В Белгороде пройдут соревнования по уличному футболу среди журналистов

Семья требовала с муниципалитета 2,5 миллиона рублей и возмещение затрат на проведение похорон. Свердловский районный суд утвердил мировое соглашение между «Белгорблагоустройством» и родителями девочки, погибшей при падении дерева на проспекте Богдана Хмельницкого.— МБУ «Управление Белгородблагоустройство» обязуется возместить родителям погибшего ребенка материальный ущерб и моральный вред в определённой сторонами денежной сумме, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сумма компенсации не называется, но ранее в суде родители погибшей девочки требовали компенсацию морального вреда в 2,5 миллиона рублей и возмещения затрат на проведение похорон. На первом и единственном судебном заседании 3 июня представитель ответчика заявлял, что «запрошенная сумма чрезмерна и не отвечает предъявленным требованиям». По его словам, к гибели девочки привело «сочетание зловещих условий». Под конец заседания представитель «Белгорблагоустройства» заявил, что получил смс от мэра Константина Полежаева и попросил перерыв для заключения мирового соглашения. 30-летнюю женщину приговорили к году ограничения свободы. Суд в Старом Осколе приговорил к одному году ограничения свободы 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняли в связи с 15-летним подростком. В суде установили, что осуждённая познакомилась с юношей в социальной сети, а в мае 2015 года жила вместе с ним.Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области сообщили, что о связи сына с взрослой женщиной узнала мать подростка и обратилась в полицию. Максимальное наказание, которая предполагает статья «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», — до четырёх лет лишения свободы. Участникам предлагают прислать снимки с комментариями о способах эффективного использования энергии. Детский фотоконкурс «Я — бережный пользователь энергоресурсов» проводит филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». В конкурсе могут поучаствовать дети в возрасте от семи до 17 лет. По условиям фотоконкурса, участники должны сфотографировать различные способы энергосбережения. К фотографиям обязательно нужно приложить письменный комментарий. Участникам предлагают подумать, как можно организовать пространство в своей квартире или доме так, чтобы не расходовать лишнюю энергию. Например, сфотографировать интерьеры комнаты, где холодильник стоит вдали от плиты и батареи, окна чисто вымыты и в них проникает естественный свет. Также можно сфотографировать электроприборы с высоким классом энергосбережения. Такие снимки можно сделать не только у себя дома, но и в общественных местах — школе, поликлинике, торговом центре. Работы на конкурс принимаются до 30 октября включительно. Авторы самых интересных работ получат дипломы и подарки. Дополнительное голосование будет организовано в группе во «ВКонтакте» «Энерголандия». Победитель пользовательского голосования получит приз зрительских симпатий. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-56593809_375", -56593809, 375, 'CuEOsGBY3-qCl46BfbfVjjO17Q', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Узнать подробнее об условиях конкурса и заполнить анкету участника можно в группе «Энерголандия» во «ВКонтакте». Встреча закончилась победой белгородцев в трёх партиях. «Белогорье» сохранило лидирующие позиции в группе «А», набрав очередные три очка и став ещё на шаг ближе к плей-оффу европейского турнира. Белгородские волейболисты на домашней арене в среду, 16 декабря, обыграли турецкий клуб из Измира «Аркас» со счётом 3:0. Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2015–2016 проходил во дворце спорта «Космос». «Аркас» — действующий чемпион Турции, «Белогорье» — обладатель второго места в национальном чемпионате прошлого сезона. Аншлага не случилось, но трибуны были заполнены больше обычного (на прошлой неделе здесь же белгородцы обыграли на тот момент одного из лидеров чемпионата России — новосибирский «Локомотив»). Поддержать «Белогорье» в этот раз пришли губернатор Белгородской области Евгений Савченко и главный тренер «львов» Геннадий Шипулин, который пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем. Вместе они не только пробыли весь вечер в зоне VIP, внимательно наблюдая за игрой и что-то обсуждая, но даже «пускали волну» с болельщиками в перерывах, чтобы помочь настроить «Белогорье» на победу. Помогло — все три партии остались за белгородцами. Турецкие волейболисты под предводительством канадского тренера Гленна Хоага первыми открыли счёт в матче, но тут же упёрлись в блок «Белогорья». До пяти очков обе команды выглядели достаточно решительными. Но в отрыв уходят первыми волейболисты «Аркаса»: диагональный Данилов на подаче «Белогорья» бьёт в аут, турецкий же доигровщик Гекгеза зарабатывает эйс, и на следующем розыгрыше гости обыгрывают белгородский блок. Плюс три в пользу «Аркаса» к первому техническому перерыву — 5:8. Но вот после тайм-аута гости не только ошибаются на подаче и в атаке, но и не могут ничего