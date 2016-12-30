​В Белгороде звёзды мирового спорта будут кататься со всеми желающими на ледовом катке

Белгородская администрация анонсировала акцию, участвуя в которой любой желающий может покататься на коньках с местной звездой мирового спорта. С 1 по 8 января, на ледовом катке на Соборной площади каждый день будут кататься известные белгородские спортсмены. Среди них, например, Сергей Тетюхин, который выйдет на лёд 4 января.
Катание со звездой будет начинаться каждый день в 16:00. С белгородцами встретятся Маргарита Нестерова, Юрий Куценко, Юрий Носуленко, Андрей Кожемякин и другие спортсмены региона. Они будут кататься со всеми и раздавать автографы. Подробное расписание акции можно найти здесь.