Мужчина зацепился за коряги и не мог выбраться из воды. В субботу, 29 августа, пресс-служба областного управления МЧС сообщила о происшествии на воде. Вечером 27 августа в центре Ракитного во время рыбалки с берега мужчина оступился и упал в воду. Он зацепился за коряги и не мог самостоятельно выбраться из водоема. Его спасли сотрудники районного отделения МЧС. Рыбака передали бригаде скорой помощи и доставили в больницу.
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вторник, 10 января

​В Белгороде мэр недоволен уборкой дворов во время новогодних каникул

Константин Полежаев поручил проверить управляющие компании.

Мэр Белгорода Константин Полежаев остался недоволен уборкой городских дворов во время новогодних каникул. Об этом чиновник сказал на оперативном совещании, где с докладом выступал начальник департамента городского хозяйства Сергей Куликов.

Отдельно оговаривалась работа коммунальных служб во время снегопада с 6 по 7 января. Тогда выпало 17 миллиметров осадков, а убирало снег 137 единиц техники и 956 человек. Мэр поручил проверить управляющие компании, которые должны заниматься уборкой дворов. После проверки недобросовестные коммунальные предприятия накажут, а для жильцов проведут перерасчет платы за уборку территории.

— Спрос с управляющих компаний должен быть высокий. Они предоставляют такие же услуги, как сфера торговли. Оплачивая их, горожане должны получать взамен высокое качество, — сказал Константин Полежаев.
Дмитрий Голуцкий

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#Константин Полежаев #Белгород #управляющие компании
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