противопоставить сербскому доигровщику Марко Ивовичу в составе «Белогорья» — он подряд зарабатывает три очка в атаке. Белгородцы отыгрываются с минус трёх и выходят ещё на два очка вперёд — 10:8. Ко второму техническому тайм-ауту гости уже уступают 16:12. В концовке сета на площадке вместо Ивовича ненадолго появляется Мусэрский, видимо, чтобы усилить блок. Но не успевает реализовать свои планы, как его коллега — связующий Сергей Антипкин — на подаче зарабатывает для «Белогорья» сетбол (два эйса подряд). Видно, как Сергей выцеливает угол площадки на стороне «Аркаса», пытаясь завершить первую партию очередной подачей на вылет, но мажет, мяч попадает в аут — 24:19. Жирную точку в сете ставит центральный блокирующий Артём Смоляр, забивая первым темпом. Всю вторую партию подопечные Хоага оставались в статусе догоняющих. При счёте 2:0 в пользу белгородцев гости пытаются забить с трёхметровой: попытка оказывается успешной, но вряд ли может похвастаться красотой исполнения — мяч попадает в блок «Белогорья» и улетает за пределы площадки. При следующем розыгрыше Марко Ивович в ответ заколачивает эффектный пайп чётко между игроками «Аркаса», как бы показывая «как нужно». Кажется, белгородских болельщиков не унять. На этот раз к первому техническому перерыву преимущество в счёте уже у хозяев — 8:5. Оно же сохраняется и ко второму — 16:13. «Аркас» отыгрывает несколько мячей, но очередные плюс четыре «Белогорья» и тройной блок Красикова, Смоляра и Данилова заставляют гостей при счёте 23:17 взять второй тайм-аут во второй партии. Перерыв идёт на пользу турецкой команде: им сразу удаётся отыграть одно очко, но Красиков аккуратно пробивает двойной блок «Аркаса» (24:18), а Антипкин ставит блок, зарабатывая брейковое очко и реализуя сетбол — 25:18. Когда ещё, если не в третьей партии, команде, проигрывающей два сета по ходу встречи, навязывать борьбу? Терять было нечего, и у «Аркаса» эта борьба почти получилась. К первому техническому перерыву «Белогорье» впервые в матче отставало от гостей на четыре очка — 4:8. Турки наладили подачу. Белгородцы принимали, но дальнейшему развитию атаки не хватало хорошей доводки. Проигрывая 10:14, старший тренер Вадим Хамутцких берёт первый тайм-аут в третьей партии (кажется, и первый за всю игру, до этого пользуясь перерывами, которые для своей команды брал тренер «Аркаса»). Ко второму техническому тайм-ауту «Белогорью» удаётся сократить отставание всего на один мяч (13:16). Действительно подобраться к сопернику получится только в концовке партии: у вышедшего с замены на площадку Ивовича получается осторожно «обкатить» двойной блок и сравнять счёт. В следующем розыгрыше он же «ловит» турецкого игрока своим блоком, но мяч отлетает за пределы площадки. Данилов своей атакой снова сравнивает счёт, а Ивович снова выводит белгородцев вперёд (23:22).23-е очко гостям, к сожалению, зарабатывает блокирующий «Белогорья» Кирилл Макешин, который на протяжении всей игры вместе со Смоляром терзал «Аркас» убойным первым темпом. Кирилл ошибается на подаче и сравнивает счёт.Волнение, о котором на послематчевой пресс-конференции обязательно скажет главный тренер гостей Гленн Хоаг, чувствовалось даже на трибунах. Белгородские волейболисты переживали, что эта встреча может закончиться для них не «сухой» победой, а турецкие — что, оказывается, ещё можно на что-то рассчитывать.Но всё заканчивается быстро: Ивович после подачи «Аркаса» зарабатывает матчбол «Белогорью», а Антипкин и Красиков разыгрывают прекрасный пайп — 25:23. Итог встречи — 3:0 (25:19, 25:18, 25:23).«Я благодарен ребятам за то, что они не подвели, выдержали. Немного завели интригу в третьей партии. Самое главное — результат, он есть. [...] Кубок России — это уже пройденный этап, нужно готовиться дальше. А дальше — Лига чемпионов и чемпионат (России — прим. ред.). [...] У нас не шесть человек в команде, сегодня основных ребят практически не трогал, старался по возможности дать другим проявить себя», — прокомментирует победу «Белогорья» старший тренер Вадим Хамутцких.Тройка самых результативных игроков матча у «Белогорья» выглядела так: Роман Данилов — 14 очков, доигровщики Дмитрий Красиков (13 очков) и Марко Ивович (12 очков). В «Аркасе» самым результативным оказался диагональный Антонин Рузье. Несмотря на поражение своей команды, он же стал и самым результативным игроком матча — 15 очков.«Мы совершили очень много ошибок. А у „Белогорья“ оказалась очень длинная скамейка. Соперник сегодня лучше нас. [...] Я считаю, что спорт должен быть вне политики, очень жаль, что команда не смогла приехать к нам (речь об отказе российский волейбольных клубов в первых числах декабря лететь в Турцию на игры с местными командами в связи с крушением российского Су-24 на турецко-сирийской границе — прим. ред.)», — рассказал журналистам главный тренер «Аркаса» Гленн Хоаг. Эта победа в Лиге чемпионов 2015–2016 сезона для белгородцев становится третьей — и все три со счётом 3:0. «Белогорье» остаётся лидером группы «А», несмотря на одно техническое поражение. Подопечные Вадима Хаму