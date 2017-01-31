​Белгородцам напомнили об изменениях платы за незаконное использование электричества

Пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» напоминает, что с начала 2017 года изменился расчёт платы за незаконное электропотребление. В силу вступило постановлением Правительства РФ «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Например, если раньше собственник дома вмешивался в работу счётчика электроэнергии, то после проверки он оплачивал электричество по максимальному тарифу за то время, когда счётчик работал некорректно. Теперь электрики будут высчитывать среднее энергопотребление дома, где не работал счётчик, но умножать плату за электричество на десять.
— С первого января 2017 года в случае установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта определение стоимости похищенного объёма электроэнергии осуществляется на основании утверждённого региональными органами власти норматива потребления электроэнергии с применением повышающего коэффициента 10, а период расчёта может достичь трёх месяцев, — пояснили в пресс-службе компании.
Также в новом постановлении описаны признаки несанкционированного вмешательства в работу счётчика. Это могут быть нарушения его целостности, механические повреждения, отверстия и трещины. При этом в компании отмечают, что за прошлый год в области выявили больше 500 таких фактов, за что собственники заплатили в сумме 1,404 миллиона рублей.