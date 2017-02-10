​Виолончелист Борислав Струлёв предлагает художникам оформить его виолончель

В Белгородской филармонии 4 марта на закрытии фестиваля BelgorodMusicFest виолончелист Борислав Струлёв сыграет на инструменте, который будет оформлен победителями конкурса среди художников. Сам конкурс называется ARTCELLO.
Каждый желающий может прислать свою картину по лекалам виолончели, на которой будет играть известный музыкант. На закрытии фестиваля организаторы устроят концерт, который будет совмещён с выставкой работ победителей. Музыкант сыграет на виолончели, которая будет ещё и рамкой для картин.
— Инструмент Борислава Струлёва — виолончель фирмы Yamaha станет рамкой для картин, которые музыкант продемонстрирует во время выступления. Работы победителей будут представлены наряду с творениями таких известных художников как Василий Кафанов, Марк Костаби, Александр Жерноклюев, — поясняют организаторы конкурса.
Работы принимаются по трём номинациях: художники до 16 лет, профессиональные художники и «любители живописи и просто эстеты». Их можно приносить до 20 февраля в Белгородскую филармонию (Белгород, улица Белгородского полка, 56-а — прим.ред.).