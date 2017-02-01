​Белгородская область получит почти 400 миллионов рублей на строительство новых школ

Белгородская область получит 392,3 миллиона рублей на создание новых школьных мест. Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое распределяет субсидии на софинансирование образовательных программ в регионах России. Всего на эти цели предусмотрено 25 миллиардов рублей.
Субсидии выделяются по программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы, которая входит в план Минобрнауки по «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы.
На равне с Белгородской, Воронежская и Курская области получат 560,7 и 246,6 миллионов рублей соотвественно. Самое большое софинансирование получат Чеченская Республика (1,29 миллиарда рублей), Республика Дагестан (1,25 миллиардов рублей) и Ингушетия (1,07 миллиарда рублей).