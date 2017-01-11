В Белгороде пройдут соревнования по уличному футболу среди журналистов

В субботу, 21 января, в 11 часов в спортивном зале «Технолога» Белгородская Федерация футбола проведёт футбольный фестиваль среди сотрудников региональных СМИ. Журналисты будут соревноваться в уличном футболе 2×2 на специальных площадках Street Wise Soccer с мягкими бортам. Время каждой игры — от 3 до 10 минут.
Заявки на участие нужно подать в день соревнований (скачать заявку можно здесь — прим. ред.). Организаторы предупреждают, что ответственность за здоровье игроков и наличие медицинских противопоказаний к игре в футбол несёт представитель команды. В заявке нужно указать не больше двух игроков разного пола и одного представителя от каждого СМИ, также нужно придумать оригинальное название для команды. На игроках должна быть одежда одинакового цвета.
— После того, как каждая команда сыграет по 3-5 игр, всех наградят памятными медалями и выберут пять лучших игроков турнира. А после игр выпьем по бокалу шампанского и с хорошим настроением будем ждать следующей такой встречи, — рассказал вице-президент БРОО «Федерация футбола» Денис Шпилёв.
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