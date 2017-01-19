​Владимир Путин поблагодарил работника белгородского предприятия за восстановление электроснабжения в Крыму

Владимир Путин поблагодарил Павла Ушакова, мастера бригады по эксплуатации Старооскольских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго», за восстановление электроснабжения в Крыму. Павел работал на полуострове во время режима чрезвычайной ситуации, когда энергосистему Крыма отключили от украинских линий электропередач.
Павел Ушаков вместе с другими рабочими мобильной бригады восстанавливал электричество в школах и жилых домах Севастополя.
— Ситуация на полуострове была сложная: уроки в школах длились по 30 минут, по упрощённой программе функционировали социальные учреждения, не хватало тепла, общественный электротранспорт не работал. Наша бригада занимались установкой резервных источников электроснабжения в школах. Принимали приходившее из других регионов оборудование, опробовали его, развозили по школам, детским садам, котельным — подключали. Самые большие проблемы были с котельными, которые работали на угле, — угольная пыль мешала ритмичной работе генераторов, и поэтому в отдельных случаях приходилось по несколько раз возвращаться на один и тот же объект, промывать фильтры и вновь восстанавливать подачу энергии, — рассказал Павел Ушаков.