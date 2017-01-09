​В Белгороде мэр недоволен уборкой дворов во время новогодних каникул

Мэр Белгорода Константин Полежаев остался недоволен уборкой городских дворов во время новогодних каникул. Об этом чиновник сказал на оперативном совещании, где с докладом выступал начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов.



Отдельно оговаривалась работа коммунальных служб во время снегопада с 6 по 7 января. Тогда выпало 17 миллиметров осадков, а убирало снег 137 единиц техники и 956 человек. Мэр поручил проверить управляющие компании, которые должны заниматься уборкой дворов. После проверки недобросовестные коммунальные предприятия накажут, а для жильцов проведут перерасчет платы за уборку территории.

— Спрос с управляющих компаний должен быть высокий. Они предоставляют такие же услуги, как сфера торговли. Оплачивая их, горожане должны получать взамен высокое качество, — сказал Константин Полежаев.