Старооскольская администрация возместит ущерб автомобилисту, который повредил машину из-за ямы на дороге

Суд взыскал с администрации Староосскольского городского округа сумму ущерба, который понёс автовладелец из-за попадания автомобиля в дорожную выбоину. Авария произошла в марте 2017 года на автодороге Старый Оскол – «Стойленский ГОК». Водитель на автомобиле Skoda Octavia попал в яму на дороге и повредил свою машину. Стоимость ремонта машины составила около 50 тысяч рублей.

Владелец иномарки потребовал взыскать деньги за восстановление машины с администрации округа, так как этот участок дороги находится в собственности мэрии. Экспертиза установила, что причиной повреждений автомобиля действительно стала дорожная яма, размеры которой значительно превышали пределы допустимого: ширина выбоины составляла 160 сантиметров, длина — 190, а глубина — 25.

В итоге суд признал требования мужчины о возмещении ущерба обоснованными и взыскал с администрации полную стоимость восстановительного ремонта.

Напомним, что это уже не первый такой случай в Старом Осколе: в 2015 году суд уже взыскивал с городской администрации более 100 тысяч рублей в пользу автомобилиста, чья машина также пострадала из-за ямы на дороге. На плохие дороги жаловалась даже певица Лолита, а в августе этого года уже бывший глава администрации Александр Гнедых получал представление прокуратуры из-за плохих дорог, так как ведомство посчитало, что мэрия ненадлежащим образом следит за безопасностью дорожного движения в округе.