-мышки» на балансе не увенчалась для белгородцев успехом. Волейбольная чаша весов склонилась в первой партии на сторону новосибирского клуба — 31:29. Во втором сете игра у «львов» преобразилась, атакующие действия были успешны, а количество ошибок существенно уменьшилось — к середине партии преимущество «Белогорье» достигло 5 баллов — 16:11. Однако после второго технического тайм-аута «львы» позволили не только себя догнать, но и перегнать в счёте. Евгений Савин и Лукаш Дивиш стали основными «добытчиками» очков для «Локомотива», к тому же белгородцы «помогли» сибирякам собственными ошибками на подаче. Как итог, 25:22 и 2-0 по партиям не в пользу «Белогорья». Фото belogorievolley.ruТретий игровой отрезок, как ни печально это звучит, стал последним для Белгорода в текущем сезоне. Борьбы в нём не получилось ещё с самого начала. Наша команда просто «рассыпалась» в плане исполнения всех без исключения волейбольных элементов: атака, блок, подача.Александр Косарев пытался «встряхнуть» своих игроков тренерскими перерывами, многочисленными заменами, но всё было безуспешно. «Львы» в этой партии даже не смогли преодолеть десятиочковый рубеж, и были разгромлены по всем волейбольным законам грозным соперником — 10:25 в сете и 0-3 по итогам всего матча. — В первой партии мы не смогли навязать борьбу, а вот во второй у нас это получилось лучше. Мы выигрывали, но не смогли удержать преимущество, получили 0-2, и в третьей партии команда уже почему-то встала и перестала играть. Это странно, но будем делать выводы. Будем общаться с командой и разбираться, — прокомментировал неутешительный итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев. Таким образом, «Белогорье» впервые за пять лет не попадает в тройку сильнейших коллективов текущего сезона и одновременно «пролетает» мимо Лиги чемпионов, выступив лишь во втором по значимости европейском турнире — кубке ЕКВ и оставляет множество вопросов к своей игре в решающей стадии чемпионата России. В матчах с основными соискателями наград — коллективами из Москвы, Казани и Новосибирска «львы» не смогли взять ни единой партии (0-9), что настораживает всех без исключения. Остаётся добавить, что в финале Суперлиги сенсации не произошло. Довольно ожидаемый и безоговорочный успех отпраздновал казанский «Зенит», легко и непринуждённо обыгравший столичное «Динамо» со счётом 3-0 (25:20, 25:17, 25:16). Клуб из столицы Татарстана теперь стал девятикратным чемпионом России, что является абсолютным рекордом. Не проиграв ни единого матча по ходу сезона на внутренней и европейской арене, подопечные Владимира Алекно по праву доминируют в волейбольном царстве. Стоит отметить, что волейболисты из Казани, сохранили за собой и своеобразный «Большой Шлем». Помимо Кубка страны, татарстанцы сейчас владеют Суперкубком России, являются действующими чемпионами России, а также победителями Европейской Лиги чемпионов. В трофейной коллекции коллектива с берегов Волги не хватает лишь кубка Клубного чемпиона мира по волейболу. Его единственным российским обладателем является как раз «Белогорье», сумевшее завоевать этот почётный приз в Бразилии в 2014 году.Фото zenit-kazan.comP.S. К сожалению, российский волейбольный сезон 2016-2017 года теперь можно считать закрытым. Мы искренне благодарим всех тех, кто поддерживал белгородцев, разделял вместе с любимой командой моменты радости и грусти на трибунах. Соглашусь, сезон был очень непростым и не самым удачным для Белгорода, однако не нужно останавливаться, необходимо продолжать движение вперёд к новым вершинам вместе с вами, дорогие друзья! С нетерпением ждём всех неравнодушных болельщиков в Центре досуга «Космос» уже этой осенью, когда начнутся очередные волейбольные баталии грядущего сезона! До новых встреч! Начинающие белгородские дизайнеры могут нарисовать или прислать фото уже готового платья до 25 апреля. В Москве продолжается конкурс благотворительного проекта «Поколение М». Молодые белгородские дизайнеры от 11 до 18 лет до 25 апреля могут загрузить на сайте проекта эскиз концертного платья для певицы Полины Гагариной или фото уже готовой работы. Лучших определят Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и Даша Гаузер в мае этого года. Полина Гагарина, фото vk.com/polinagagarinaДевять победителей заочного этапа пригласят в Москву, где выберут трёх лучших, которые смогут сделать собственные коллекции. В дальнейшем их покажут в октябре на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Конкурс проводит МТС вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Организаторы напоминают, что все активности («лайки», «репосты», загрузка конкурсных работ и прочее — прим. ред.) участников «Поколения М» на сайте, в группе «ВКонтакте», странице Instagram переводят в реальные деньги (за каждое действие — один рубль), которые передают на лечение тяжелобольных детей. С апреля 2014 года уже собрали более 15 миллионов рублей для операций 35 детям. Напомним, что в декабре Милена Владыкина из Белгорода уже становилась призёром творческого конкурса проекта «Поколение М». Она заняла второе место с поделкой «Дерево счастья». За угрозу убийством подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Белгородская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Нового Оскола, которого обвиняют в хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, в январе этого года подозреваемый на железнодорожной станции в Новом Осколе стал угрожать машинисту и его помощнику, которые находились на рабочем месте в кабине тепловоза. При этом в руках угрожавшего было охотничье ружьё. Мужчинам удалось сообщить о хулигане дежурной по станции. Когда это услышал злоумышленник, он попытался скрыться, но вскоре его задержали. Сейчас материалы уголовного дела передали для рассмотрения в Новооскольский районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы. За сутки в пяти авариях погибли три человека, а ещё девять получили травмы. В пятницу, 14 октября, в Ивнянском районе водитель на Kia Optima ехал по автотрассе М-2 «Крым» в Белгород, но не выбрал безопасную скорость и дистанцию, поэтому столкнулся с КамАЗом, который ехал впереди. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan, за рулём которого был молодой водитель. 4-летний пассажир иномарки умер на месте аварии, водитель Kia Optima скончался в районной больнице. Ещё один несовершеннолетний пассажир «Рено» сейчас находится в областной детско
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«Назад к лихим 90-м». Как Белгородское УФАС искало нарушения в действиях администрации Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс»

