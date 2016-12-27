В Белгородской филармонии проводят утренники для детей участников профсоюза «Правда»

Профсоюз «Правда» организовал для всех детей участников профсоюза новогодние утренники в Белгородской филармонии. Это одно из событий проекта «Правда Детям».
Первый такой утренник прошёл 25 декабря. Мальчишки и девчонки получили новогодние подарки от «Правды», поучаствовали в фотосессии и вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и лесными жителями «зажгли» огни на ёлке. Они пели песни, водили хороводы и отгадывали загадки. Артисты филармонии показали детям и взрослым свою версию сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» с прекрасной музыкой Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского.
— Новый год с каждым днём всё ближе. Этот праздник мы всегда ждём с трепетом и волнением, и, став взрослыми, всё равно продолжаем верить в новогоднее волшебство. А становится волшебником в этот светлый семейный праздник ещё более приятно. Профсоюз «Правда» уделяет большое внимание детскому проекту «Правда Детям». Мы организовываем мастер-классы, творческие конкурсы, бесплатные занятия в бассейне, киносеансы, походы в театры, зоопарк и экскурсии. В ноябре съездили в воронежский «Океанариум», а для ребят, которые уже задумываются о выборе профессии, организовали поездку в Москву в академию ФСБ. В минувшие выходные дети «правдивцев» побывали на Кремлёвской ёлке. В ближайшее время хотим организовать поездку в курский аквапарк, — рассказал председатель профсоюза «Правда» Сергей Фуглаев .
Сегодня профсоюз «Правда» старается максимально обеспечить качественный досуг для участников профсоюза и их детей, пока сами родители заняты на работе. Следующее представление в филармонии пройдёт уже завтра, 28 декабря. Ещё около 300 девчонок и мальчишек поверят в новогоднее чудо и получат большие сладкие подарки.
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