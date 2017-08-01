О чём рассказал журналистам генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Максимально коротко

Про российский рынок мобильной связи
Российский рынок мобильной связи сейчас жёстко конкурентный и стагнирующий. В прошлом году было продано, если я не ошибаюсь, 125 миллионов SIM-карт, из них новым абонентам — 3-4 миллиона. У каждого человека, включая детей и стариков, уже есть одна или две SIM-карты.
Можно сказать, что в пылу жёсткой и бескомпромиссной конкурентной борьбы за новых абонентов рынок с точки зрения операторов был разрушен. Теперь есть небольшой отскок, когда большая тройка операторов (речь идёт об МТС, «Билайне» и «МегаФоне» — прим. ред.) начала отказываться от безлимитных тарифов. Кстати, Россия входит в пятёрку стран по дешевизне мобильных тарифов. С точки зрения потребителя — всё хорошо: вы получаете шикарное покрытие и последние технологии по приемлемым ценам.
Про возможную отмену роуминга внутри России
— За 14 дней, которые нам предоставили, это просто физически сделать невозможно. Tele2 не согласна с предупреждением ФАС по внутрисетевому роумингу. Цены на внутрисетевой роуминг у Tele2 экономически обоснованы, поскольку у нас есть себестоимость этих услуг. Для исполнения предписания ФАС нужно корректировать законодательство в области связи, правила построения сетей и пропуска трафика.
Аналогичная история есть в Евросоюзе — там к ней готовились пять лет. У нас решили, что то же самое можно сделать за две недели.
Вторая тема: мы не совсем поняли, о чём нас конкретно попросили. Есть, например, пенсионеры, которые живут у себя в деревне и платят за связь небольшую сумму. Есть активные люди, которые постоянно путешествуют и звонят по всему миру. Получается, что согласно законопроекту активные люди больше не будут платить за то, что они звонят в поездках. Фактически эти затраты перераспределят между всеми абонентами, в том числе и между пенсионерами в деревне. Ещё аргумент: траты на внутрироссийский роуминг люди почти не замечают. Услуги передачи данных в поездках по России абоненты Tele2 получают согласно условиям домашнего региона: мегабайты или расходуются из пакета или оплачиваются по домашним тарифам, интернет-трафик в популярных соцсетях и мессенджерах также бесплатен, как и в домашнем регионе.
Для оператора в сумме это большие деньги, но для каждого человека — это незначительные суммы. Мы, операторы, не видим альтернатив, как заместить эти деньги [другим образом], кроме как поднять для всех цены.
Про «пакет Яровой»
— Вы должны понимать, что если государство не будет это как-то финансировать, то в конечном счёте за всё заплатит оператор и его абонент. А затраты там для операторов неподъёмные — если делать всё, как там сейчас написано, то средний чек с 300 рублей может подняться и до 900. Дискуссия о законе идёт уже год, частично постфактум. Закон быстро принимали, а теперь, когда приняли, начали обсуждать. Этот закон декларирует, что делать. Но как делать — всё это будет описано в подзаконных актах, которых ещё нет. Мы надеемся, что отрасль услышат. Вопрос ещё в том, чтобы дискуссия к чему-то приводила.
Про SIM-карты, которые выдаёт «Вконтакте»
— Фактически мобильная связь от «ВКонтакте» — это только бренд. Там нет никакой технологической инфраструктуры, так как соцсеть закупает её у «МегаФона». Tele2 такое же делает с «Тинькофф-банком».
В России есть четыре телеком-оператора. Помимо них, в мире есть куча других брендов, которые занимают гораздо больше места в жизни человека. Этим брендам проще привлечь к себе абонента, ведь он уже любит и уважает их. Это современный тренд на рынке, когда какая-то известная компания закупает всё оборудование у телеком-оператора и от своего имени продаёт услуги связи, используя нашу сеть.
В России пока не развит шеринг, когда на одной сети живёт несколько операторов, и сейчас у каждого оператора полностью своя инфраструктура. А в Европе это уже есть. Там в каждой стране есть 3-4 оператора, при этом если посмотреть бренды, которые продают телеком-услуги, — их сотни.