УФАС обязало администрацию Старого Оскола провести конкурс на организацию в городе пассажирских перевозок.

В среду, 19 июля, в Белгородском УФАС прошло открытое заседание, на котором комиссия УФАС огласила решение по делу о нарушении администрацией Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс» антимонопольного законодательства. В сентябре 2016 года мы уже писали о старооскольких маршрутчиках, которые организовали флешмоб, составив из автобусов надпись «Путин, помоги!». Таким образом водители пытались привлечь внимание общественности к якобы имеющемуся сговору между администрацией Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс», в результате которого был монополизирован рынок перевозок в городе. После этого белгородское УФАС возбудило дело по материалам Старооскольской городской прокуратуры в отношении администрации города и ООО «ТрансАльянс» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

14 февраля старооскольские маршрутчики проиграли дело администрации Старого Оскола в Арбитражном суде. На судебном заседании представители мэрии предоставили подтверждения того, что «Осколпастранс» неоднократно нарушал транспортное законодательство, расписание и схемы движения автобусов. Предыдущее заседание комиссии УФАС прошло 20 июня. Тогда комиссия пришла к выводу, что в договоре между старооскольской мэрией и ООО «ТрансАльянс» «имелись существенные признаки нарушения антимонопольного законодательства», и признала доводы администрации об отсутствии нарушений несостоятельными. В УФАС отложили дело, чтобы дать возможность администрации устранить нарушение, но руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров сказал, что пока администрация лишь откладывает дело.

— Мы придерживаемся ранее высказанной позиции. Да, мы затянули срок действия договора, но это связано, по большей части, с техническими вопросами: закон, регулирующий данные правоотношения, очень «сырой», и прежде чем подготовить документацию для проведения повторных торгов, нам было необходимо и практику изучить, и для себя проверить ряд обстоятельств, чтобы понять, как это всё будет работать. В данный момент документация о проведении торгов на пассажирские перевозки находится на согласовании в Старооскольской городской прокуратуре — сказал представитель администрации, попросив комиссию приложить к материалам дела сопроводительные письма, отправленные в прокуратуру.

