В России могут отменить внутрисетевой роуминг. Это правда?

В Белгороде Олеся Шкреба и Артём Тимофеев организовали #Курсговорунов, на котором они учат искусству публичного выступления. Как «превратить» голос домовёнка Кузи в голос состоятельного взрослого человека, почему быть в образе важно не только актёру, но и любому человеку, выступающему публично, как не отталкивать от себя собеседника, — «Фонарю» рассказали организаторы курсов. — Леся, Артём, объясните, что такое #КурсГоворунов? Олеся Шкреба — Наш курс — это месяц занятий ораторским искусством и актёрским мастерством. Каждую неделю проходят два практических занятия и одно отчётное, где мы постепенно выводим группу на новый уровень владения собой. Важно понимать, что публичное выступление — это не «чистое искусство», не болтология со сцены, а инструмент: как рассказать о своём проекте, как презентовать идею или компанию, как вести переговоры. Как быть собой и выглядеть в глазах аудитории не городским сумасшедшим, а приличным человеком. Артём Тимофеев и Леся Шкреба, фото vk.com/kursgovorunovАртём Тимофеев — «Курс говорунов» — это возможность научиться владеть собой во время диалога, находить нужные слова, структурировать речь и в конце концов доносить смысл до других людей. Сегодня люди чаще потребляют смыслы, а нужно их производить. И когда ты находишься в процессе созидания, а не потребления, тогда ты и получаешь максимум удовольствия от жизни. — Чему вы учите на занятиях? О. Ш. — Я веду блок публичных выступлений. Сначала мы учимся работать с голосом, потому что это важно! Ненавижу плоские, гнусавые, детские, ненастоящие голоса. Их слушателю тяжело воспринимать. Голос и человек — это единое целое, поэтому нелепо выглядят люди, которые сами большие и сильные, а голос — как у домовёнка Кузи. На февральском курсе к нам пришла барышня, которой 30 лет. А голос — как у задорной девчонки из младшей школы. И мы месяц работали, чтобы вытащить из нашей курсантки взрослого человека, чтобы взрослый человек стал главнее ребёнка. И когда у нас это получилось, радовалась вся команда — сложился новый образ, гармоничный, приятный. Кроме работы с голосом, я учу структурировать выступление. Структура — это скелет. А без скелета человек распадается, превращается в набор для шашлыка. Учу, как делать выступление понятным и запоминающимся. Как общаться с публикой. Как держать себя в руках и быть командующим парадом — оратор всегда лидер. Хотя бы во время своего двухминутного выступления ты — лидер, и ты ответственен за всё, что происходит вокруг. А. Т. — Моя дисциплина условно называется «Актёрское мастерство», хотя понятно, что до настоящей актёрки дело не доходит. Мы начинаем с простого: как понимать своё тело, как заставить руки работать, а не поглаживать пузико, как из пустого взгляда сделать живые глаза, которые будут приковывать внимание. Мы постоянно разбираемся, что же такое сцена, как себя на ней вести, где заканчивается наша жизнь в образе и начинается безобразное (во всех смыслах) существование. Учимся насыщать свою речь качественным юмором и яркими образами. Кажется, что это всё очень легко и всем известно, но стоит выйти на площадку — и появляются зажимы, которые ты сам не замечаешь. Или ты даёшь своими действиями какой-то ложный посыл публике. У нас один курсант построил своё выступление на фразе «Невозможное возможно», и где-то в середине речи он снимает пиджак, аудитория ждёт, что вот сейчас пойдёт жара — он встанет на руки или начнёт танцевать нижний брейк, но нет! Он просто снял пиджак. Все такие действия нужно заранее планировать и отслеживать. Да, даже коротенькое выступление требует режиссуры. — Кому нужен #КурсГоворунов? А. Т. — Он нужен людям, которые, в первую очередь, боятся пробовать новое в жизни. Мы не делаем ничего сверхъестественного, не учим стоять на голове или петь арии из оперы «Тоска». Но ты совсем по-другому начинаешь смотреть на голос, с которым ты живёшь, на тело, в котором ты живёшь, и на свой образ мышления. О. Ш. — Да, слово вытачивает личность. Что ты думаешь и что ты говоришь? Это определяет твою жизнь. Люди любят винить других в своих неудачах — семью, работодателей, «судьбу» или что ещё — и при этом редко задумывается о том, что говорят и как говорят. Стоит только чуть закинуть голову назад — и всё, удачных переговоров не получится: ты поставил себя выше собеседника. Сказал: «То есть вы говорите, что…» — и оттолкнул от себя собеседника. Мы скрупулёзно разбираемся с такими мелочами: каждый день участники получают письменное задание и прописывают свои истории, презентации, мотивационные выступления. И после месяца ежедневной практики получаешь результат. Поэтому наш курс полезен всем, кто общается с другими людьми. Особенно тем, кто говорит много и чаще полагается на импровизацию, не готовит свои выступления — тут самое мракобесие: слов много, смысла мало. Трата времени — а это один из ценнейших ресурсов человека. Фото vk.com/kursgovorunov— И как попасть в команду? О. Ш. — Мы берём на курс 20 человек, не больше. Нужно отправить свою заявку через гугл-форму и оплатить курс (стоимость курса — 6 тысяч рублей — прим. ред). Один счастливчик выигрывает участие за репост в Instagram. После очного отбора — на этот курс отбор мы проведём 3 апреля — мы берём двух так называемых «бюджетников»: люди проходят курс за один рубль. На февральский курс нескольких участников мы взяли по бартеру. Всё подробно расписано на сайте shkreba.ru. