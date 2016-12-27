В Белгородской филармонии проводят утренники для детей участников профсоюза «Правда»

Руководитель цирковой студии Роман Ваневский рассказал, как воспитывал виртуозов, почему дети уходят из студии, а взрослые считают цирковое искусство «дикостью». В субботу, 19 сентября, на площадке перед городским центром досуга прошёл отчётный концерт «Цирка на Крейде». Коллектив появился чуть более полугода назад, но сейчас юные циркачи уже знают, как удивить зрителей.Цирком руководит 72-летний Роман Ваневский, который в январе 2015 года переехал из Иркутска в Белгород. Он сам вёл представление вместе с двумя маленькими клоунессами. Как и положено на настоящем цирковом представлении, номера перемежались их выступлениями. Руководитель не забывал называть продолжительность тренировок артистов. Даже те, кто пришёл к нему заниматься всего несколько недель назад, сейчас уже показывали довольно сложные номера. «Лёд на битом стекле», фото городского центра досуга***Небольшая бытовка Романа Ваневского заклеена плакатами с его представлений. Ваневский родился во Львовской области. Закончил физкультурный техникум, после армии уехал в Курскую область, где работал спортивным тренером команды глухонемых детей и преподавал в педагогическом училище.— Там у меня появился учитель — фокусник-иллюзионист Анатолий Фомин, у которого я научился азам циркового мастерства, — начал свой рассказ Роман, попросив называть его просто «клоун Ромик».«В 1975 году я приехал в Сибирь, в город Усть-Кут. Там открыл детскую цирковую студию «Криц» (цирк наоборот — прим. ред.), просуществовавшую до 2004 года. Мои ребята ежегодно гастролировали, ездили даже в Париж и Прагу».Эти поездки оплачивал сам «клоун Ромик». Перед поездкой в Париж ему даже пришлось продать свой автомобиль, чтобы собрать нужную сумму и купить артистам билеты. Дальше жизненные обстоятельства сложились таким образом, что Ваневскому пришлось переехать в Иркутск. Там он снова растил маленьких циркачей, при этом жил в крохотной комнатке в общежитии, получая ставку школьного учителя.—У меня есть повод для гордости — блестящие ученики. Иркутянка Настя Назарова стала единственной в мире десятилетней жонглёркой-виртуозом. Она кидала пять мячей или колец, жонглируя ими полторы минуты. В таком возрасте никто никогда этого не делал. В Пекине она заняла первое место на фестивале русско-китайской дружбы в номинации «Жонглирование», — продолжает Ваневский.Параллельно он сам успевал учиться: сперва закончил истфак Иркутского государственного педагогического института, а потом и Восточно-Сибирский институт культуры.«Я поступил в институт культуры со своими учениками. Они сказали, что им страшно, а я подбодрил, что пойду учиться с ними. Они потом бросили учёбу, а я закончил», — смеётся Роман.«Клоун Ромик» в Иркутске отдавал цирку всё свободное время, на собственные деньги покупал реквизит. Учениками Ваневского были несколько тысяч детей, некоторые из них после стали артистами цирка. — Ко мне приходили заниматься даже студенты. Они учились в институте на инженеров, а после меня пошли работать в цирк, — рассказывает мой собеседник. 2 мая на лыжероллерной трассе «Олимпия» прихожане белгородской мечети сыграли в мини-футбол с учащимися духовной семинарии. Матч дружбы, как его называют организаторы, закончился со счётом 7:4 в пользу команды мечети. Первый в мире, как подчеркнули организаторы, межконфессиональный футбольный поединок приурочили ко Дню Победы.— В футбол предложил сыграть настоятель Смоленского собора отец Павел. Он сказал: мы вас вызываем. Мы не хотим с вами поругаться, но хотим с вами посоревноваться. Я говорю, что если вы нас с большим счётом выиграете, то вы хотите именно поругаться, но это я шучу, — смеётся зампредседателя местной религиозной организации мусульман (МРОМ) Белгорода Рустам Мухамеджанов. — У нас нет в обществе толерантности.Мы хотим, чтобы не было между нами (мусульманами и православными — прим. ред.) барьеров и разделения по конфессиям и национальностям.— Единственное, чего мы не признаём, это секс-меньшинств, — добавил организатор матча Галимзан Макиров.— Ну, их и Путин не признаёт, а мы за Путина, — улыбаясь, продолжил Рустам Мухамеджанов.К дружескому матчу сборная мечети готовилась, по словам их тренера, три месяца.— Команда состоит, в основном, из молодёжи. Вот этому с сединой 16 лет, тому на воротах с лысиной 19 лет, а тому девять, — заливается смехом Галимзан Макиров. — А так у нас молодёжь играет 18-20 лет. Все любители. У семинаристов, не знаю, есть, наверное, ребята, которые секции посещают.Игра началась на двадцать минут позже назначенного времени — ждали отца Павла Вейнгольда, одного из организаторов необычного футбольного поединка. После слов «Помогай, Господь», «Аминь», «Да благословит вас всевышний!», «Бог в помощь», «Аллах акбар» и «Пусть победит сильнейший» капитанов команд позвали на жеребьёвку.— Мне бы на службу не опоздать, — донёсся голос одного из семинаристов.— Ничего, успеем, — успокоил защитник.В каждой команде, согласно правилам мини-футбола, по шесть человек: пятеро полевых и один вратарь. Всего было сыграно два тайма по 25 минут.Мусульмане вырвались в лидеры сразу после первого тайма и повели со счётом 3:1.