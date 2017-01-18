​Tele2 подвела итоги года

Деньги на лечение тяжелобольных детей можно перечислить на специальный счёт или положить в урны, которые находятся в кинотеатрах и торговых центрах. В Белгороде 4 ноября стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Её главная особенность — в этом году она будет длиться целый месяц, а не один день, как было раньше. Мэр Константин Полежаев на открытии акции, фото пресс-службы администрации Белгорода— Акция проходила в стране с 1911 года. Она была направлена на сбор средств для лечения больных туберкулёзом. Возрождён «Белый цветок» через сто лет сначала в Крыму, затем в Москве, и постепенно к ней приобщились около 20 городов России, в числе которых и Белгород, — на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора Фонда святителя Василия Великого Михаил Косачёв. Помощь окажут пяти тяжелобольным детям из малообеспеченных семей. Минимальная сумма, которая требуется для их лечения, — 3 миллиона рублей. Если за месяц соберут больше денег, то помогут и другим детям, нуждающимися в дорогостоящем лечении. В течение месяца в городе на различных площадках будут проводить благотворительные концерты, в кинотеатрах и крупных торговых центрах установят урны для сбора денег, а на улицах волонтёры будут также собирать деньги в небольшие урны. — Нами определено 22 места в городе, где 63 волонтёра (которых будет отличать символика акции — зелёная манишка с белым цветком, возможно кепка, если будет позволять погода, значок) будут собирать средства в урны, которые опечатаны и опломбированы, — рассказал руководитель городского управления молодёжной политики Владимир Мерзликин. Также детям можно помочь перечислив деньги на внебюджетный счёт МБУ «Центр социальных выплат» с указанием назначения платежа «Белый цветок». Реквизиты МБУ «Центр социальных выплат»: Директор Скаржинская Светлана Викторовна, действует на основании Устава Адрес 308000, город Белгород, улица Князя Трубецкого, 62 Телефон 7 (4722) 33-30-83 Факс 7 (4722) 33-39-65 E-mail csvbelgorod@mail.ru Получатель КФБО города Белгорода (МБУ «Центр социальных выплат») Назначение платежа «Белый цветок» Лицевой счёт 20873223718 КВФО 2 КБК 87300000000000000180 Код субсидий 0000000 БИК 041403001 ИНН 3123087159 КПП 312301001 ОКТМО 14701000001 Расчётный счёт 40701810814033000001 в Отделение Белгород г. Белгород Акция завершится благотворительным марафоном в ДК «Энергомаш» в начале декабря. О точечном расширении зон платных парковок, по словам руководства Белгородского парковочного пространства, попросили сами жители. В Белгороде на публичных слушаниях проекта городского бюджета на 2017 год директор Белгородского парковочного пространства Олега Михалин рассказал о точечном введении ещё нескольких платных парковок в следующем году. Это, по его словам, позволит белгородцам и гостям города более комфортно посещать различные учреждения. Возле детской городской поликлиники № 1 на Попова 24а бесплатное время для парковки составит вообще два часа — об этом якобы мэрию попросили сами жители. — Жители домов № 81, 83 и 85 на улице Победы собрали подписи, чтобы мы расширили там зону платных парковок. К нам обратился Белгородский госуниверситет, чтобы сделали платную парковку в районе «Белэкспоцентра». Ещё на Костюкова 1, 1а, 2 и 3, в районе магазина «Океан», мы сделаем платную парковку, чтобы снизить транспортную нагрузку в этом месте, — цитирует директора Белгородского парковочного пространства Олега Михалина «БелПресса». Время для бесплатной парковки возле «Белэкспоцентра» и «Океана» составит 45 минут. Напомним, что после двух этапов ввода в областном центре платных парковок в городе для водителей стали доступны 2 206 парковочных мест на плоскостных закрытых парковках и парковочных карманах. Так 1 июня 2016 года, например, в Белгороде заработали платные парковки на улицах Преображенской, Николая Чумичова, Победы, Князя Трубецкого, Белгородского Полка, 50-летия Белгородской области, Попова, Вокзальной, на проспекте Славы, Белгородском и Гражданском проспектах, на Народном и Свято-Троицком бульварах. Подробный список платных парковок доступен на сайте Белгородского парковочного пространства. Первые полчаса парковки — бесплатные, один час парковки — 30 рублей.За десять месяцев 2016 года горбюджет с платных парковок получил около 9 миллионов рублей. Льготниками признали 2 575 инвалидов, 286 многодетных семей и одного участника Великой Отечественной войны. По планам, в 2017 году парковки принесут бюджету уже 19,5 миллиона рублей, а штрафы за парковки — 18 миллионов рублей, в 2018 году — 20,5 миллиона и 17,8 миллиона рублей соответственно, в 2019 году — 21,6 миллиона и 17 миллионов рублей. Теплосетевая компания начинает ремонт и проверку коммуникаций в домах, подключенных к котельным «Западная» и «СМР-2». С 10 по 30 мая в Белгороде отключат горячую воду в многоэтажках на нескольких улицах. В мэрии пояснили, что компания «Квадра» в этот период будет проводить испытания и ремонт тепловых сетей, подключенных к котельным «Западная» и «СМР-2».