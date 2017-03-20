Для жителей микрорайона «Новая заря» проложили четыре километра оптоволокна для подключения к интернету

Дома жителей микрорайона «Новая Заря» в посёлке Разумный (расположен недалеко от микрорайона «Заря» на Крейде — прим. ред.) подключили к интернету. Для этого белгородский филиал «Ростелекома» проложил четыре километра волоконно-оптического кабеля. Теперь провести себе интернет смогут около 600 обладателей квартир в недавно построенном микрорайоне.
— Современная технология позволяет жителям микрорайона получать телекоммуникационные услуги высокого качества. Как показывает статистика первых дней подключения — потребность в услугах связи здесь очень высока. На сегодняшний день уже стали нашими абонентами более 100 семей, — пояснил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».
Сейчас сотрудники телефонизировали шесть домов по улице Вересковая, а ещё два дома по улице Культуры подключат к интернету этим летом.
В компании объясняют, что для подключения интернета абоненту надо позвонить по бесплатному номеру 8-800-1000-800. Подробности о тарифах и ценах на них можно узнать на сайте компании или в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».