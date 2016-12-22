​Tele2 предоставит своим клиентам неограниченный интернет-трафик в приложении WhatsApp​

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика. Неограниченно можно пользоваться как приложением, так и интернет-версией мессенджера. Например, это можно делать на новом, фирменном смартфоне оператора Tele2 Maxi.
— Услуга «Плюс мессенджеры» включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками. Ранее Tele2 обнулила передачу данных в приложении WhatsApp на «тяжелых» пакетных тарифах. Таким образом, новая опция ориентирована на пользователей тарифов, которые не включают бесплатный трафик в мессенджере, — пояснили в пресс-службе Tele2.
Активировать опцию можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом — 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.
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