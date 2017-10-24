Прокуратура Белгорода прокомментировала распоряжение о запрете для водителей «скорой» превышать скорость в экстренных случаях

Прокуратура Белгорода проверила распоряжение главного врача станции скорой помощи, который запретил водителям превышать допустимую скорость при выполнении экстренных вызовов к больным. В ведомстве заявили, что руководство учреждения должно было обжаловать штрафы ГИБДД, а не заставлять водителей в неотложных ситуациях соблюдать правила движения.

Как сообщает издание «БелПресса», со 2 по 30 мая этого года машины скорой помощи получили шесть штрафов за превышение скорости. Во всех случаях автомобили ехали с проблесковым маячком и сиреной. Согласно правилам дорожного движения при выполнении неотложных вызов, водители могут нарушать скоростной режим.

Станция скорой помощи не обжаловала штрафы, хотя могла это сделать. Кроме того, учреждение вовремя не погасило задолженность. Станцию привлекли к административной ответственности, после чего и появилось распоряжение.

— По всем фактам выявленных нарушений в адрес главного врача ОГБУЗ «Станция скорой помощи города Белгорода» внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, охраны жизни и здоровья граждан, которое находится в стадии рассмотрения, —приводит слова представителей прокуратуры «БелПресса».

Журналисты отмечают, что из-за неверных действий станция должна из собственного бюджета оплатить 12 штрафов.

Справка «Фонаря»

В начале октября блогер Сергей Лежнев опубликовал на своей странице фотографию распоряжения главного врача «Станции медицинской помощи Белгорода», который запретил водителям при выполнении экстренных вызовов к больным превышать скорость.

В пресс-службе департамента здравоохранения и соцзащиты населения области прокомментировали «Фонарю», что документ выпустили после того, как увеличилось число штрафов.

— Отметим, что данная мера была временной и направлена исключительно для усиления контроля. Также отметим, что данный акт имел техническую недоработку в виде пропуска в тексте частицы «не», из-за чего документ получил неоднозначное трактование, — рассказали в пресс-службе департамента.

В настоящий момент, по информации ведомства, совместно с региональной Госавтоинспекцией прорабатывается вопрос о создании единой базы номеров автомобилей скорой помощи.