Волейболисты «Белогорья» выиграли свою первую игру в новом году

«Белогорье» со счётом 3:0 обыграло «Урал» из Уфы в первой встрече второго круга первенства России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В прошлый раз, две недели назад, белгородцы проиграли уфимцам со счётом 1:3. На реванш белгородская команда вышла в обновлённом составе: во время новогодних каникул вернулся Алексей Обмочаев, чемпион Лондона-2012.

Фото пресс-службы ВК «Белогорье»

Стартовый отрезок матча остался за уральцами — 4:8 к первому техническому тайм-ауту, однако уже к середине партии благодаря эйсу Романа Данилова и блоку Дмитрия Мусэрского белгородцы смогли не только догнать соперника, но и выйти вперёд — 20:17. К концу партии гости уступили со счётом 20:25. Равная игра продолжалась большую часть второго сета, но в конце из-за ошибок «Урала» белгородская команда выиграла — 25:23. К середине третьей партии преимущество хозяев стало двукратным — 12:6, а к концу игры точку эйсом поставил Максим Жигалов — 25:17 и 3-0 в матче в пользу «Белогорья».

Фото пресс-службы ВК «Белогорье»

Лучшим бомбардиром признали Дмитрия Мусэрского, на счету которого 16 набранных очков.

— Перед этим матчем у нас было больше времени на подготовку. Мы и хорошо отдохнули, и успели поработать, у нас получилось два рабочих микроцикла. Команда восстановилась после Кубка, после длительных переездов. Поэтому и получилось сегодня добиться нужного результата, — прокомментировал итог встречи старший тренер ВК «Белогорье» Александр Косарев.

С 26-ю баллами «Белогорье» поднялось на пятое место в турнирной таблице, отодвинув «Урал» на шестую позицию. Свой следующий матч в национальном первенстве ВК «Белогорье» проведёт 14 января на выезде против вице-чемпиона России московского «Динамо». А через четыре дня «львы» полетят в Италию играть в Лиге чемпионов с местной «Перуджей» за лидерство в квартете «Е».