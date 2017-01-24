​Абоненты Tele2 позвонили больше 180 тысяч раз в первые минуты Нового года

За первые 15 минут Нового года абоненты Tele2 позвонили больше 180 тысяч раз. Альтернативный оператор мобильной связи опубликовал статистику телефонных разговоров в новогоднюю ночь.
Всего за сутки клиенты компании отправили свыше 400 тысяч сообщений и позвонили около 255 тысяч раз. Общая продолжительность всех телефонных разговоров с 31 декабря по 1 января составила более 32 миллионов минут, или почти 61 год разговоров без перерывов. Напомним, что ранее оператор подвёл итоги года и посчитал сколько его абоненты разговаривали за границей во время новогодних праздников.
— Самый лучший подарок, который мы могли сделать своим абонентам, — это качественная и бесперебойная работа сети в Новый год. Все клиенты Tele2 могли услышать родных и близких из любой точки Белгородской области. Увеличение нагрузки на базовые станции без последствий — результат работы нашей технической службы, которая начала готовить оборудование задолго до новогодней ночи. Надеемся, что абоненты Tele2 проведут в нашей сети ещё не один праздник, — прокомментировал Сергей Чекунов, коммерческий директор филиала Tele2 в Белгородской и Курской областях.
На правах рекламы