Представитель ООО «Осколпастранса» Оксана Сивакова, комментируя речь юриста мэрии, заявила, что администрацию не пугает заключение об обстоятельствах дела, подготовленное 27 июня, потому, что уже 11 июля мэрия отправила начальнику управления транспортных связей Игорю Труфанову письмо без номера, в котором говорилось, что 12 маршрутов, переданных без проведения конкурса муниципальному бюджетному учреждению, с 11 июля снова переходят ООО «ТрансАльянс» до проведения конкурса.

— То есть, а Васька слушает да ест, — отреагировал на это заявление руководитель Белгородского УФАС Сергей Петров.

Индивидуальный предприниматель Валентина Бессараб говорит, что когда она узнала о том, что «Осколпастранс» расторгнул договор с администрацией, тоже захотела обслуживать маршруты до решения суда. Женщина, имея 47 автобусов, написала заявку на осуществление перевозок в администрацию, но там её проигнорировали.

— Через месяц мне прислали ответ из администрации, в котором говорилось: «Предоставьте следующие документы для участия». Моя заявка поступила 25 августа. Какой пакет документов предоставил «ТрансАльянс» за ночь, если о расторжении договора было объявлено в 17:00 23 августа, а в 5 утра 24 августа якобы все документы были подготовлены и предоставлены «ТрансАльянсом»? Причём при проверке прокуратуры бухгалтер «ТрансАльянса» сказала, что никаких документов у неё на момент заключения договора не было. Как я могла участвовать в конкурсе, если договор уже был составлен за ночь с «ТрансАльянсом»? — возмущается Валентина Бессараб.

Юрист администрации говорит, что от Бессраб пришла «голая» заявка — без документов, которые необходимо собрать для осуществления перевозок. Организаторы конкурса не стали её рассматривать. Новые договоры не заключались с другими перевозчиками после того, как истёк срок договоров с «ТрансАльянсом» (администрация могла заключать договоры лишь на 180 дней, последний договор с ООО «ТрансАльянс» истёк в апреле 2017 года) потому, что в администрации не хотели нарушать систему пассажирских перевозок.

— Вы понимаете, что происходит? По факту с апреля между городом и «ТрансАльянсом» нет договора. Водители выходят на маршрут и платят по 300 рублей в день «ТрансАльянсу», который даже права не имеет с них собирать. Труфанов — начальник управления транспорта, в «ТрансАльянсе» работает его жена, и он перекачивает все эти маршруты себе в карман. Если поступают какие-то жалобы, то их принимает жена Труфанова. Его кум является директором службы дорожных комиссаров в Старом Осколе, комиссары не предают данные ГИБДД, поэтому у них нет полной картины ДТП с участием автобусов ООО «ТрасАльянс», — поясняет Валентина Бессараб.

По словам женщины, у неё даже есть письмо, присланное одному из перевозчиков, в котором говорится, что с теми, кто не будет пользоваться услугами дорожных комиссаров, расторгнут договор о пассажирских перевозках. «Осколпастранс» и Валентина Бессараб проанализировали и зафиксировали, что у ООО «ТранАльянс» только за один месяц было 26 ДТП.

Комиссия УФАС признала администрацию Старого Оскола и ООО «ТрансАльянс» нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции» и выдала старооскольской мэрии предписание о прекращении соглашения с ООО «ТрансАльянс», нарушающего антимонопольное законодательство.

— То, что происходит сейчас в Старом Осколе, — это отсылка к лихим 90-м. Это ни в какие рамки не вписывается, просто удивительно.... Я понимаю, если бы это был какой-нибудь захудалый муниципалитетик или сельское поселение. Но Старый Оскол — это крупный город. Как в нём можно отдавать [маршруты] кому попало без конкурса? Вот пришло два представителя, им почему-то не дали, а дали другим. Это в чистом виде нарушение антимонопольного законодательства! — высказался Сергей Петров после вынесения решения.
Никита Поников

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#УФАС #Старый Оскол #Сергей Петров #маршрутки
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