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-137202201_26", -137202201, 26, 'SScgmxWFMmLwaQEimTiHQv1XKw', {width: 512})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — Участников февральского курса не смутил ваш возраст? А. Т. — Первую неделю очень смущал — мне 25, Лесе 24. Пожалуй, только Дарья Косова (преподаватель этикета — прим. ред.) в нас не сомневалась — видела нашу работу на других тренингах и площадках. Но мы никому не стали доказывать, что мы знаем, что делаем, что у нас мощный опыт — мы просто делали то, что считали нужным. И просили курсантов просто нам поверить и временами бездумно выполнять упражнения. И уже на первом отчётном занятии курсанты почувствовали, что стали говорить лучше, чем четыре дня назад. А в последний день были такие крутые выступления, что курсантов сразу можно было отправлять на TEDex в Москву. О. Ш. — Сомневаться надо во всём, только в разумных пределах. Так развивается критическое мышление, а без него тяжело строить хорошую речь. На правах рекламы Указ президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Владимир Путин снял с должности начальника белгородского УМВД Виктора Пестерева и назначил его начальником управления МВД по Вологодской области. Указ президента от 6 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. 53-летний генерал-майор полиции руководил региональным управлением с 2010 года. Участники должны будут на время ответить на билеты ПДД, показать фигурное вождение и представить творческий номер, посвящённый безопасности дорожного движения. В Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября пройдёт всероссийский конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди». Белгородскую область на нём представят инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Оксана Ивашова и доцент БГТУ имени Шухова Елена Прохорова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. На соревнованиях водителям нужно будет показать свои знания правил дорожного движения, в творческой форме рассказать о безопасности дорожного движения и показать фигурное вождение по усложнённой программе. — Такого количества женщин-водителей в одном месте редко увидишь. В прошлом году собрались до 80-и команд. Было очень сложно. Приходилось соревноваться с профессионалами: таксистками, инструкторами по вождению, сотрудниками полиции. Идея конкурса «Женщины за порядок на дороге» привлекает разные категории автолюбительниц, среди них есть даже домохозяйки, — цитируют на сайте БГТУ имени Шухова Оксану Ивашову, дважды участвовавшую в конкурсе «АвтоЛеди». Для преподавателя специальных дисциплин кафедры эксплуатации и организации движения автотранспорта Елены Прохоровой это будут дебютные соревнования. Прохорова, помимо профессиональной деятельности, сейчас учится вождению на кроссовом мотоцикле и будет сдавать на права на категорию А. График работы организации изменили из-за перехода на новое программное обеспечение. Со 2 февраля 2016 года изменился график работы отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подразделение будет работать шесть дней в неделю с понедельника по субботу включительно без перерыва. С понедельника по пятницу включительно документы можно подавать с 8:00 до 17:00. В субботу — с 8:00 до 16:00.Изменение графика работы объясняется переходом на новое программное обеспечение. Журналист «Фонаря» узнал у белгородских программистов и разработчиков, можно ли придумать что-то новое в мире IT, находясь в небольшом городе. История двух сервисов и одного изобретения, которые сделали белгородцы. Объясняем, как они работают. Сервис Palm.taxi Кто? Павел Беляев (29 лет) закончил БГТУ имени Шухова, стал инженером-программистом и основал Palm.taxi — сервис для вызова такси в Белгороде. Что придумал? Проект фактически копирует идею известных сервисов Uber и «Яндекс. Такси», с помощью которых через телефон можно вызвать такси, но с учётом того, что частный извоз в регионах работает совершенно по другому принципу, и тот же Uber в реальных условиях небольшого регионального города в принципе не смог бы работать. Как работает? Если грубо, то Palm.taxi — это аналог Uber. Команда Павла Беляева взяла за основу идею американской компании, но не скопировала её, а попыталась модернизировать алгоритм приложения, чтобы оно могло эффективно работать в небольших городах, подобных Белгороду. Новый дизайн приложения Palm.taxi Именно поэтому сейчас Palm.taxi даже не берёт комиссию с водителей, а были периоды, когда им даже доплачивал. Сейчас проект убыточный и живёт за счёт средств учредителей. На вопрос, зачем он ввязался в такую невыгодную авантюру, — разработчик искренне
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четверг, 27 июля

