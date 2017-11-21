​В мэрии Белгорода объяснили, почему осенью уменьшилось количество льготных проездных билетов

Редакция «Фонаря» обратилась в администрацию Белгорода, чтобы выяснить, действительно ли в городе увеличилась стоимость единых социальных проездных билетов (ЕСПБ), как об этом сообщали в соцсетях. В ответе на запрос, пресс-служба со ссылкой на городское управление соцзащиты населения пояснила, что на сегодняшний день эта сумма составляет 185 рублей. Но, действительно, количество билетов изменилось после того, как в апреле этого года приняли постановление № 92 «О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 09 августа 2006 года № 163 „Об организации проезда льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету с применением разовых социальных проездных талонов“». С января по апрель и с октября по декабрь за эту сумму белгородцы могут купить 18 билетов, а с мая по сентябрь (в сезон дачных работ — прим. «Ф».) — 20 билетов.



— Отметим, что количество талонов к ЕСПБ устанавливается исходя из лимитов выделенных бюджетных средств, — пояснили в пресс-службе администрации Белгорода.

На вопрос, будет ли меняться цена на проездные билеты в дальнейшем, в мэрии не ответили, но сотрудники управления соцзащиты обратили внимание, что стоимость проездных не менялась с 2011 года, несмотря на то, что в 2013 году выросла стоимость проезда в автобусах и троллейбусах (правда, количество проездных, которые можно приобрести льготникам, в 2013 году уменьшилось — прим. «Ф».).

Лидия Белая. — Я часто встречаюсь с людьми, и они говорят об этом [недовольcтве количеством талонов на проезд]. Особенно жалуются люди, которым приходится много передвигаться по городу, ездить с пересадками. Мы постоянно докладываем об этих жалобах представителям администрации, но какие-то более серьёзные меры пока не принимали. Руководство знает об этих проблемах, в перспективе планируется ещё раз пересмотреть этот вопрос, — рассказывала «Фонарю» в августе 2015 года руководитель местного отделения БРООО «Союз пенсионеров России»

Справка «Фонаря»

Белгородские пенсионеры и инвалиды до 2005 года могли ездить на общественном транспорте бесплатно и без ограничения количества поездок. Затем бесплатный проезд отменили, предложив в качестве альтернативы единый социальный проездной билет по льготной цене. Количество поездок по нему было неограниченным. После единый билет заменили талонами, по которым можно было совершить 50 поездок в месяц. В 2011 году льготники могли в месяц приобрести только 28 талонов. В 2012 году ввели новую систему: пенсионеры стали получать по 30 талонов, а в дачный сезон с апреля по сентябрь им дополнительно полагалось по десять билетов. Но за них нужно было доплачивать 50 рублей.

12 декабря 2013 года постановлением городской администрации было снижено количество льготных билетов на проезд в маршрутных автобусах, которые могут приобрести пенсионеры. Этот же документ отменил льготные билеты на проезд в троллейбусах. С того времени пенсионерам предложили приобретать 20 талонов на льготные поездки за 185 рублей.