В ​Tele2 рассказали, куда чаще всего уезжали их абоненты на новогодние каникулы

Альтернативный мобильный оператор Tele2 опубликовал статистку, в которой подводит итоги пользования услугами в роуминге на новогодних каникулах. По сравнению с прошлым годом, голосовой трафик в международном роуминге с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года увеличился на 12 процентов.
В компании рассказывают, что за время зимних каникул клиенты Tele2 посетили 157 стран мира, включая Парагвай, Зимбабве и Замбию. Однако самой популярной страной у абонентов стала Беларусь.
— Большинство белгородских абонентов Tele2 также предпочли проводить свои новогодние каникулы в Беларуси. Помимо этого, в список самых популярных стран, которые жители Белгорода посетили в первую неделю 2017 года, вошли Украина, Германия, Польша, Азербайджан, Испания, Таиланд, Великобритания, Нидерланды и Вьетнам, — пояснили в пресс-службе Tele2.
В пресс-службе компании отмечают, что за девять дней белгородцы в поездках по России в сумме наговорили по телефону на 1 340 часов и отправили 10 446 SMS. Но мобильный интернет внутри страны всё равно популярнее, чем звонки: в праздничные дни абоненты скачали почти в три раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали клиенты из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга.
— Популярность мобильного интернета среди клиентов Tele2 в роуминге растёт год от года. Это объясняется тем, что наши абоненты могут заходить в сеть из разных уголков России по ценам домашнего региона. А для тех, кто отправляется в путешествие в другие страны, мы готовы предложить сразу две услуги — «Интернет за рубежом» и «Интернет не отдыхает». Они отличаются количеством включённого интернет-трафика и размером абонентской платы. Остаётся только выбрать наиболее выгодное предложение Tele2 для себя, чтобы быть на связи с друзьями и родными, не думая о потраченных деньгах на общение в роуминге, — рассказал Сергей Чекунов, коммерческий директор белгородского филиала Tele2.