В России могут отменить внутрисетевой роуминг. Это правда?

Корреспондент «Фонаря» обратился к представителям трёх мобильных операторов с просьбой прокомментировать требование ФАС уравнять роуминг для абонентов разных тарифов.

В России могут отменить внутрисетевой роуминг. Это правда?

Что произошло?

17 июля Федеральная антимонопольная служба потребовала от четырёх крупнейших российских сотовых операторов уравнять плату за разговоры для абонентов с разными тарифами в роуминге по стране. Ведомство решило, что в прежних условиях роуминга есть признаки нарушения закона «О защите конкуренции». В сообщении ФАС говорилось, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше разница между тарифами на услуги сотовой связи дома и в поездках по стране. По мнению представителей ведомства, подобная разница не обоснована ни экономически, ни технически. Согласно предупреждению, четвёрка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

— На исполнение требований ФАС у операторов есть 14 дней: к началу августа они должны предупредить абонентов о смене тарифов, а затем, ещё через 10 дней, запустить новые правила в действие, — сообщает meduza.io.

Что это значит?

Глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева говорит, что пока полностью могут отменить только внутрисетевой роуминг. Если это случится, то абоненты, которые пользуются сетью своего мобильного оператора за пределами домашнего региона, не будут дополнительно платить за услуги в роуминге.

Как отреагировали на требование ФАС мобильные операторы?

«Фонарь» обратился за комментариями в пресс-службы мобильных операторов, чтобы выяснить, что изменится для абонентов после исполнения требований ФАС, и как на эти требования отреагируют в самих компаниях, предоставляющих услуги сотовой связи.

— Для абонентов «МегаФона» безроуминг при поездках по России давно уже наступил — большинство из них пользуются пакетными предложениями. Это значит, что стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от домашнего региона. Более того, наши клиенты могут подключить дополнительные опции для удобства общения. Мы пока не до конца понимаем позицию ФАС в этом вопросе, будем изучать текст предупреждения, — говорит PR-директор Кавказского филиала компании «МегаФон» Ольга Игошкина.

Представители Tele2 и МТС пока отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Позже, 24 июля, операционный директор «МегаФона» Анна Серебрянникова заявила, что невозможно отменить внутрисетевой роуминг за две недели.

— Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жёсткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке, — цитирует Анну Серебрянникову ТАСС.

Операционный директор заявляет о миллиардных убытках для компании. Другие операторы, по словам Серебрянниковой, находятся в таком же положении, но не готовы подавать совместный иск.

На сайте УФАС по Белгородской области разместили специальный опрос, в аннотации которого говорится, что ведомство подозревает «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства и повышении тарифов на услуги связи в международном роуминге. Пользователи предлагают ответить на несколько десятков вопросов о пользовании услугами связи в домашних регионах и за их пределами. Пройти опрос можно тут.

Никита Поников

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#Мегафон #МТС #Tele2 #Билайн #УФАС по Белгородской области #мобильные операторы
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