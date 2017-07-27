В России могут отменить внутрисетевой роуминг. Это правда?

Что произошло?
17 июля Федеральная антимонопольная служба потребовала от четырёх крупнейших российских сотовых операторов уравнять плату за разговоры для абонентов с разными тарифами в роуминге по стране. Ведомство решило, что в прежних условиях роуминга есть признаки нарушения закона «О защите конкуренции». В сообщении ФАС говорилось, что чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше разница между тарифами на услуги сотовой связи дома и в поездках по стране. По мнению представителей ведомства, подобная разница не обоснована ни экономически, ни технически. Согласно предупреждению, четвёрка мобильных операторов связи должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.
— На исполнение требований ФАС у операторов есть 14 дней: к началу августа они должны предупредить абонентов о смене тарифов, а затем, ещё через 10 дней, запустить новые правила в действие, — сообщает meduza.io.
Что это значит?
Глава управления по контролю над IT и связью ФАС Елена Заева говорит, что пока полностью могут отменить только внутрисетевой роуминг. Если это случится, то абоненты, которые пользуются сетью своего мобильного оператора за пределами домашнего региона, не будут дополнительно платить за услуги в роуминге.
Как отреагировали на требование ФАС мобильные операторы?
«Фонарь» обратился за комментариями в пресс-службы мобильных операторов, чтобы выяснить, что изменится для абонентов после исполнения требований ФАС, и как на эти требования отреагируют в самих компаниях, предоставляющих услуги сотовой связи.
— Для абонентов «МегаФона» безроуминг при поездках по России давно уже наступил — большинство из них пользуются пакетными предложениями. Это значит, что стоимость услуг связи в поездках по России не отличается от домашнего региона. Более того, наши клиенты могут подключить дополнительные опции для удобства общения. Мы пока не до конца понимаем позицию ФАС в этом вопросе, будем изучать текст предупреждения, — говорит PR-директор Кавказского филиала компании «МегаФон» Ольга Игошкина.
Представители Tele2 и МТС пока отказались комментировать сложившуюся ситуацию.
Позже, 24 июля, операционный директор «МегаФона» Анна Серебрянникова заявила, что невозможно отменить внутрисетевой роуминг за две недели.
— Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жёсткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке, — цитирует Анну Серебрянникову ТАСС.
Операционный директор заявляет о миллиардных убытках для компании. Другие операторы, по словам Серебрянниковой, находятся в таком же положении, но не готовы подавать совместный иск.
На сайте УФАС по Белгородской области разместили специальный опрос, в аннотации которого говорится, что ведомство подозревает «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства и повышении тарифов на услуги связи в международном роуминге. Пользователи предлагают ответить на несколько десятков вопросов о пользовании услугами связи в домашних регионах и за их пределами. Пройти опрос можно тут.