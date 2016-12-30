​В Белгородской области со следующего года для учащихся введут льготы на проезд в пригородных автобусах

В Белгородской области с 1 января 2017 года начнут действовать льготы для учащихся из малообеспеченных семей, которые ездят на учёбу в пригородных автобусах. Скидку 50 процентов от цены проездного будут давать всем, кто обучается в профессиональных и высших образовательных учреждениях на очной форме.
— Согласно постановлению от 26 декабря 2016 года № 133, права льготного проезда в автобусах пригородного сообщения на межмуниципальных маршрутах (кроме такси) предоставляется с 1 января по 1 июля и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года к месту учёбы и обратно, — пояснили в пресс-службе городской администрации.