С 10 по 25 мая горячую воду отключат в домах на Харьковской горе на улицах Щорса, 1–37, 2–10, 5 Августа, Костюкова, Мокроусова, Королёва, 5–37, 16–22, Губкина, 2–26, 1–15а, Железнодорожной, Кирпичной, Дегтярёва, Апанасенко, Комсомольской, Академической, Механизаторов, 10, Красноармейской, 2а, а также на проспекте Ватутина, 1–25, 2–8, тупике Кирпичном, переулках Щорса, Харьковском, Апанасенко и бульваре 1-го Салюта.С 17 по 30 мая горячую воду отключат в домах в северной части города: на проспекте Богдана Хмельницкого, 106–116, улицах Некрасова, 8а–26, 13–27, Садовой, 116–118г, 19–67, Студенческой, 2–12. Участие в семинаре бесплатное. В пятницу, 18 марта, в Белгородском госуниверситете пройдёт семинар по проектному управлению. Его проведёт ведущий консультант-методолог и руководитель проектов в группе компаний «Проектная ПРАКТИКА», сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA Владимир Полковников. — Возможность получить новые знания будет у собственников компаний, руководителей проектных офисов, руководителей и менеджеров проектов, участников проектных групп, директоров по инновациям, генеральных, коммерческих, IT-директоров, директоров по развитию. Они познакомятся с опытом ведущих специалистов страны, получат актуальные знания о трендах развития проектного управлении от ведущих экспертов, — пояснили в Высшей школе управления НИУ «БелГУ».Встреча начнётся в 11:00 в 101 аудитории 14 корпуса НИУ «БелГУ». Участие бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (4722) 24-54-74 или электронной почте msemibratskiy@gmail.com.Справка «Фонаря»IPMA — Международная ассоциация управления проектами, которая объединяет национальные ассоциации по всему миру. Всего в IPMA входят 55 стран, а сама организация была создана в 1965 году. В России IPMA представлена Ассоциацией управления проектами (СОВНЕТ). В Октябрьском районном суде Белгорода продолжается рассмотрение дела бывшего врача-хирурга городской больницы № 2 Ильи Зелендинова, обвиняемого в убийстве пациента. В качестве свидетеля на процесс были приглашены бывший главврач учреждения, депутат горсовета Владимир Луценко и заместитель главврача Олег Замулин. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев следил за ходом допроса руководства больницы. Владимир Луценко сообщил судье, что сейчас он безработный, и пояснил, что руководил больницей десять лет: с 12 сентября 2005 года до 11 января 2016 года. Бывший главврач рассказал, что узнал о случившемся в больнице от заместителя по хирургической помощи Олега Замулина, который позвонил ему около 22:30 и сообщил об инциденте.— Я собрался и в течение десяти минут прибыл на работу, — сообщил депутат горсовета. — Причина конфликта, его виновники вам стали известны на тот момент или со временем? — спросила помощник прокурора Ольга Хоботкина.— Были известны и со временем тоже стали известны. Когда я прибыл в больницу, там уже были сотрудники полиции. Замулин мне всё подробно рассказал, мы поднялись в реанимацию, там уже констатирована смерть была (Вахтина — прим. ред.). Потом я спустился в приёмное отделение хирургического корпуса, затем мы встретились с женой погибшего…— А с Зелендиновым когда встретились?— Уже после того, как с женой встретились. Когда уже было понятно всё.Луценко объяснил, что не потребовал с Зелендинова никаких объяснений, потому что на тот момент «уже все обстоятельства дела установили», и «там уже были работники полиции». — Я его отстранил от работы и заявление об уходе взял, поскольку понятно (было — прим. ред.), что поступок не совместимый с дальнейшим пребыванием (в больнице — прим. ред.), в том числе и на дежурстве. — Скажите, вами проверялась каким-то образом достаточность проведённых Вахтину реанимационных мероприятий? Кем они были оказаны, кто что делал?Луценко молча смотрел в пол.— Служебная проверка была назначена или вы лично проверяли документацию? — переформулировала вопрос Хоботкина.— Документацию мы прочитали, а нужную оценку не успели уже дать, — выдавил из себя бывший главврач.Адвокат Ирина Лочканова поинтересовалась, поступали ли жалобы на Зелендинова от пациентов.— Устных и письменных жалоб до этого не было, — ответил Луценко. — Это можно проверить по документации.Защитник Зелендинова Сергей Амфитеатров задал противоположный вопрос — били ли пациенты медицинский персонал? Владимир Луценко тяжело вздохнул.— Мы по этому поводу обращались в милицию. Буквально за полгода до этого у нас на рабочем месте избили лор-врача, женщину.— Женщину? — уточнил Амфитеатров.— Да. В досудебном порядке вину признал тот, кто избил. Выплачивал моральную компенсацию. Вообще инциденты эти известны. При наличии жалоб мы обращались в милицию.— Таких жалоб было много?— Я не могу сказать, много или мало. Вы же и сами знаете, если пьяных привозят, то половина случаев — конфликт. Адвокат уточнил, какие есть возможности у больницы по охране учреждения.— Меры изоляции и воздействия на дебоширов имеет только полиция. Функции охраны ограничены.— А сколько охранников одновременно находятся в больнице?— Три человека.— А корпусов сколько?— Три.— А ворот сколько у вас?— Двое ворот.— На каждых воротах по охраннику?— Да.— И кроме этих двух остаётся только один?— Да. — Нет вопросов, ваша честь, — закончил допрос Амфитеатров. Лочканова уточнила, кто вызывал полицию после ин