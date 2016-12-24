«Баранка» для Турции. Как волейболисты «Белогорья» отпраздновали 40-летие клуба

В четверг, 22 декабря, в Центре досуга «Космос» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов волейболисты «Белогорья» одержали убедительную победу над турецким ВК «Халкбанк» (Анкара), одолев их «всухую» по итогам трёх партий и потратив на это всего 88 минут.

Фото Павла Колядина

Игра против действующего чемпиона Турции в Лиге чемпионов была заключительным домашним поединком для «львов» в завершающемся 2016 году. К тому же, она совпала с праздничной датой — белгородцы отмечали свой юбилейный день рождения — 40 лет! Поэтому трибуны центра досуга «Космос» в этот зимний вечер были заполнены практически под завязку. В VIP-ложе за важнейшей игрой белгородцев пристально наблюдали бессменный рулевой команды Геннадий Шипулин, губернатор области Евгений Савченко и глава Белгорода — Константин Полежаев.

Стартовый состав гостей слегка удивил: турки приехали в Россию без своего травмированного лидера — олимпийского чемпиона Рио-2016 бразильца Липе. А вот тренерский штаб «Белогорья», несмотря на неважное самочувствие из-за повышенной температуры, решил выпустить в основе и Сергея Тетюхина, пропустившего решающие игры Кубка в Сургуте, и Дмитрия Мусэрского.

Уже к первому техническому перерыву хозяева создали неплохой гандикап — после эйса «Малыша» «львы» повели со счётом 8:5. Затем за дело взялся леворукий Максим Жигалов: пара подач на вылет и отличные атаки довели преимущество россиян до семи баллов — 16:9. Главный тренер турецкой команды Камилло Плачи попытался «взбодрить» команду, используя минутные перерывы и проводя ряд замен, но всё оказалось безуспешно. Безошибочные подачи и эффективный блок белгородцев подписали гостям суровый «приговор» — 25:14.

Во второй партии зрители наблюдали диаметрально противоположную картину, нежели в первом сете. Чемпион Турции с первых розыгрышей оторвался в счёте, обеспечил себе отличный гандикап в 3 очка и удерживал его на протяжении большей части партии — 20:23. Это стало возможным благодаря отличным завершениям атак лидером «Халкбанка» олимпийским чемпионом 2-тысячного года сербом Иваном «Грозным» Мильковичем, который был не слишком заметен в предыдущем сете. Однако российская команда в свой праздник не намеревалась просто так «дарить» партию и бросилась в отчаянную погоню за турками, и в заключительном отрезке «львиной хваткой» сумела настичь грозного соперника: серия отличных атак в исполнении россиян и эйс Романа Данилова позволяют «львам» для начала восстановить «статус-кво» — 23:23. В рамки стандартных 25 очков команды не уложились, а на «балансе» при счёте 28:28 два отлично поставленных блока склонили волейбольную чашу весов на сторону белгородцев — 30:28 и 2-0 по партиям в пользу хозяев.

Фото Марии Потапенко

Третий игровой отрезок развивался по схожему сценарию, что и предыдущий. Гости из Турции отлично начали и до середины партии имели преимущество в одно-два очка благодаря великолепным игровым действиям главной звезды турков — Ивана Мильковича. Однако лидерство гостей закончилось после подач Дмитрия Терёменко. Они разрушили все надежды «Халкбанка» на положительный исход и в этой партии. После того, как на табло загорелся счёт 19:15, гости поняли, что спасти её уже не удастся. Белгород играл воодушевлённо, спокойно, а самое главное, уверенно во многом благодаря сумасшедшей поддержке родных трибун, которые ни на секунду не переставали поддерживать своих любимцев, периодически запуская «волну» на трибунах. Финальную точку в поединке непробиваемым блоком поставил Максим Жигалов, став самым результативным игроком встречи, набрав 18 баллов и установив окончательный счёт — 25:21 и закономерные 3:0 по итогам всего матча в пользу трёхкратного победителя самого престижного европейского турнира Старого Света.

Таким образом, бронзовые призёры чемпионата России преподнесли себе отличный новогодний подарок в честь 40-летия и всем болельщикам, которые пришли в ЦД «Космос» поддержать любимый клуб.

На послематчевой пресс-конференции старший тренер «Белогорья» Александр Косарев поблагодарил своих подопечных за отлично проведённую игру:

— Игра получилась, результат на табло. Но наше состояние сегодня было не оптимальным, так как ребята долго восстанавливались после тяжёлого перелёта из Сургута. Собрались сегодня насколько смогли, настолько и показали свой уровень волейбола.

Благодаря этой победе, «Белогорье» с пятью баллами продолжает вместе с итальянской «Перуджей», которая накануне уверенно обыграла бельгийский «Кнак» со счётом 3:0, лидировать в своём квартете. Следующий матч в Лиге чемпионов наш клуб проведёт уже в новом, 2017 году. 18 января «львы» отправятся в Италию в гости к серебряному призёру Олимпиады-2016 Ивану Зайцеву и его клубу, чтобы в очном споре определить, кто достоин первого места в группе «E». А завершат белгородцы уходящий календарный год, а вместе с ним и первый круг Суперлиги 25 декабря в Уфе, где сразятся с соседом по экватору турнирной таблицы — местным «Уралом».

P.S. Сразу же после победного матча в «Космосе» зрителей ждал сюрприз в честь 40-летнего юбилея любимой команды. Для всех присутствующих ВК «Белогорье» подготовил насыщенную программу, которая включала в себя парад чемпионских кубков, презентацию 60-страничного юбилейного буклета, видеообращения бывших легионеров команды — легендарных волейболистов Георга Грозера и Пабло Меаны, раздачу каждому болельщику сувенирного юбилейного магнита и, конечно же, приветственные слова главного рулевого команды — Геннадия Шипулина. В своём обращении Геннадий Яковлевич отметил все ключевые моменты истории успешного развития волейбола на Белгородчине, выразил искренние слова благодарности руководству региона и лично губернатору области — Евгению Савченко за то, что проект по популяризации волейбола в нашем городе можно считать успешным и вполне состоявшимся.

Белгород, однажды став столицей российского волейбола, в 2003 году покорил всю Европу, а спустя 11 лет, в 2014 году, достиг и вовсе космических высот — завоевал право называться столицей мирового волейбола (вершина, которая до настоящего времени не покорилась больше ни одному российскому коллективу). Президент клуба также отметил заслуги своих воспитанников, по-настоящему великих игроков команды, которые в 2012 году стали олимпийскими чемпионами — Тарас Хтей, Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Ильиных и Сергей Тетюхин. Шипулин также поблагодарил всех болельщиков, которые несмотря ни на что на протяжении десятков лет поддерживают свою любимую команду и поздравил всех с наступающим 2017 годом, пожелав присутствующим счастья, здоровья и всего самого наилучшего в жизни. Дело, которое зародилось 40 лет тому назад, продолжает жить и развиваться по сей день — это и есть главная цель, к которой должны стремится в любом виде спорта без исключения. Прогресс нельзя остановить, но есть и вечные законы: в природе львы всегда цари, а в волейболе — чемпионы.