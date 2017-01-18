​Tele2 подвела итоги года

Альтернативный мобильный оператор Tele2 подвёл итоги 2016 года. В прошлом году компания отметила первый год работы в Москве и Московской области, где сотовое покрытые оператора составляет 97 процентов. Помимо этого оператор запустил сеть 4G в нескольких регионах России, среди них: Воронежская, Иркутская, Ростовская области и Краснодарский край.
Также оператор запустил собственную линейку брендированных смартфонов, которые вошли в десятку самых продаваемых в России. В будущем оператор собирается создать единую экосистему с телевидением, музыкой и мобильной коммерцией.
— В 2017 году на телекоммуникационном рынке произойдут весомые изменения. Tele2 начнёт формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и другие услуги на базе мобильной связи — вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году, — рассказала Сергей Эдвин, генеральный директор Tele2.
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