— Православные, вы чего так слабо играете? — обратился к семинаристам Рустам Мухамеджанов.— Так группы поддержки же не было, — ответил капитан команды.— Я за вас буду болеть! Ребята поддерживайте наших братьев! Вперёд, православные! Мы будем вашими болельщиками, — последовало в ответ.Во время перерыва тренер команды мусульман давал наставления своим игрокам. В это время отец Павел подошёл к своей команде:— Почему вы не взяли болельщиков с собой, а?— У всех службы вечером, и добираться сюда тоже неудобно.— А как вы доехали?— Да хорошо. На машине.— Отец Павел, почему вы предложили сыграть в футбол? — вклинилась я в разговор.— Не в шахматы же нам с ними сражаться. Хоккей — нет, теннис…— А волейбол?— Можно и в волейбол. Галимзан, а чего ж мы в волейбол не поиграем, — сказал проходящему мимо организатору настоятель.— Волейбол. Хорошая идея. У нас всё лето ещё впереди! — с улыбкой ответил Галимзан.Во втором тайме семинаристам удалось забить ещё два гола. Кроме того, в ворота их соперников прилетел один автогол. За пять минут до окончания игры на замену вышел сам организатор Галимзан.— Давайте сыграем до золотого гола! — предложил он за минуту до конца второго тайма при счёте 7:4 в пользу мусульман. — Кто забьёт последний гол, тот победитель!— Нет, — возразил запыхавшийся Рустам Мухамеджанов. — Победила дружба. Пойдемте плов есть, а то стынет.За столом семинарист Михаил признался, что их команды была не готова к игре:— Мы с Сашей только один раз вышли поиграть. Даже игрой назвать это нельзя. Мы, в основном, бегали. Командой мы первый раз играем. Всю четырёхкилометровую дистанцию преодолеют 35 студентов Педагогического института НИУ «БелГУ». Студенты, преподаватели и выпускники Белгородского госуниверситета в субботу, 17 сентября, пробегут четырёхкилометровый юбилейный легкоатлетический забег, посвящённый 140-летию университета. Его маршрут пройдёт по проспекту Богдана Хмельницкого от корпуса вуза на улице Студенческой до учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Начало забега — в 10 часов. Всего на пробежку выйдут около 400 человек, в том числе сборные семи институтов и трёх факультетов НИУ «БелГУ», пять команд других белгородских вузов и сборная выпускников НИУ «БелГУ». Правда, всю дистанцию пробегут только 35 студентов Педагогического института. Все остальные участники пробега преодолеют только отдельные этапы дистанции. Например, ректор университета Олег Полухин пробежит от центрального входа вуза на улице Студенческой до остановки НИУ «БелГУ» про проспекту Богдана Хмельницкого.Президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин, волейболисты Тарас Хтей и Сергей Тетюхин, серебряный призёр Олимпийских игр, легкоатлет Юрий Куценко и начальник регионального управления физкультуры и спорта Олег Сердюков откроют юбилейный забег. Проезд будет запрещён по чётной стороне с 16 июля до 31 августа. С 16 июля до 31 августа в Белгороде перекроют движение на одной стороне улицы Николая Чумичова. Ограничение движения связано с работами по замене теплосетей. В отделе транспорта администрации Белгорода «Фонарю» пояснили, что проезд будет запрещён по чётной стороне улицы — на участке от улицы Преображенской до улицы Победы. При этом три часа в день — с 19:00 до 22:00 — будет ограничен проезд и по нечётной стороне улицы из-за того, что там будет стоять ремонтная техника.Перекрытый участок дороги водителям предлагают объезжать по маршруту проспект Ватутина — улица Пугачёва — улица Князя Трубецкого. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной провели третий этап областного фестиваля комплекса ГТО. В субботу, 19 ноября, в Белгороде прошёл III этап областного фестиваля комплекса ГТО. В учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной собрались команды, которые представляли муниципалитеты. Чтобы попасть в сборную команду и участвовать в фестивале, нужно было пройти два отборочных этапа и показать лучший результат по сумме четырёх дисциплин. По факту, областной фестиваль ГТО — это соревнование среди тех, кто уже заработал свой золотой знак отличия ГТО. — Каждый район представляют 16 человек, которые показали лучший результат в своей возрастной ступени. Сегодня участники не будут зарабатывать себе значки, потому что по факту они у них уже есть, и в конце мы их вручим. Сегодня все спортсмены-любители будут соревноваться в личном зачёте в своей возрастной категории. Всего семь соревнований: бег, плавание, прыжки в длину, пресс, отжимание, наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на скамье и подтягивание, — поясняет Кирилл Гнилицкий, один из организаторов фестиваля. рассказывают, что для того чтобы попасть на фестиваль, они централизованно выполняли нормативы у себя в районах: где-то организовали специальные площадки, а в Белгороде, например, принимали зачёты в одном из фитнес-центров. В областном центре была большая конкуренция, так как всего в отборочных этапах участвовало около 500 человек. — Мы к этому дню шли полгода, — рассказывает Сергей Фуглаев , председатель профсоюза «Правда». — И не зря шли, потому что в команду города Белгорода отобралось пять участников из нашего профсоюза. При этом, понятно, что мы никого не заставляли специально выполнять какие-то нормативы — кто хо